Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Экономика
Экономические системы Рынок и рыночный механизм Деньги Рынок труда. Безработица Предпринимательство Роль государства в экономике Государственный бюджет Спрос и предложение Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Финансовые институты. Банковская система Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Основные источники финансирования бизнеса Постоянные и переменные затраты Ценные бумаги
Политика
Политические партии и движения Типология политических режимов Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки Государство, его функции Избирательная кампания в Российской Федерации Политическая система Понятие власти Политическое участие граждан РФ Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политическая элита Гражданское общество и государство Федеративное устройство Российской Федерации
Человек и общество
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мировоззрение, его виды и формы Понятие истины, её критерии Понятие общественного прогресса Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Мышление и деятельность Искусство Религия Многовариантность общественного развития (типы обществ) Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Виды социальных норм
Формат ЕГЭ
Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 21 Политика: Задания 10, 11 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Задание 17 Задание 1 Задание 23 Задание 24 Задание 25 Задание 22 Задание 19 Задание 18
Право
Гражданство РФ Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Особенности уголовного процесса Особенности административной юрисдикции Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Законотворческий процесс Конституция РФ Право в системе социальных норм Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система

Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Ответами к заданиям части 1 является последовательность цифр.

Задания части 2 (17–25) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение), вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".