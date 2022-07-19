Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Социальный контроль Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Социальный конфликт
Формат ЕГЭ
Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Задание 21 Задание 18 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 1 Задание 25 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 23 Задание 20 Задание 24 Задание 19
Право
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Права и обязанности налогоплательщика Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Конституция РФ Гражданство РФ Международное право Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Система российского права
Экономика
Факторы производства и факторные доходные Предпринимательство Торговля и обмен Роль государства в экономике Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Основные источники финансирования бизнеса Деньги Государственный бюджет Рынок и рыночный механизм Мировая экономика Ценные бумаги Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Спрос и предложение
Политика
Средства массовой информации в политической системе Политическая система Политический процесс Политическая элита Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Типология политических режимов Гражданское общество и государство Федеративное устройство Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки
Человек и общество
Потребности и интересы Виды знаний Мораль Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Искусство Основные институты общества Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Религия Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5

Мораль

Мораль  ― это принятая в обществе система норм, идеалов, принципов, регулирующая поведение людей

Важнейшие функции морали в обществе:

Регулятивная  — регулирование поведения и внутреннего мира человека.

Ценностно-ориентационная  — создание ориентиров для человека, способствующих его самосовершенствованию.

Мотивационная  — моральные принципы мотивируют человека на совершение определенных действий или на воздержание от совершения каких-либо действий.

Координационная  — обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей. Обеспечение стандартизации и предсказуемости поведения людей.

Конститутивная — конститутивная функция морали заключается в том, что она выступает как центральная, фундаментальная форма социальной культуры, лежащая в основе всех других ее форм.

Оценочная — помогает расценивать с позиций добра и зла явления действительности.

Мораль и нравственность

Понятие «мораль»: система высоких идеалов и строгих норм, регулирующих поведение и сознание человека.

Понятие «нравственность»: практическая реализация норм морали в повседневной жизни людей, при которой значительно смягчается строгость высокоморальных норм.

Этика ― это философская наука, предметом изучения которой являются мораль, нравственность.

Этика выясняет место и роль морали в системе других компонентов культуры (наука, право, религия, искусство), анализирует ее сущность и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности.

Моральные требования и представления:

Нормы поведения:

Моисеевы законы Десять заповедей, сформулированных в Библии, а также известные правила: будь честен, помогай ближнему, уважай старших, береги честь смолоду и т. д.

Моральные принципы основополагающие требования, касающиеся нравственной сущности человека, дающие человеку общее направление деятельности.

Например: гуманизм признание человека высшей ценностью; альтруизм бескорыстное служение ближнему; милосердие сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности помочь каждому в чем-либо нуждающемуся; коллективизм сознательное стремление содействовать общему благу.

Нравственные идеалы образы нравственно совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качества.

Моральные качества доброта, великодушие, смелость, мудрость.

Морально-психологические механизмы долг, совесть, честь.

Высшие моральные ценности свобода, справедливость, счастье и т. д..

Мораль и право: общее и различия

Общее:

  • Мораль и право взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции общественной жизни.

  • Мораль и право выполняют единую социальную функцию регулирование поведения людей в обществе.

  • Мораль и право каждой общественно-экономической формации однотипны. Они отражают единый базис, потребности и интересы определенных социальных групп.

  • Многие правовые нормы закрепляют не что иное, как нравственные требования. Есть и другие области единства, сходства и переплетения морали и права.

  • Мораль и право составные части духовной культуры человечества.

  • Выступают мерой свободы в обществе.

  • Имеют сходную структуру.

Различия:

1. По способу формирования:

  • Моральные нормы: Формируются в процессе истории утверждения, развития моральных взглядов и идеалов, выражаются в общественном мнении.

  • Правовые нормы: Установлены или санкционированы государством, официально зафиксированы в юридических актах.

2. По способу исполнения:

  • Моральные нормы: Исполняются в силу привычки, внутренних побуждений.

  • Правовые нормы: Обязательны для исполнения с момента вступления в силу юридического акта, в котором они содержатся.

3. По способу реализации:

  • Моральные нормы: Их реализация не нуждается в организованной принудительной силе. Гарант: совесть индивида, общественное мнение, общественная оценка поведения людей.

  • Правовые нормы: Их реализация поддерживается в необходимых случаях специальным аппаратом, силой государственного принуждения.

4. По способу толкования, интерпретации норм:

  • Моральные нормы: Дают больший простор для их толкования, чем правовые нормы.

  • Правовые нормы: Для них характерна большая, чем для норм морали, конкретность содержания, определенность формулировок.

5. По сфере регулируемых отношений:

  • Моральные нормы: Регулируют отношения, подконтрольные и неподконтрольные государству (отношения дружбы, любви и т. д.).

  • Правовые нормы: Регулируют отношения, подконтрольные государству.

6. По способу регулирования отношений:

  • Моральные нормы: Регулируют общественные отношения с позиций добра и зла, справедливого и несправедливого.

  • Правовые нормы: Регулируют общественные отношения с позиций законного и незаконного, правомерного и неправомерного.

Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности:

«Золотое правило» нравственности: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Это правило требует, чтобы никто не ставил себя в исключительное положение по сравнению с другими, и тем самым устанавливает равенство между людьми.

Моральная автономия личности: Личность самостоятельно осуществляет выбор нравственных принципов и способов своих действий, а потому несет ответственность за свой выбор перед самой собой и перед человечеством. Автономия личности предполагает, что о человеке следует судить по его личным качествам и поступкам, а не по происхождению, цвету кожи, религиозным убеждениям, принадлежности к социальной группе и т. д.

Гуманизм: Человеколюбие, признание единства, забота о благополучии и счастье каждого человека. Этот принцип требует отказа от всех форм насилия над личностью. Он утверждает социальное равенство людей, а также «естественные права» каждого человека на жизнь, свободу, охрану здоровья, духовное развитие и др.