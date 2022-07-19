Мораль

Мораль ― это принятая в обществе система норм, идеалов, принципов, регулирующая поведение людей

Важнейшие функции морали в обществе:

Регулятивная — регулирование поведения и внутреннего мира человека.

Ценностно-ориентационная — создание ориентиров для человека, способствующих его самосовершенствованию.

Мотивационная — моральные принципы мотивируют человека на совершение определенных действий или на воздержание от совершения каких-либо действий.

Координационная — обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей. Обеспечение стандартизации и предсказуемости поведения людей.

Конститутивная — конститутивная функция морали заключается в том, что она выступает как центральная, фундаментальная форма социальной культуры, лежащая в основе всех других ее форм.

Оценочная — помогает расценивать с позиций добра и зла явления действительности.

Мораль и нравственность

Понятие «мораль»: система высоких идеалов и строгих норм, регулирующих поведение и сознание человека.

Понятие «нравственность»: практическая реализация норм морали в повседневной жизни людей, при которой значительно смягчается строгость высокоморальных норм.

Этика ― это философская наука, предметом изучения которой являются мораль, нравственность.

Этика выясняет место и роль морали в системе других компонентов культуры (наука, право, религия, искусство), анализирует ее сущность и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности.

Моральные требования и представления:

Нормы поведения:

Моисеевы законы — Десять заповедей, сформулированных в Библии, а также известные правила: будь честен, помогай ближнему, уважай старших, береги честь смолоду и т. д.

Моральные принципы — основополагающие требования, касающиеся нравственной сущности человека, дающие человеку общее направление деятельности.

Например: гуманизм — признание человека высшей ценностью; альтруизм — бескорыстное служение ближнему; милосердие — сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности помочь каждому в чем-либо нуждающемуся; коллективизм — сознательное стремление содействовать общему благу.

Нравственные идеалы — образы нравственно совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качества.

Моральные качества — доброта, великодушие, смелость, мудрость.

Морально-психологические механизмы — долг, совесть, честь.

Высшие моральные ценности — свобода, справедливость, счастье и т. д..

Мораль и право: общее и различия

Общее:

Мораль и право — взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции общественной жизни.

Мораль и право выполняют единую социальную функцию — регулирование поведения людей в обществе.

Мораль и право каждой общественно-экономической формации однотипны. Они отражают единый базис, потребности и интересы определенных социальных групп.

Многие правовые нормы закрепляют не что иное, как нравственные требования. Есть и другие области единства, сходства и переплетения морали и права.

Мораль и право — составные части духовной культуры человечества.

Выступают мерой свободы в обществе.

Имеют сходную структуру.

Различия:

1. По способу формирования:

Моральные нормы: Формируются в процессе истории — утверждения, развития моральных взглядов и идеалов, выражаются в общественном мнении.

Правовые нормы: Установлены или санкционированы государством, официально зафиксированы в юридических актах.

2. По способу исполнения:

Моральные нормы: Исполняются в силу привычки, внутренних побуждений.

Правовые нормы: Обязательны для исполнения с момента вступления в силу юридического акта, в котором они содержатся.

3. По способу реализации:

Моральные нормы: Их реализация не нуждается в организованной принудительной силе. Гарант: совесть индивида, общественное мнение, общественная оценка поведения людей.

Правовые нормы: Их реализация поддерживается в необходимых случаях специальным аппаратом, силой государственного принуждения.

4. По способу толкования, интерпретации норм:

Моральные нормы: Дают больший простор для их толкования, чем правовые нормы.

Правовые нормы: Для них характерна большая, чем для норм морали, конкретность содержания, определенность формулировок.

5. По сфере регулируемых отношений:

Моральные нормы: Регулируют отношения, подконтрольные и неподконтрольные государству (отношения дружбы, любви и т. д.).

Правовые нормы: Регулируют отношения, подконтрольные государству.

6. По способу регулирования отношений:

Моральные нормы: Регулируют общественные отношения с позиций добра и зла, справедливого и несправедливого.

Правовые нормы: Регулируют общественные отношения с позиций законного и незаконного, правомерного и неправомерного.

Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности:

«Золотое правило» нравственности: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Это правило требует, чтобы никто не ставил себя в исключительное положение по сравнению с другими, и тем самым устанавливает равенство между людьми.

Моральная автономия личности: Личность самостоятельно осуществляет выбор нравственных принципов и способов своих действий, а потому несет ответственность за свой выбор перед самой собой и перед человечеством. Автономия личности предполагает, что о человеке следует судить по его личным качествам и поступкам, а не по происхождению, цвету кожи, религиозным убеждениям, принадлежности к социальной группе и т. д.

Гуманизм: Человеколюбие, признание единства, забота о благополучии и счастье каждого человека. Этот принцип требует отказа от всех форм насилия над личностью. Он утверждает социальное равенство людей, а также «естественные права» каждого человека на жизнь, свободу, охрану здоровья, духовное развитие и др.