Потребности и интересы

В целях своего развития человек вынужден удовлетворять различные нужды, которые называются потребностями.

Потребность ― это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования. В мотивах (от лат. movere — приводить в движение, толкать) деятельности проявляются потребности человека.

Потребности человека:

Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, жилище и др.

Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в общественном признании и др.

Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и др.

Существуют и другие классификации потребностей, например, пирамида Абрахама Маслоу, согласно которой потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.

Пирамида потребностей А.Маслоу:

Физиологические потребности – свойственны всем живым организмам на планете, в том числе и человеку. Если он не будет их удовлетворять, то просто не сможет существовать и полноценно развиваться.

Например: потребность в пище, в дыхании, сне и т.д.

Экзистенциальные потребности – потребности в безопасности и стабильности.

Например: маленький ребенок, после удовлетворения потребностей в пище, сне несознательно стремится быть защищенным, а защиту ему дает мама.

Социальные потребности – группа потребностей, которые непосредственно связаны с обществом. Будучи в дружеских или романтических отношениях человек чувствует свою значимость и полезность, что является мотивом удовлетворения социальных потребностей.

Например: потребность в общении, привязанности, совместной деятельности и т.д.

Престижные потребности – группа потребностей, которая отражает стремление человека быть в центре внимания, быть уважаемым, получить признание своего таланта или способностей.

Например: для некого гражданина очень важно мнение своих детей, поэтому, получив их одобрение и восхищение его достижениями, он наконец обрел уверенность в себе.

Духовные потребности – такая группа потребностей, которая характеризуется желанием личностного роста. Дойдя до данной ступени, человек старается максимально реализовать весь свой потенциал, раскрыть свои таланты, познать больше культурных ценностей. Также, достигнув потребности в самореализации, человек начинает формировать внутри себя новые цели (более возвышенные), стараться оставить свой «след» в истории, формирует новые убеждения и т. д.

Например: гражданин N. является очень успешным бизнесменом, его уважают, у него есть много хороших друзей и любящая семья. В данный период своей жизни он решил раскрыть свои способности еще шире, заглянуть внутрь себя, узнать новые грани жизни, поэтому на время он оставил всю свою деятельность и поехал в кругосветное путешествие.

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Склонность (англ. inclination) ― это врожденная или приобретенная предрасположенность человека к какой-либо деятельности.

Интерес (лат. interest — иметь значение) ― это целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности.

Существует несколько классификаций интересов:

По носителю:

индивидуальные (интересы одного конкретного индивида)

групповые (интересы некоторой социальной группы)

социальные (интересы общества)

По направленности: