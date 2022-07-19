Потребности и интересы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Система российского права Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Конституция РФ Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Международное право
Экономика
Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Основные источники финансирования бизнеса Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Экономические системы Спрос и предложение Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Постоянные и переменные затраты Экономика и экономическая наука Рынок и рыночный механизм Роль государства в экономике Налоги Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Торговля и обмен
Политика
Политическая система Политический процесс Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения Типология политических режимов Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Понятие власти Средства массовой информации в политической системе
Человек и общество
Потребности и интересы Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Мораль Мышление и деятельность Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Понятие общественного прогресса Искусство Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Образование, его значение для личности и общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Социальные группы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальный контроль
Формат ЕГЭ
Задание 1 Задание 17 Задание 18 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 25 Задание 22 Задание 19 Задание 21 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 23 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16

Потребности и интересы

В целях своего развития человек вынужден удовлетворять различные нужды, которые называются потребностями.

Потребность ― это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования. В мотивах (от лат. movere — приводить в движение, толкать) деятельности проявляются потребности человека.

Потребности человека:

  • Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, жилище и др.

  • Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в общественном признании и др.

  • Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и др.

Существуют и другие классификации потребностей, например,пирамида Абрахама Маслоу, согласно которой потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.

ПирамидапотребностейА.Маслоу:

  1. Физиологические потребности – свойственны всем живым организмам на планете, в том числе и человеку. Если он не будет их удовлетворять, то просто не сможет существовать и полноценно развиваться.

Например: потребность в пище, в дыхании, сне и т.д.

  1. Экзистенциальные потребности – потребности в безопасности и стабильности.

Например: маленький ребенок, после удовлетворения потребностей в пище, сне несознательно стремится быть защищенным, а защиту ему дает мама.

  1. Социальные потребности – группа потребностей, которые непосредственно связаны с обществом. Будучи в дружеских или романтических отношениях человек чувствует свою значимость и полезность, что является мотивом удовлетворения социальных потребностей.

Например: потребность в общении, привязанности, совместной деятельности и т.д.

  1. Престижные потребности – группа потребностей, которая отражает стремление человека быть в центре внимания, быть уважаемым, получить признание своего таланта или способностей.

Например: для некого гражданина очень важно мнение своих детей, поэтому, получив их одобрение и восхищение его достижениями, он наконец обрел уверенность в себе.

  1. Духовные потребности – такая группа потребностей, которая характеризуется желанием личностного роста. Дойдя до данной ступени, человек старается максимально реализовать весь свой потенциал, раскрыть свои таланты, познать больше культурных ценностей. Также, достигнув потребности в самореализации, человек начинает формировать внутри себя новые цели (более возвышенные), стараться оставить свой «след» в истории, формирует новые убеждения и т. д.

Например: гражданин N. является очень успешным бизнесменом, его уважают, у него есть много хороших друзей и любящая семья. В данный период своей жизни он решил раскрыть свои способности еще шире, заглянуть внутрь себя, узнать новые грани жизни, поэтому на время он оставил всю свою деятельность и поехал в кругосветное путешествие.

Потребности лежат в основе возникновения интересовисклонностей.

Склонность (англ. inclination)это врожденная или приобретенная предрасположенность человека к какой-либо деятельности.

Интерес(лат. interest — иметь значение) ― это целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности.

Существуетнесколькоклассификацийинтересов:

  1. По носителю:

  • индивидуальные (интересы одного конкретного индивида)

  • групповые (интересы некоторой социальной группы)

  • социальные (интересы общества)

  1. По направленности:

  • экономические

  • социальные

  • политические

  • духовные