Задания 5, 6, 7

«Экономика»

Тематические задания по блоку «Экономика» занимают позиции 5, 6, 7. Почти каждый человек ежедневно включается в различные экономические отношения, решает, как распорядиться собственными денежными средствами и финансами своей семьи, и для того, чтобы такое поведение было рациональным, ему требуется владеть основами экономической теории и уметь применять их при анализе реальных жизненных ситуаций. Экономика ежегодно вызывает трудности у выпускников (в 2021 году с тематическими заданиями по этому разделу в среднем справились, т. е. получили хотя бы один первичный балл, только 60,8 % участников экзамена). Объяснить это можно тем, что необходимый объём экономических знаний учащиеся далеко не всегда получают в рамках школьного курса обществознания, а охват тем по экономике очень широк: от экономического поведения отдельного индивида до мировой экономики в целом. Потому при работе с данным блоком важно учить не всё подряд, а только то, что встретится на экзамене (вся нужная теория находится в разделе с теорией по блокам); не стоит усложнять себе жизнь заучиванием экономических формул и решением задач, поскольку ЕГЭ по обществознанию не проверяет эти знания и навыки. Исчерпывающий перечень тем данного блока включает в себя следующие пункты:

Экономика и экономическая наука

Факторы производства и факторные доходы

Экономические системы

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение

Постоянные и переменные затраты

Финансовые институты. Банковская система

Основные источники финансирования бизнеса

Ценные бумаги

Рынок труда. Безработица

Виды, причины и последствия инфляции

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП

Роль государства в экономике

Налоги

Государственный бюджет

Мировая экономика

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина

С форматами заданий 5 (множественный анализ суждений), 6 (установление соответствия), 7 (множественный выбор) и алгоритмами работы с ними мы уже познакомились в рамках заданий 2, 3 и 4 по блоку «Человек и общество». Поэтому сосредоточимся на закреплении изученных методов работы с этими форматами.

Правильный ответ на каждое из заданий 5, 6 и 7 приносит 2 первичных балла. Допустив одну ошибку в этих заданиях (то есть не записав одну цифру в ответ или выписав одну лишнюю или неверную), за задание можно получить 1 первичный балл.

Задание 5

Особенности задания:

Задание 5, как и задание 2 из тематического блока «Человек и общество», представляет собой задание на множественный анализ суждений, когда среди ряда приведённых утверждений необходимо выбрать только правильные. Несмотря на то, что формат этого задания попадается в экзамене пять раз – по одному подобному заданию в каждом тематическом блоке, – успешность его выполнения прежде всего зависит от сложности проверяемого материала. Поэтому какими бы универсальными ни были алгоритм решения этого задания и умение избегать «слова-ловушки», правильно выполнить его без знания соответствующей теории – задача почти невозможная.

Задания 5, 6 и 7 могут проверять знания по любой из тем из указанного выше перечня.

Специфической моделью задания на анализ суждений, которая иногда встречается в КИМах, является «перепутывание» понятий и их определений, характеристик. Рассмотрим пример такого задания.

Пример: Выберите верные суждения о видах и формах безработицы и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Безработицу, которая возникает из-за общего спада в экономике страны, называют застойной. 2) При структурной безработице работники определённых специальностей не могут трудоустроиться, поскольку их профессии устаревают и становятся невостребованными. 3) Длительная безработица, которая иногда чередуется с непродолжительными периодами временной, случайной работы, называется циклической. 4) Скрытая безработица имеет место тогда, когда работник, уволенный со своего предприятия или покинувший его по собственному желанию, в течение периода до трёх месяцев не может найти новое место работы. 5) Сезонная безработица связана с изменением спроса на рабочую силу определённых специальностей в зависимости от времени года. Ответ: ___________________________.

Решение:

Будем придерживаться стандартного алгоритма работы с заданиями на анализ суждений. Сначала, используя метод ключевых слов, определяем тематическую принадлежность задания. Очевидно, что мы имеем дело с темой «Рынок труда. Безработица». Затем каждое суждение рассматриваем последовательно, по отдельности, соотнося его с теоретическим материалом, и выбираем только те, которые содержат верную информацию (не забывая о том, что в задании могут попадаться «слова-ловушки»).

1) Безработицу, которая возникает из-за общего спада в экономике страны (то есть обусловленную циклическим развитием экономики – прохождением её через фазы подъёма, спада, депрессии и оживления), называют не застойной, а циклической. Суждение неверно.

2) Действительно, структурная безработица возникает тогда, когда спрос на определённые профессии и специальности на рынке труда значительно меньше предложения рабочей силы этих специальностей (при этом спрос на неё продолжает снижаться). Получается, что работников определённой профессии (например, стеклодувов, трубочистов) больше, чем требуется предприятиям, поэтому часть из них становится безработными. Суждение верно.

3) Безработица, которая носит длительный характер и может сопровождаться временными подработками, называется застойной, а не циклической. Суждение неверно. Таким образом, мы видим, что понятия циклической и застойной безработицы и их определения были «перепутаны» в пунктах 1 и 3.

4) Если человек покинул место своей работы по той или иной причине, то некоторое время (как правило, от 1 до 3 месяцев) ему приходится провести в поисках нового рабочего места; всё это время он считается безработным. Такая безработица называется фрикционной. Суждение неверно. На этот раз были перепутаны понятия и определения фрикционной и скрытой безработицы (той, при которой сотрудники работают по сокращённому рабочему дню или сокращённой рабочей неделе с уменьшением зарплаты, а то и вовсе отправляются в принудительные отпуска).

5) Сезонная безработица действительно зависит от изменения спроса на рабочую силу в разные времена года и свойственна таким отраслям производства, как сельское, лесное, охотничье хозяйство, рыболовство, строительство. Суждение верно.

Наконец, проверяем, что мы выбрали больше одного варианта ответа (но не все!), и записываем номера выбранных суждений в произвольном порядке.

Ответ: 25

Задание 6

Особенности задания:

Задание на установление соответствия, стоящее на позиции 6, проверяет умение сопоставлять существенные черты и признаки социальных явлений с экономическими терминами и понятиями. Получить хотя бы 1 первичный балл за данное задание бывает довольно трудно, о чём говорит статистика выполнения задания 6 за 2021 год: больше, чем 0 баллов, за него получили около 60% участников экзамена. В нём не спрятаны какие-либо «ловушки» и прочие «подводные камни»; задания на установление соответствия в чистом виде проверяют уровень обществоведческих знаний выпускника.

Пример: Установите соответствие между видами банков и их компетенцией: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. КОМПЕТЕНЦИИ ВИДЫ БАНКОВ А) хранение золотовалютных запасов страны Б) установление ставки рефинансирования В) работа со счетами частных клиентов Г) эмиссия денег Д) выдача кредитов фирмам 1) Центральный банк 2) коммерческий банк Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. А Б В Г Д Ответ:

Решение:

Исходя из ключевого слова «банк» в условии, мы понимаем, что задание проверяет наши знания по теме «Финансовые институты. Банковская система». Для того, чтобы правильно соотнести позиции левого столбца с позициями правого столбца, нужно помнить, какими компетенциями обладает Центральный банк (государственный банк, главное финансовое учреждение страны) и какие функции он выполняет, а также ясно представлять, чем занимаются коммерческие банки. Отталкиваясь от этой теории, будем последовательно сопоставлять компетенции банков с одним из их видов.

А) Хранение золотовалютных запасов страны является одной из основных компетенций Центрального банка (1).

Б) Ставка рефинансирования – это тот процент, под который Центральный банк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Очевидно, что он же её и устанавливает (1).

В) Со счетами частных клиентов, то есть физических и юридических лиц, непосредственно работают только коммерческие банки, Центральный банк не проводит никаких операций с гражданами и организациями (за исключением финансово-кредитных организаций, таких как коммерческие банки) (2).

Г) Логично, что эмиссию (выпуск) денег должен осуществлять только один банк на территории страны, соответственно, речь идёт о Центральном банке (1).

Д) Как мы уже отметили для себя при разборе пункта «В», Центральный банк не вступает в кредитные отношения с фирмами, этим занимаются коммерческие банки (2).

Проверяем себя и выписываем в ответ цифры в их точной последовательности.

Ответ: 11212

Задание 7

Особенности задания:

Задание 7 предполагает множественный выбор позиций из числа предложенных и проверяет умение применять экономические знания при решении познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Кстати, в 2021 году выпускники справились с ним не так уж и плохо (65% участников экзамена за это задание набрали 1 или 2 первичных балла). Дать правильный ответ значительно проще, если знать все существующие методы работы с данным заданием: прямой метод и метод элиминации. Рассмотрим оба этих метода на следующем примере.

Пример: На рынке авиаперевозок государства С. авиаперевозки осуществляет один крупный авиаперевозчик и четыре небольшие авиакомпании. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что данный рынок относится к олигополистическим? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Существенные препятствия для вхождения в отрасль новых компаний отсутствуют. 2) Контроль над ценой ограничен взаимной зависимостью поставщиков услуг. 3) Предоставляется уникальная услуга, не имеющая заменителей. 4) Цена определяется законами функционирования спроса и предложения. 5) Несколько продавцов противостоят множеству покупателей. 6) Периодически имеют место договоренности о ценах среди поставщиков услуг. В этом случае они получают значительный контроль над ценой. Ответ: ___________________________.

Решение:

Слова «олигополистический» и «рынок» тематически относятся к разделу «Рынок и рыночный механизм», и для выполнения этого задания нам не обойтись без знания видов рынков и их характеристик. Обратимся к соответствующей теории.

Рынки можно классифицировать по разным основаниям, одним из них является различие рынков по типам конкуренции (соперничества), регулирующим рыночные отношения. Одним из таких типов конкуренции является олигополия, когда на рынке доминирует несколько продавцов (3-5 фирм), которые противостоят множеству покупателей. Такие фирмы производят одинаковые либо различные изделия и создают существенные препятствия для вступления новых фирм на рынок. При этом цены на рынке не являются равновесными (то есть обусловленными свободным функционированием спроса и предложения), а контролируются фирмами. Этот контроль может быть ограниченным взаимной зависимостью фирм, а может быть существенным при их сговоре.

При решении данного задания прямым методом мы будем выбирать только те ответы, которые однозначно характеризуют рынок как олигополистический. В этом случае нам подойдут варианты 2, 5 и 6, поскольку они соответствуют приведённой теории. Если мы будем исключать неверные ответы (т.е. применять метод элиминации), то мы сразу же отметим как неправильные варианты 1 и 4, поскольку они характеризуют рынки совершенной и монополистической конкуренции, и вариант 3, так как уникальная продукция выпускается только на рынке монополии.

Проверяем, что мы выбрали больше одного варианта ответа (но не все!), и записываем соответствующие цифры в любом порядке.

Ответ: 256