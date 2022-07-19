Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Квантовая физика
Фотоэффект Квантовая механика СТО Ядерные реакции
Молекулярная физика
Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы
Электродинамика
Электрическое поле Движение проводников Волновая оптика Вспомогательные элементы цепи Электрические цепи Колебательный контур Основные элементы цепей Индукция Геометрическая оптика. Линзы Дифракционная решетка Магнитное поле Вещество в электрическом поле
Формат ЕГЭ
Задание 24 Задание 30 Задание 28 Задание 29 Задание 26 Задание 25 Задание 27
Механика
Гравитация Методы научного познания Энергия. Импульс. Работа Статика Движение Законы Ньютона Механические колебания Силы в природе Алгоритм работы с силами
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5

Задание 26

Формат задания

Задание повышенного уровня сложности с записью ответа в виде числа. Максимальный первичный балл за задание – 2 балла.

Особенности задания

Это расчетная задача второй части экзамена, решение которой оформляется на бланке ответов №2. В данном номере может попасться как электродинамика (простые цепи, конденсатор, оптика и т.д.), так и квантовая физика (фотоэффект, модель атома Бора и т.д.).

Для получения 2 баллов за задание необходимо оформить полное корректное решение с названиями законов, рисунком (при необходимости), обозначение введенных величин (например: «…, где \(a\) – ускорение тела», указанными полными математическими преобразованиями и конечным ответом. Просто подать численный ответ (в бланк №1 или №2) на задачу без оформления ее решения не принесет баллы.

При этом задание не имеет четкой инструкции к округлению и размерности ответа, так как учащийся определяет сам меру округления ответа и удобную размерность для подачи ответа. Общей рекомендацией является округлять ответ до сотых долей, так как высокая точность ответа не изменяет балл за задание, а низкая точность может сделать ответ в корне неверным.

Ответ должен:

  • Быть целым числом или десятичной дробью;

  • Отвечать на поставленный вопрос;

  • Соответствовать реальности;

  • Соответствовать заявленным единицам измерения.

Пример 1

Конденсатор емкостью 2мкФ присоединен к источнику постоянного тока с ЭДС 3,6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сопротивления резисторов R1 = 4 Ом, R2 =7 Ом, R3 =3 Ом. Каков заряд на левой обкладке конденсатора?

Решение:

Напряжение на конденсаторе равно напряжению на втором резисторе. Через заряженный конденсатор ток не течет, поэтому

\(I = \frac{\varepsilon}{R_{1} + R_{2} + r}\)

Тогда напряжение на втором резисторе

\(U_{2} = IR_{2} = \frac{\varepsilon R_{2}}{R_{1} + R_{2} + r}\)

А заряд на конденсаторе

\(q = cU_{c} = cU_{2} = \frac{\text{cε}R_{2}}{R_{1} + R_{2} + r} = \frac{2 \bullet 10^{- 6} \bullet 3,6 \bullet 7}{4 + 7 + 1} = 4,2\ мкКл\)

Ответ: \(4,2\ мкКл\)

Пример 2

В опыте по изучению фотоэффекта монохроматическое излучение мощностью P = 1800 мВт падает на поверхность катода, в результате чего в цепи возникает ток. График зависимость тока I от напряжения U между анодом и катодом приведён на рисунке. Какова частота v падающего света, примерно только 1 из 25 прилетевших фотонов, способен выбить фотоэлектрон?

Решение:

1) После фотоэффекта фотоэлектроны попадают на катод, и возникающая сила тока зависит от напряжения между анодом и катодом. По графику видно, что фототок насыщения (максимальная сила тока, когда все фотоэлектроны попадают на катод) равен 2 А. Сила тока по определению:

\(I = \frac{q}{t}\)

В условиях данной задачи носителями зарядов являются фотоэлектроны, тогда сила тока насыщения с учётом этого равна:

\(I = \frac{N_{e}e}{t}\), где

\(N_{e}\) – количество всех электронов;

\(e\) – элементарный заряд электрона, Кл.

2) Учитывая, что энергия одного фотона E равна:

\(E = h\nu\)

Тогда мощность излучения света равна:

\(P = \frac{N_{ф}E}{t} = \frac{N_{ф}\text{hν}}{t}\)

3) По условию на 25 фотонов приходится один фотоэлектрон, тогда:

\(N_{ф} = 25N_{e}\)

Выразим количества фотонов и электронов из первых двух действий и подставим в эту формулу, затем выразим искомую частоту:

\(\frac{\text{Pt}}{\text{hν}} = 20\frac{\text{It}}{e}\)

\(\nu = \frac{\text{Pe}}{25\text{hI}} = \frac{1,8 \bullet 1,6 \bullet 10^{- 19}}{25 \bullet 6,6 \bullet 10^{- 34} \bullet 2 \bullet 10^{- 3}} = 8,7 \bullet 10^{15}\ Гц.\)

Ответ: \(8,7 \bullet 10^{15}\ Гц\)