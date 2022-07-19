Часть 1

Часть 1 ЕГЭ по обществознанию содержит 16 заданий с кратким ответом. Ответ на каждое из заданий первой части даётся в виде последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. Вам встретятся задания на выбор двух лишних вариантов, анализ суждений, множественный выбор, на установление соответствий и анализ статистической информации.

Задание 1

Особенности задания: Задание 1 является понятийным заданием базового уровня сложности, это означает, что оно проверяет знания об обществе как целостной системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. В этом задании приведены шесть терминов, признаков, характеристик или функций, два(-е) из которых являются «лишними», то есть «выпадают» из общего смыслового ряда. Номера, под которыми даны эти «лишние» элементы, и будут ответом на данное задание (за правильный ответ выставляется 1 первичный балл). И несмотря на кажущуюся простоту, с этим заданием в 2021 году справились всего 68% участников экзамена, что является среднем показателем для задания базового уровня сложности. Чтобы не допустить ошибок, важно правильно понимать смысл всех имеющихся в задании понятий, а также разбираться в том, как они соотносятся друг с другом. Не запутаться при решении нам поможет «метод схем».

Пример: Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «социальная норма». 1) социальная мобильность; 2) санкция; 3) отклоняющееся поведение; 4) социальная структура; 5) самоконтроль; 6) социальный контроль. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Решение:

В процессе решения задания будем пользоваться следующим алгоритмом:

1) Определяем тематическую принадлежность задания. Главное понятие в этом задании – «социальная норма» – изучается в рамках темы «Виды социальных норм» из тематического блока «Социальные отношения». И хотя в ходе решения мы будем прежде всего пользоваться теорией по данной теме, нам также понадобятся знания по смежным темам («Социальный контроль», «Отклоняющееся поведение и его типы» и др.).

2) Вспоминаем определения понятий и смотрим, относится ли каждое из понятий к тому, которое дано в условии задания. В условии этого задания дано понятие «социальная норма», которое можно определить следующим образом:

Социальная норма – установленное в обществе правило поведения, которое регулирует отношения между людьми, жизнь общества.

Теперь, вспоминая определения пронумерованных понятий, воспользуемся методом схем, чтобы разобраться, как относится каждое из них к понятию «социальная норма» (и относится ли вообще).

Благодаря составлению схемы мы можем видеть, что понятия «социальная мобильность» (1) и «социальная структура» (4) не имеют отношения к понятию «социальная норма», а, следовательно, являются «лишними» в общем ряду понятий.

Применяй метод схем не только при работе с Заданием 1, но и при изучении теоретического материала: так ты сможешь избежать ситуации, когда все знания в голове «перемешаны». Метод схем позволяет привести большие объёмы информации в строгую систему и больше не путаться в теории.

3) Записываем ответ в бланк в виде последовательности из двух цифр (без пробелов и знаков препинания между ними). При этом не имеет значения, в каком порядке мы их запишем – 14 или 41, – так как при автоматизированной проверке будет учитываться любой из этих ответов. Но для упрощения самопроверки лучше всё-таки записать в ответ числа в порядке их возрастания.

Ответ: 14