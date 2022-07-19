Гражданство РФ

Существует два определения гражданства:

Гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, и закрепленная в Конституции РФ.

Гражданство — один из основных политико-правовых институтов, который создан в целях обеспечения прав и свобод личности, а также призван указывать на принадлежность лица к определенному государству.

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией Российской Федерации (ст.6 закрепляет основные положения) и Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

Демократические принципы гражданства РФ:

Принцип единого гражданства: граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики в составе РФ, являются одновременно гражданами этих республик.

Принцип равного гражданства: граждане РФ обладают одинаковым конституционно-правовым статусом.

Принципы недопустимости лишения гражданства или права изменить его односторонним решением государства.

Принцип существования постоянного гражданства: сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за пределами России, при заключении и расторжении брака, изменении гражданства другим супругом.

Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны Российского государства.

Аналогом гражданства в Великобритании и во всех странах Содружества выступает подданство, в целом похожий институт, но закрепляющий связь не человека и государства, а подданного и монарха.

Способы приобретения гражданства:

1. Филиация — приобретение гражданства в силу рождения.

Приобретение гражданства по факту рождения не связано с волеизъявлением лица, зависит от места рождения лица (принцип почвы) или от гражданства родителей (принцип крови).

Принцип «права крови» (лат. jus sanguinis) учитывает гражданство родителей ребенка. Не имеет значения на какой территории он родился.

Принцип «права почвы» (земли) (лат. jus soli) учитывает место рождения ребенка вне зависимости от гражданства его родителей.

Законодательство различных государств, как правило, использует оба эти принципа для признания родившегося ребенка гражданином государства.

2. Прием в гражданство по заявлению (натурализация) — лицо, по своему желанию, путем подачи заявления, может претендовать на получение гражданства. Порядок принятия в гражданство регулируется законодательством государства, ключевое решение принимает Президент РФ. Обычно для приобретения гражданства необходимо соблюдение ряда условий (знание языка, наличие жилья и т. д.).

Термин «натурализация» (naturalization) исторически означает приобретение прав природных (natural) граждан (или подданных).

В РФ существует два порядка приема в гражданство: общий и упрощенный.

ВАЖНЫЕ условия для вступления в гражданство в общем порядке:

Достижение 18 лет;

Обладание полной дееспособностью;

Непрерывное проживание на территории РФ в течение 5 лет;

Соблюдение законов РФ;

Наличие законного источника средств к существованию;

Владение русским языком;

Отказ от прежнего гражданства.

Восстановление в гражданстве - применяется в случаях, когда иностранные граждане или лица без гражданства, ранее имели гражданство РФ. При этом срок проживания на территории Российской Федерации сокращается до 3 лет.

3. Иные способы приобретения гражданства:

Дарование гражданства — обычно почётное дарование гражданства лицу главой государства за какие-либо заслуги (если подобное предусмотрено законодательством).

Например, Жерар Депардье получил в дар гражданство РФ от Президента Владимира Путина.

Оптация (от лат.optatio — выбор, желание) — выбор людьми гражданства при изменении границ договаривающихся государств. Обычно предоставляется населению территории, переходящий от одного государства к другому

Пример: после проведения референдума в 2014 г. на полуострове Крым, данная территория стала принадлежать РФ и гражданам, проживающим на полуострове, предоставлялась возможность выбрать гражданство РФ или Украины.

Основания прекращения гражданства:

Отказ от гражданства — прекращение гражданства по инициативе гражданина. В России выход гражданина Российской Федерации из гражданства запрещён, если ходатайствующий о выходе из гражданства не представит доказательства, подтверждающие приобретение им другого гражданства.

Лишение гражданства — прекращение гражданства по инициативе государства. Как правило, эта мера может быть применена, когда поведение гражданина противоречит интересам и законам государства, т.е. в качестве санкции. Лишение гражданства было возможно по закону в СССР. В России в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. гражданин Российской Федерации не может быть произвольно лишён своего гражданства.

Смена гражданства — переход из одного гражданства в другое гражданство. По современному российскому законодательству такой возможностью фактически обладают только бипатриды (лица, обладающее двойным гражданством), а также лица, которые могут оказаться на территории, передаваемой другому государству в связи с изменением государственной границы.

Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, являются: