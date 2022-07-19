Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Религия Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Мораль Мышление и деятельность Искусство Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1
Социальные отношения
Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Этнические общности Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы
Формат ЕГЭ
Задание 18 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 22 Задание 24 Задание 17 Задание 25 Политика: Задания 10, 11 Задание 20 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 1 Задание 19 Задание 21
Право
Воинская обязанность Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Международное право Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законотворческий процесс Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Понятие и виды юридической ответственности Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Особенности административной юрисдикции Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права
Экономика
Мировая экономика Роль государства в экономике Постоянные и переменные затраты Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Деньги Рынок труда. Безработица Предпринимательство Ценные бумаги Экономические системы Спрос и предложение Основные источники финансирования бизнеса Налоги Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок и рыночный механизм
Политика
Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политическая элита Политическое участие граждан РФ Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Гражданское общество и государство Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Политические партии и движения Политический процесс

Задание 19

Задание 19 в ЕГЭ по обществознанию стоит 3 балла. Оно может быть представлено в двух моделях, которые мы последовательно рассмотрим дальше.

Модель 1

Начнем с первой модели. Она самая разнообразная с точки зрения формулировок, а по сути, сводится к приведению примеров к разным теоретическим положениям.

Давайте посмотрим на первое задание.

Пример 1

Проиллюстрируйте на трех примерах значение налоговой системы в жизни государства и общества. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

Образец рассуждения:

В задании требуется с помощью ТРЕХ примеров проиллюстрировать значение налоговой системы в жизни государства и общества. В ответе должно быть ровно три позиции. Проще говоря, нам требуется вспомнить функции налогов, а затем составить конкретные примеры к каждой функции. В самом ответе теория не нужна, но чтобы привести примеры, нам нужно ее вспомнить.

Первая функция – фискальная. Ее суть состоит в формировании доходов государственного бюджета. Приведем пример: в РФ существует подоходный налог с граждан, равный 13%, который поступает в государственный бюджет, затем эти деньги используются, например, для научного развития. Это уже будет конкретный пример, за который на экзамене дадут 1 балл.

Следующая функция – распределительная. Допустим, в государстве повысили подоходных налог с граждан с заработной платой выше 100000 рублей, полученные деньги были использованы для увеличения пенсий.

Давайте возьмем еще социально-воспитательную функцию. Государство увеличило налог на табачную продукцию, в результате это помогло сократить ее потребление вдвое.

Итоговый ответ:

Примеры, раскрывающие значение налоговой системы в жизни государства и общества:

  1. В РФ подоходный налог с граждан, равный 13%, поступает в государственный бюджет, затем эти деньги используются для научного развития.

  2. В государстве повысили подоходных налог с граждан с заработной платой выше 100000 рублей, затем полученные деньги были использованы для увеличения пенсий.

  3. Государство увеличило налог на табачную продукцию, в результате это помогло сократить ее потребление вдвое.

Обратите внимание на то, как сформулированы примеры. В задании есть точное указание на то, что примеры должны быть развернутыми. Это значит, что в первом примере мы не можем просто написать «подоходный налог», такой пример будет оцениваться в 0 баллов. Примеры могут быть самые разные и нет универсального рецепта для их составления, но почти всегда пример будет иметь определённую структуру:

  • конкретный субъект (кто-то или что-то)

  • выполняет конкретные действия,

  • которые дают конкретный результат

(в конкретных обстоятельствах, условиях; в конкретном месте; в конкретное время и т.д.)

Модель 2

Это более сложная модель задания, но по сути своей работа с ней похожа на работу с первой моделью. Помимо приведения примеров, нам необходимо обязательно указать то теоретическое положение, которое мы иллюстрируем. В данном случае сложность состоит в том, что 1 балл ставится только за комбинацию «теоретическое положение + пример». Если теоретическое положение ошибочно или пример не соответствует положению, то за весь подобный элемент задания выставляется 0 баллов.

Давайте посмотрим на пример.

Пример 2

Приведите три примера, отражающие различные источники финансирования бизнеса. Сначала укажите источник, а потом приведите соответствующий пример. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто.)

Образец рассуждения:

В задании требуется с помощью ТРЕХ примеров проиллюстрировать различные источники финансирования бизнеса, но не просто проиллюстрировать, а сначала указать этот источник. В ответе должно быть ровно три позиции, каждая из которых выглядит как связка «теоретическое положение + пример». В данном случае нам снова требуется вспомнить теорию по источникам финансирования бизнеса, а затем привести конкретные примеры. В отличии от первой модели, где мы вспоминали теорию чтобы привести примеры, здесь мы эту теорию обязательно должны указать в ответе.

Из теории мы знаем, что источник финансирования бизнеса – это источник снабжения финансовыми ресурсами (деньгами) для организации, запуска, поддержания или расширения производственного процесса (то, откуда предприниматель берет деньги для финансирования своего предприятия).

Все источники финансирования бизнеса делятся на внутренние (собственные средства, прибыль, резервные фонды и др.), которые находятся в собственности самой фирмы или предпринимателя, и внешние (банковский кредит, инвестиции, государственная поддержка и др.), которые фирма или предприниматель привлекают со стороны для финансирования своей деятельности. В данном случае нет точного указания каким именно источники необходимо проиллюстрировать, поэтому мы можем приводить примеры как внешних, так и внутренних источников.

Теперь возьмем три любых источника и проиллюстрируем их конкретными примерами, придерживаясь той структуры примера, которую мы рассмотрели ранее.

Итоговый ответ:

Примеры, отражающие различные источники финансирования бизнеса:

  1. Прибыль. Владелец сети продовольственных магазинов направил полученную от продажи пищевой продукции прибыль на закупку новых холодильных установок.

  1. Банковский кредит. Хозяин мебельной фабрики направил полученный в банке кредит на строительство нового производственного цеха.

  1. Государственная поддержка. Фермер получил средства из государственного фонда поддержки предпринимательства для закупки дополнительной партии кормов.