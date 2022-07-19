Важнейшие функции морали в обществе:
Регулятивная — регулирование поведения и внутреннего мира человека.
Ценностно-ориентационная — создание ориентиров для человека, способствующих его самосовершенствованию.
Мотивационная — моральные принципы мотивируют человека на совершение определенных действий или на воздержание от совершения каких-либо действий.
Координационная — обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей. Обеспечение стандартизации и предсказуемости поведения людей.
Конститутивная — конститутивная функция морали заключается в том, что она выступает как центральная, фундаментальная форма социальной культуры, лежащая в основе всех других ее форм.
Оценочная — помогает расценивать с позиций добра и зла явления действительности.
Мораль и нравственность
Понятие «нравственность»: практическая реализация норм морали в повседневной жизни людей, при которой значительно смягчается строгость высокоморальных норм.
Этика ― это философская наука, предметом изучения которой являются мораль, нравственность.
Этика выясняет место и роль морали в системе других компонентов культуры (наука, право, религия, искусство), анализирует ее сущность и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности.
Моральные требования и представления:
Нормы поведения:
Моральные принципы — основополагающие требования, касающиеся нравственной сущности человека, дающие человеку общее направление деятельности.
Нравственные идеалы — образы нравственно совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качества.
Моральные качества — доброта, великодушие, смелость, мудрость.
Морально-психологические механизмы — долг, совесть, честь.
Высшие моральные ценности — свобода, справедливость, счастье и т. д..
Мораль и право: общее и различия
Общее:
Мораль и право — взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции общественной жизни.
Мораль и право выполняют единую социальную функцию — регулирование поведения людей в обществе.
Мораль и право каждой общественно-экономической формации однотипны. Они отражают единый базис, потребности и интересы определенных социальных групп.
Многие правовые нормы закрепляют не что иное, как нравственные требования. Есть и другие области единства, сходства и переплетения морали и права.
Мораль и право — составные части духовной культуры человечества.
Выступают мерой свободы в обществе.
Имеют сходную структуру.
Различия:
1. По способу формирования:
Моральные нормы: Формируются в процессе истории — утверждения, развития моральных взглядов и идеалов, выражаются в общественном мнении.
Правовые нормы: Установлены или санкционированы государством, официально зафиксированы в юридических актах.
2. По способу исполнения:
Моральные нормы: Исполняются в силу привычки, внутренних побуждений.
Правовые нормы: Обязательны для исполнения с момента вступления в силу юридического акта, в котором они содержатся.
3. По способу реализации:
Моральные нормы: Их реализация не нуждается в организованной принудительной силе. Гарант: совесть индивида, общественное мнение, общественная оценка поведения людей.
Правовые нормы: Их реализация поддерживается в необходимых случаях специальным аппаратом, силой государственного принуждения.
4. По способу толкования, интерпретации норм:
Моральные нормы: Дают больший простор для их толкования, чем правовые нормы.
Правовые нормы: Для них характерна большая, чем для норм морали, конкретность содержания, определенность формулировок.
5. По сфере регулируемых отношений:
Моральные нормы: Регулируют отношения, подконтрольные и неподконтрольные государству (отношения дружбы, любви и т. д.).
Правовые нормы: Регулируют отношения, подконтрольные государству.
6. По способу регулирования отношений:
Моральные нормы: Регулируют общественные отношения с позиций добра и зла, справедливого и несправедливого.
Правовые нормы: Регулируют общественные отношения с позиций законного и незаконного, правомерного и неправомерного.
Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности:
«Золотое правило» нравственности: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Это правило требует, чтобы никто не ставил себя в исключительное положение по сравнению с другими, и тем самым устанавливает равенство между людьми.
Моральная автономия личности: Личность самостоятельно осуществляет выбор нравственных принципов и способов своих действий, а потому несет ответственность за свой выбор перед самой собой и перед человечеством. Автономия личности предполагает, что о человеке следует судить по его личным качествам и поступкам, а не по происхождению, цвету кожи, религиозным убеждениям, принадлежности к социальной группе и т. д.
Гуманизм: Человеколюбие, признание единства, забота о благополучии и счастье каждого человека. Этот принцип требует отказа от всех форм насилия над личностью. Он утверждает социальное равенство людей, а также «естественные права» каждого человека на жизнь, свободу, охрану здоровья, духовное развитие и др.