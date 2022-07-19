Задание 19

Задание 19 в ЕГЭ по обществознанию стоит 3 балла. Оно может быть представлено в двух моделях, которые мы последовательно рассмотрим дальше.

Модель 1

Начнем с первой модели. Она самая разнообразная с точки зрения формулировок, а по сути, сводится к приведению примеров к разным теоретическим положениям.

Давайте посмотрим на первое задание.

Пример 1 Проиллюстрируйте на трех примерах значение налоговой системы в жизни государства и общества. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

Образец рассуждения:

В задании требуется с помощью ТРЕХ примеров проиллюстрировать значение налоговой системы в жизни государства и общества. В ответе должно быть ровно три позиции. Проще говоря, нам требуется вспомнить функции налогов, а затем составить конкретные примеры к каждой функции. В самом ответе теория не нужна, но чтобы привести примеры, нам нужно ее вспомнить.

Первая функция – фискальная. Ее суть состоит в формировании доходов государственного бюджета. Приведем пример: в РФ существует подоходный налог с граждан, равный 13%, который поступает в государственный бюджет, затем эти деньги используются, например, для научного развития. Это уже будет конкретный пример, за который на экзамене дадут 1 балл.

Следующая функция – распределительная. Допустим, в государстве повысили подоходных налог с граждан с заработной платой выше 100000 рублей, полученные деньги были использованы для увеличения пенсий.

Давайте возьмем еще социально-воспитательную функцию. Государство увеличило налог на табачную продукцию, в результате это помогло сократить ее потребление вдвое.

Итоговый ответ:

Примеры, раскрывающие значение налоговой системы в жизни государства и общества: В РФ подоходный налог с граждан, равный 13%, поступает в государственный бюджет, затем эти деньги используются для научного развития. В государстве повысили подоходных налог с граждан с заработной платой выше 100000 рублей, затем полученные деньги были использованы для увеличения пенсий. Государство увеличило налог на табачную продукцию, в результате это помогло сократить ее потребление вдвое.

Обратите внимание на то, как сформулированы примеры. В задании есть точное указание на то, что примеры должны быть развернутыми. Это значит, что в первом примере мы не можем просто написать «подоходный налог», такой пример будет оцениваться в 0 баллов. Примеры могут быть самые разные и нет универсального рецепта для их составления, но почти всегда пример будет иметь определённую структуру:

конкретный субъект (кто-то или что-то)

выполняет конкретные действия ,

которые дают конкретный результат

(в конкретных обстоятельствах, условиях; в конкретном месте; в конкретное время и т.д.)

Модель 2

Это более сложная модель задания, но по сути своей работа с ней похожа на работу с первой моделью. Помимо приведения примеров, нам необходимо обязательно указать то теоретическое положение, которое мы иллюстрируем. В данном случае сложность состоит в том, что 1 балл ставится только за комбинацию «теоретическое положение + пример». Если теоретическое положение ошибочно или пример не соответствует положению, то за весь подобный элемент задания выставляется 0 баллов.

Давайте посмотрим на пример.

Пример 2 Приведите три примера, отражающие различные источники финансирования бизнеса. Сначала укажите источник, а потом приведите соответствующий пример. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто.)

Образец рассуждения:

В задании требуется с помощью ТРЕХ примеров проиллюстрировать различные источники финансирования бизнеса, но не просто проиллюстрировать, а сначала указать этот источник. В ответе должно быть ровно три позиции, каждая из которых выглядит как связка «теоретическое положение + пример». В данном случае нам снова требуется вспомнить теорию по источникам финансирования бизнеса, а затем привести конкретные примеры. В отличии от первой модели, где мы вспоминали теорию чтобы привести примеры, здесь мы эту теорию обязательно должны указать в ответе.

Из теории мы знаем, что источник финансирования бизнеса – это источник снабжения финансовыми ресурсами (деньгами) для организации, запуска, поддержания или расширения производственного процесса (то, откуда предприниматель берет деньги для финансирования своего предприятия).

Все источники финансирования бизнеса делятся на внутренние (собственные средства, прибыль, резервные фонды и др.), которые находятся в собственности самой фирмы или предпринимателя, и внешние (банковский кредит, инвестиции, государственная поддержка и др.), которые фирма или предприниматель привлекают со стороны для финансирования своей деятельности. В данном случае нет точного указания каким именно источники необходимо проиллюстрировать, поэтому мы можем приводить примеры как внешних, так и внутренних источников.

Теперь возьмем три любых источника и проиллюстрируем их конкретными примерами, придерживаясь той структуры примера, которую мы рассмотрели ранее.

Итоговый ответ: