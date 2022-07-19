Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Виды социальных норм Социализация индивида Семья и брак Социальная роль Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа
Формат ЕГЭ
Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 18 Задание 23 Задание 19 Задание 1 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 22 Задание 21 Задание 17 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 25
Право
Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Организационно-правовые формы Законотворческий процесс Конституция РФ Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Международное право Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака
Экономика
Постоянные и переменные затраты Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок труда. Безработица Факторы производства и факторные доходные Торговля и обмен Роль государства в экономике Мировая экономика Экономические системы Предпринимательство Ценные бумаги Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Основные источники финансирования бизнеса Деньги Виды, причины и последствия инфляции Налоги Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
Политика
Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Понятие власти Политическое участие граждан РФ Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическая элита Государство, его функции Типология политических режимов Политический процесс Политические партии и движения
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Природное и общественное в человеке. Образование, его значение для личности и общества Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Мораль Религия Искусство Понятие истины, её критерии Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Виды знаний
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5

Часть 1

Часть 1 ЕГЭ по обществознанию содержит 16 заданий с кратким ответом. Ответ на каждое из заданий первой части даётся в виде последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. Вам встретятся задания на выбор двух лишних вариантов, анализ суждений, множественный выбор, на установление соответствий и анализ статистической информации.

Задание 1

Особенности задания: Задание 1 является понятийным заданием базового уровня сложности, это означает, что оно проверяет знания об обществе как целостной системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. В этом задании приведены шесть терминов, признаков, характеристик или функций, два(-е) из которых являются «лишними», то есть «выпадают» из общего смыслового ряда. Номера, под которыми даны эти «лишние» элементы, и будут ответом на данное задание (за правильный ответ выставляется 1 первичный балл). И несмотря на кажущуюся простоту, с этим заданием в 2021 году справились всего 68% участников экзамена, что является среднем показателем для задания базового уровня сложности. Чтобы не допустить ошибок, важно правильно понимать смысл всех имеющихся в задании понятий, а также разбираться в том, как они соотносятся друг с другом. Не запутаться при решении нам поможет «метод схем».

Пример:

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «социальная норма».

1) социальная мобильность; 2) санкция; 3) отклоняющееся поведение; 4) социальная структура; 5) самоконтроль; 6) социальный контроль.

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Решение:

В процессе решения задания будем пользоваться следующим алгоритмом:

1) Определяем тематическую принадлежность задания. Главное понятие в этом задании – «социальная норма» – изучается в рамках темы «Виды социальных норм» из тематического блока «Социальные отношения». И хотя в ходе решения мы будем прежде всего пользоваться теорией по данной теме, нам также понадобятся знания по смежным темам («Социальный контроль», «Отклоняющееся поведение и его типы» и др.).

2) Вспоминаем определения понятий и смотрим, относится ли каждое из понятий к тому, которое дано в условии задания. В условии этого задания дано понятие «социальная норма», которое можно определить следующим образом:

Социальная норма – установленное в обществе правило поведения, которое регулирует отношения между людьми, жизнь общества.

Теперь, вспоминая определения пронумерованных понятий, воспользуемся методом схем, чтобы разобраться, как относится каждое из них к понятию «социальная норма» (и относится ли вообще).

Благодаря составлению схемы мы можем видеть, что понятия «социальная мобильность» (1) и «социальная структура» (4) не имеют отношения к понятию «социальная норма», а, следовательно, являются «лишними» в общем ряду понятий.

Применяй метод схем не только при работе с Заданием 1, но и при изучении теоретического материала: так ты сможешь избежать ситуации, когда все знания в голове «перемешаны». Метод схем позволяет привести большие объёмы информации в строгую систему и больше не путаться в теории.

3) Записываем ответ в бланк в виде последовательности из двух цифр (без пробелов и знаков препинания между ними). При этом не имеет значения, в каком порядке мы их запишем – 14 или 41, – так как при автоматизированной проверке будет учитываться любой из этих ответов. Но для упрощения самопроверки лучше всё-таки записать в ответ числа в порядке их возрастания.

Ответ: 14