Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Однородные уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства
Числа и действия с ними
НОК и НОД Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Свойства степеней Многочлены Тригонометрический круг Степени Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Движения в пространстве Угол между плоскостями Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Призмы Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей
Анализ функций
Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Квадратичная функция Смысл производной Функция квадратного корня Графическое применение производной Функция обратной пропорциональности Графики тригонометрических функций Функции Правила дифференцирования Линейная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Интеграл Экстремумы Координатная плоскость
Реальная математика
Множества Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на проценты
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Планиметрия
Элементы планиметрии Теорема синусов и теорема косинусов Площади четырёхугольников Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Тригонометрия в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы Треугольники. Площади Трапеция Многоугольники Симметрия Параллелограммы Виды треугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Средняя линия Биссектриса Высота Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Движения Медиана Теорема Пифагора Серединный перпендикуляр Ромб Метод координат на плоскости Подобие фигур Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Квадрат Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1

Задание 12

Необходимые умения

Задание 12 включает в себя два основных этапа: решение уравнения и отбор корней. Уравнение может быть тригонометрическим, логарифмическим, показательным, иррациональным или комбинацией нескольких типов.

Критерии оценивания

Содержание критерия Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2

Обоснованно получен верный ответ в пункте а

ИЛИ

получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б

 1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 2

Таким образом, ваше решение должно состоять из двух частей, и после каждой части должен быть записан ответ.

Обратите внимание на то, что отбор корней считается обоснованным, если записан процесс отбора, т.е. само решение. Для графического способа отбора должен присутствовать график, на котором будет обозначен определенный интервал и решения. Для отбора через тригонометрический круг необходимо отметить начало и конец промежутка на круге, выделить дугу, отметить корни. Для отбора через неравенства должен быть записан ход решения неравенств.

Пример

а) Решить уравнение:

\(\cos^{2}2x + \sin^{2}x = \cos^{2}3x\)

б) Укажите корни, принадлежащие промежутку

\(\left\lbrack \frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2} \right\rbrack\)

Решение

Решение пункта а)

У всех функций разные аргументы, но они стоят в четной степени, значит, мы можем применить формулу понижения степени.

Преобразуем уравнение

\(\cos^{2}2x = \cos^{2}3x\ ‒\sin^{2}x\)

Применим формулу понижения степени

\(\cos^{2}2x = \frac{1 + cos\ 6x}{2}‒\frac{1\ ‒cos2x}{2}\)

Запишем в одну дробь и приведем подобные

\(\cos^{2}2x = \frac{cos\ 6x + cos\ 2x}{2}\)

Применим формулу суммы

\(\cos^{2}2x = cos\ 4x\ cos\ 2x\)

\(\cos^{2}2x\ ‒cos\ 4x\ cos\ 2x = 0\)

Вынесем за скобку \(cos\ 2x\)

\(cos\ 2x(cos\ 2x\ ‒cos\ 4x) = 0\)

Для выражения в скобке применим формулу разности

\(2\ cos\ 2x\ sin\ 3x\ sin\ x = 0\)

Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Получаем совокупность уравнений, которые мы уже умеем решать после просмотра вебинара в нашем онлайн-модуле:

\(cos\ 2x = 0;\ sin\ 3x\ = 0;\ sin\ x = 0\)

Решим первое уравнение:

\(cos\ 2x = 0\)

\(2x = \frac{\pi}{2} + \pi n,n\ \epsilon\ Z\)

\(x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n,n\ \epsilon\ Z\)

Решим второе уравнение:

\(sin\ 3x = 0\)

\(3x = \ \pi n,n\ \epsilon\ Z\)

\(x = \frac{\pi}{3}n,n\ \epsilon\ Z\)

Решим третье уравнение

\(sin\ x = 0\)

\(x = \pi n,n\ \epsilon\ Z\)

Можем заметить, что решения второго уравнения включают в себя решения третьего уравнения.

Ответ на пункт а)

\(x_{1} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n,n\ \epsilon\ Z,\ x_{2} = \frac{\pi}{3}n,n\ \epsilon\ Z\ \)

Решение пункта б)

Отметим все решения на тригонометрическом круге и выделим промежуток

\(\left\lbrack \frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2} \right\rbrack\)

Из совокупности решений

\(x_{1} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n,n\ \epsilon\ Z\)

данному промежутку соответствуют корни:

\(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4},\ 2\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4},\ 2\pi\)

Из совокупности решений

\(x_{2} = \frac{\pi}{3}n,n\ \epsilon\ Z\)

данному промежутку соответствуют корни:

\(2\pi‒\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3},2\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}\ \)

Решение пункта б)

\(\frac{7\pi}{4}\ ,\ \frac{9\pi}{4},2\pi,\ \frac{5\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\ \)

Ответ:

а)

\(x_{1} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n,n\ \epsilon\ Z,\ x_{2} = \frac{\pi}{3}n,n\ \epsilon\ Z\)

б)

\(\frac{7\pi}{4}\ ,\ \frac{9\pi}{4},2\pi,\ \frac{5\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\ \)