Потребности и интересы

В целях своего развития человек вынужден удовлетворять различные нужды, которые называются потребностями.
Потребности человека:
Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, жилище и др.
Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в общественном признании и др.
Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и др.
Существуют и другие классификации потребностей, например, пирамида Абрахама Маслоу, согласно которой потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.
Пирамида потребностей А.Маслоу:
Физиологические потребности – свойственны всем живым организмам на планете, в том числе и человеку. Если он не будет их удовлетворять, то просто не сможет существовать и полноценно развиваться.
Экзистенциальные потребности – потребности в безопасности и стабильности.
Социальные потребности – группа потребностей, которые непосредственно связаны с обществом. Будучи в дружеских или романтических отношениях человек чувствует свою значимость и полезность, что является мотивом удовлетворения социальных потребностей.
Престижные потребности – группа потребностей, которая отражает стремление человека быть в центре внимания, быть уважаемым, получить признание своего таланта или способностей.
Духовные потребности – такая группа потребностей, которая характеризуется желанием личностного роста. Дойдя до данной ступени, человек старается максимально реализовать весь свой потенциал, раскрыть свои таланты, познать больше культурных ценностей. Также, достигнув потребности в самореализации, человек начинает формировать внутри себя новые цели (более возвышенные), стараться оставить свой «след» в истории, формирует новые убеждения и т. д.
Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.
Существует несколько классификаций интересов:
По носителю:
индивидуальные (интересы одного конкретного индивида)
групповые (интересы некоторой социальной группы)
социальные (интересы общества)
По направленности:
экономические
социальные
политические
духовные