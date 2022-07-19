Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1
Социальные отношения
Семья и брак Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Виды социальных норм Социальные группы Этнические общности
Формат ЕГЭ
Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 23 Задание 19 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Политика: Задания 10, 11 Задание 17 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 22 Задание 21 Задание 25 Задание 24 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16
Право
Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Конституция РФ Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Законотворческий процесс Право в системе социальных норм Правоохранительные органы. Судебная система Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Особенности уголовного процесса Права и обязанности налогоплательщика
Экономика
Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Основные источники финансирования бизнеса Деньги Экономические системы Спрос и предложение Роль государства в экономике Постоянные и переменные затраты Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Факторы производства и факторные доходные Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Рынок труда. Безработица Государственный бюджет
Политика
Государство, его функции Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Типология политических режимов Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политические партии и движения Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система Политический процесс
Человек и общество
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Природное и общественное в человеке. Понятие истины, её критерии Виды знаний Системное строение общества элементы и подсистемы Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Многовариантность общественного развития (типы обществ) Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Искусство Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

Гражданство РФ

Существует два определения гражданства:

Гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, и закрепленная в Конституции РФ.

Гражданство — один из основных политико-правовых институтов, который создан в целях обеспечения прав и свобод личности, а также призван указывать на принадлежность лица к определенному государству.

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией Российской Федерации (ст.6 закрепляет основные положения) и Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

Демократические принципы гражданства РФ:

  • Принцип единого гражданства: граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики в составе РФ, являются одновременно гражданами этих республик.

  • Принцип равного гражданства: граждане РФ обладают одинаковым конституционно-правовым статусом.

  • Принципы недопустимости лишения гражданства или права изменить его односторонним решением государства.

  • Принцип существования постоянного гражданства: сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за пределами России, при заключении и расторжении брака, изменении гражданства другим супругом.

  • Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны Российского государства.

Аналогом гражданства в Великобритании и во всех странах Содружества выступает подданство, в целом похожий институт, но закрепляющий связь не человека и государства, а подданного и монарха.

Способы приобретения гражданства:

1. Филиация — приобретение гражданства в силу рождения.

Приобретение гражданства по факту рождения не связано с волеизъявлением лица, зависит от места рождения лица (принцип почвы) или от гражданства родителей (принцип крови).

  • Принцип «права крови» (лат. jus sanguinis) учитывает гражданство родителей ребенка. Не имеет значения на какой территории он родился.

  • Принцип «права почвы» (земли) (лат. jus soli) учитывает место рождения ребенка вне зависимости от гражданства его родителей.

Законодательство различных государств, как правило, использует оба эти принципа для признания родившегося ребенка гражданином государства.

2. Прием в гражданство по заявлению (натурализация) — лицо, по своему желанию, путем подачи заявления, может претендовать на получение гражданства. Порядок принятия в гражданство регулируется законодательством государства, ключевое решение принимает Президент РФ. Обычно для приобретения гражданства необходимо соблюдение ряда условий (знание языка, наличие жилья и т. д.).

Термин «натурализация» (naturalization) исторически означает приобретение прав природных (natural) граждан (или подданных).

В РФ существует два порядка приема в гражданство: общий и упрощенный.

ВАЖНЫЕ условия для вступления в гражданство в общем порядке:

  • Достижение 18 лет;

  • Обладание полной дееспособностью;

  • Непрерывное проживание на территории РФ в течение 5 лет;

  • Соблюдение законов РФ;

  • Наличие законного источника средств к существованию;

  • Владение русским языком;

  • Отказ от прежнего гражданства.

Восстановление в гражданстве - применяется в случаях, когда иностранные граждане или лица без гражданства, ранее имели гражданство РФ. При этом срок проживания на территории Российской Федерации сокращается до 3 лет.

3. Иные способы приобретения гражданства:

Дарование гражданства — обычно почётное дарование гражданства лицу главой государства за какие-либо заслуги (если подобное предусмотрено законодательством).

Например, Жерар Депардье получил в дар гражданство РФ от Президента Владимира Путина.

Оптация (от лат.optatio — выбор, желание) — выбор людьми гражданства при изменении границ договаривающихся государств. Обычно предоставляется населению территории, переходящий от одного государства к другому

Пример: после проведения референдума в 2014 г. на полуострове Крым, данная территория стала принадлежать РФ и гражданам, проживающим на полуострове, предоставлялась возможность выбрать гражданство РФ или Украины.

Основания прекращения гражданства:

  • Отказ от гражданства — прекращение гражданства по инициативе гражданина. В России выход гражданина Российской Федерации из гражданства запрещён, если ходатайствующий о выходе из гражданства не представит доказательства, подтверждающие приобретение им другого гражданства.

  • Лишение гражданства — прекращение гражданства по инициативе государства. Как правило, эта мера может быть применена, когда поведение гражданина противоречит интересам и законам государства, т.е. в качестве санкции. Лишение гражданства было возможно по закону в СССР. В России в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. гражданин Российской Федерации не может быть произвольно лишён своего гражданства.

  • Смена гражданства — переход из одного гражданства в другое гражданство. По современному российскому законодательству такой возможностью фактически обладают только бипатриды (лица, обладающее двойным гражданством), а также лица, которые могут оказаться на территории, передаваемой другому государству в связи с изменением государственной границы.

Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, являются:

  • Президент РФ

  • Министерство Иностранных Дел РФ

  • Министерство Внутренних Дел РФ