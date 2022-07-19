Задания 2, 3, 4

«Человек и общество»

Теоретический блок «Человек и общество» является одним из самых больших тематических блоков во всем предмете. В него вошли такие объемные темы как «Человек», «Общество», «Философия», «Духовная сфера». Некоторые из этих тем являются самостоятельными науками, и изучить такой объем информации, да еще и в одном блоке, не так-то просто!

Однако практика показывает, что выполнение именно этих заданий дается ученикам лучше всего. Средний процент выполнения 2, 3 и 4 заданий (в 2021 году это были задания 4, 5, 6 соответственно) по стране равен 75%. То есть 7 из 10 сдающих выполняют задания по блоку «Человек и общество» правильно (для сравнения: средний процент решения заданий из блока «Политика» по стране составляет около 53%, что говорит только 5 сдающих из 10, кто написал подобные задания верно)!

Список тем, которые ученикам необходимо освоить для успешного освоения этого блока:

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции)

Мировоззрение, его виды и формы

Виды знаний

Понятие истины, её критерии

Мышление и деятельность

Потребности и интересы

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность

Системное строение общества: элементы и подсистемы

Основные институты общества

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки

Образование, его значение для личности и общества

Религия

Искусство

Мораль

Понятие общественного прогресса

Многовариантность общественного развития (типы обществ)

Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)

Список внушительный, однако все эти темы представлены в теоретическом разделе по блокам в простом и понятном виде.

Перейдём к заданиям 2 (множественный анализ суждений), 3 (установление соответствия), 4 (множественный выбор). С данными типами заданий мы встречаемся в первый раз. Особое внимание вам стоит обратить на терминологический аппарат блока, так как он имеет свою специфику.

Правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 4 оценивается в 2 первичных балла. Если в ответе содержится лишняя или неверная цифра, либо одной цифры не хватает, то за задание выставляется 1 первичный балл. При двух и более ошибках ответ не приносит баллов.

Задание 2

Особенности задания:

Задание 2 относится к заданиям повышенного уровня сложности и может проверять любую из тем, указанных в пунктах 1-18. Процент правильного выполнения этого задания по результатам прошлого года равен 76. Задание проверяет ваше умение анализировать множество суждений, то есть среди всех представленных суждений необходимо выбрать только верные, при этом количество правильных ответов заранее неизвестно (от 2 до 4 возможных варианта).

Решение:

Для того, чтобы снизить количество ошибок при решении задания 2, введем алгоритм решения задания:

Внимательно читаем задание и ищем ключевые слова, чтобы правильно определить его тематическую принадлежность. Рассматриваем каждое суждение отдельно и соотносим его с теорией; суждения, соответствующие теории, отмечаем как верные. Записываем в ответ номера верных суждений (порядок записи не влияет на правильность ответа).

Пример: Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под которыми они указаны. Человек осуществляет свою деятельность сознательно. Одной из особенностей деятельности человека является ее созидательный и преобразовательный характер. Деятельность человека направлена исключительно на удовлетворение потребностей, существующих у человека в определенный момент времени. Деятельность человека не связана с его социальными потребностями. Особенностью деятельности человека является ее волевой характер. Ответ: ___________________________.

Образец рассуждения

Смотрим на наш первый пункт, и определяем его тематическую принадлежность. Ключевое слово здесь – «деятельность человека». Разумеется, для решения задания вам потребуются теоретические знания по этой теме. Вторым шагом мы рассматриваем каждое суждение отдельно и соотносим его с теорией; суждения, соответствующие теории, отмечаем как верные. Не стоит забывать про то, что в задании могут попасться «слова-ловушки», меняющие смысл суждения.

Рассмотрим каждое из суждений по порядку:

1) Деятельность человека тем и отличается от активности животных, что всегда осуществляется сознательно. Для того, чтобы убедиться в правильность этого суждения мы можем обратиться к определению (эта теория находится под цифрой 5 в списке тем). Это верное суждение.

2) Человеческая деятельность, возможно не всегда, но уж точно может быть направлена на преобразование окружающего мира. Это мы понимаем из теории, из раздела об особенностях деятельности человека. Тоже верное суждение. Уже нашли два, но мы помним, что их может быть больше.

3) Внимание! Здесь есть ловушка! Слово-знак «исключительно» говорит нам о том, что на такой вариант стоит обратить внимание. Помните о том, что крайне оценочные слова («всегда», «никогда», «только», «исключительно» и т.д.) бывают очень коварными. Посмотрим на наш вариант. В нем говориться об удовлетворении потребностей, и только об этом. А как же другие проявления человеческой деятельности? Ответ нам не подходит.

4) «Не связана» – очень однозначное отрицание. Но судя по контексту четвертого пункта, человек вообще не испытывает социальных потребностей. Конечно же, это не верно. Здесь важно не только знать теорию, но и понимать логический смысл предложений. Вычеркиваем этот вариант.

5) Что значит «волевой характер»? Это значит, что человеческая деятельность подчиняется воле человека. Так ли это? Да, мы знаем это из теории. Этот вариант нам подходит. Добавляем к ответу цифру 5.

Вспоминаем наш третий шаг из алгоритма: записать в ответ номера верных суждений. Выписывать их можно в любом порядке, так как в задании на анализ суждений порядок записи ответа не имеет значения.

Ответ: 125

Задание 3

Особенности задания:

Это задание по сложности относится к базовому уровню. Проверять оно может так же, как и предыдущие, одну из тем списка. В чем его особенность? Оно достаточно хорошо далось ученикам, но не спешите думать, что оно очень простое. Возможно, тема «Человек и общество» действительно относится к списку легких тем, но что до формата задания – то он не простой.

По данным ФИПИ, в 2021 году с заданием справились около 75% сдающих.

Пример: Установите соответствие между уровнями познания и его формами, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ УРОВНИ ПОЗНАНИЯ А) восприятие Б) умозаключение В) понятие Г) ощущение Д) представление 1) чувственное познание 2) рациональное познание Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. А Б В Г Д Ответ:

Образец рассуждения:

Нам нужно обратить внимание на ключевые слова в этом задании. В задании вы можете увидеть тему – уровни и формы познания. Да, эта тема действительно изучается в рамках теоретического блока «Человек и общество». Вся необходимая теория для решения задания есть в теоретическом разделе по блоку «Человек и общество».

Теперь посмотрим на наше задание еще раз, внимательно прочитаем его, и постараемся решить. Разберем каждый пункт в отдельности, чтобы точно не допустить ни одной ошибки и не потерять баллы из-за невнимательности.

А) Итак, к какому уровню познания относится восприятие? Мы знаем из теории, что это вторая ступень чувственного познания. Ставим в «А» цифру 1.

Б) Умозаключение. Это третья ступень рационального познания. Она заключает в себя формирование вывода(-ов) на основе нескольких суждений о предмете/явлении.

В) Понятие – это первая ступень рационального познания. Только что мы говорили о третей, а теперь поговорим о первой. Под понятием мы пониманием логическое отражение основных свойств и признаков предмета. Также, как и в варианте «Б» ставим в ответ цифру 2.

Г) Теперь поговорим о пункте «Г». Мы видим предложенный вариант «ощущение». Ощущение также относится к формам познания. Но к каким? Чем мы руководствуемся, когда говорим об ощущении – мыслями или чувствами? Ощущаем мы по средствам органов чувств. А значит, это чувственный уровень познания.

Д) Представление. Последний вариант. Что же это – разум или чувства? Здесь (как и в целом в задании) нужно знать теорию. Представление это последняя, третья ступень чувственного познания. Ставим цифру 1 в ответ.

У нас получилась комбинация цифр. Как и в любом задании на установление соответствия, мы не имеем право менять цифры местами. Все должно идти в строго установленном порядке. Ответ имеет следующий порядок: 12211.

Ответ: 12211

Задание 4

Особенности задания:

Задание 4 – задание повышенного уровня сложности. предполагающее множественный выбор. Его можно решать двумя методами: прямым методом (зная теорию мы находим правильные варианты ответов) и методом элиминации (зная теорию, мы находим сначала неправильные варианты ответов, и, найдя все ошибочные варианты, мы получаем правильный ответ). Количество правильных вариантов ответа заранее неизвестно (но точно не один и точно не все!).

Пример: В стране А. примерно 74% населения занято в сельском хозяйстве. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что эта страна является примером традиционного общества? Запишите цифры, под которыми они указаны. Широкое применение механизмов, технологий в труде. Основным продуктом производства является услуга. Сильная роль традиций, обычаев во всех сферах общественной жизни. Торговые отношения с соседними странами развиты довольно слабо, основной экспорт - сырье. Высокая социальная мобильность, незначительная роль сословий и классов. Земля - основной фактор производства. Ответ: ___________________________.

Решение:

Ищем ключевые слова, которые помогут нам определить тему задания – «Типология обществ». Не забываем, что тема называется «Человек и общество», поэтому общество непременно будет затрагиваться.

Так как в задании у нас спрашивают про черты традиционного общества, то и теорию нам необходимо вспоминать по этой теме. Что можно сказать о чертах традиционного общества? Традиционное общество (его еще называют «доиндустриальное» или «аграрное») — это общество с аграрным укладом, малоподвижными структурами. Поведение индивидов в нем строго контролируется обычаями и нормами традиционного поведения, устоявшимися социальными институтами, среди которых важнейшим будут семья, община. Для такого общества характерны низкие темпы развития, производства.

Этих знаний будет более чем достаточно для решения нашего задания. Посмотрим, что же нам подойдет из списка.

Применение механизмов и технологий характерно для индустриального общества, а не для традиционного общества. Вычеркиваем.

Услуги не являются ключевым продуктом в традиционном обществе. Мы говорили в нашей теоретической вставке, что подобный тип общества характерен аграрным (проще – сельским) укладом.

Сильная роль традиций – об этом мы говорили в нашей теоретической вставке. Подходит.

Слабое развитие внешних связей. Может мы и не говорили об этом отдельно, но вы должны понимать, что развитые государства имеют развитие внешние связи, а неразвитые – не имеют. Подходит в ответ.

Высокая социальная мобильность – можем смело вычеркнуть, так как не подходит по определению.

Земля как источник жизни, как основной фактор производства. Да, это также характерно для нашего типа общества. Ставим в ответ цифру 6.

Мы решили последнее задание. Помните о том, что порядок цифр в здании 6 может быть свободным.

Ответ: 346