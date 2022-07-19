Задание 26

Задание повышенного уровня сложности с записью ответа в виде числа. Максимальный первичный балл за задание – 2 балла.

Это расчетная задача второй части экзамена, решение которой оформляется на бланке ответов №2. В данном номере может попасться как электродинамика (простые цепи, конденсатор, оптика и т.д.), так и квантовая физика (фотоэффект, модель атома Бора и т.д.).

Для получения 2 баллов за задание необходимо оформить полное корректное решение с названиями законов, рисунком (при необходимости), обозначение введенных величин (например: «…, где \(a\) – ускорение тела», указанными полными математическими преобразованиями и конечным ответом. Просто подать численный ответ (в бланк №1 или №2) на задачу без оформления ее решения не принесет баллы.

При этом задание не имеет четкой инструкции к округлению и размерности ответа, так как учащийся определяет сам меру округления ответа и удобную размерность для подачи ответа. Общей рекомендацией является округлять ответ до сотых долей, так как высокая точность ответа не изменяет балл за задание, а низкая точность может сделать ответ в корне неверным.

Ответ должен: