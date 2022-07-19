Задание 26

Задание повышенного уровня сложности с записью ответа в виде числа. Максимальный первичный балл за задание – 2 балла.
Это расчетная задача второй части экзамена, решение которой оформляется на бланке ответов №2. В данном номере может попасться как электродинамика (простые цепи, конденсатор, оптика и т.д.), так и квантовая физика (фотоэффект, модель атома Бора и т.д.).
Для получения 2 баллов за задание необходимо оформить полное корректное решение с названиями законов, рисунком (при необходимости), обозначение введенных величин (например: «…, где \(a\) – ускорение тела», указанными полными математическими преобразованиями и конечным ответом. Просто подать численный ответ (в бланк №1 или №2) на задачу без оформления ее решения не принесет баллы.
При этом задание не имеет четкой инструкции к округлению и размерности ответа, так как учащийся определяет сам меру округления ответа и удобную размерность для подачи ответа. Общей рекомендацией является округлять ответ до сотых долей, так как высокая точность ответа не изменяет балл за задание, а низкая точность может сделать ответ в корне неверным.
Ответ должен:
Быть целым числом или десятичной дробью;
Отвечать на поставленный вопрос;
Соответствовать реальности;
Соответствовать заявленным единицам измерения.
Конденсатор емкостью 2мкФ присоединен к источнику постоянного тока с ЭДС 3,6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сопротивления резисторов R1 = 4 Ом, R2 =7 Ом, R3 =3 Ом. Каков заряд на левой обкладке конденсатора?
Напряжение на конденсаторе равно напряжению на втором резисторе. Через заряженный конденсатор ток не течет, поэтому
\(I = \frac{\varepsilon}{R_{1} + R_{2} + r}\)
Тогда напряжение на втором резисторе
\(U_{2} = IR_{2} = \frac{\varepsilon R_{2}}{R_{1} + R_{2} + r}\)
А заряд на конденсаторе
\(q = cU_{c} = cU_{2} = \frac{\text{cε}R_{2}}{R_{1} + R_{2} + r} = \frac{2 \bullet 10^{- 6} \bullet 3,6 \bullet 7}{4 + 7 + 1} = 4,2\ мкКл\)
Ответ: \(4,2\ мкКл\)
В опыте по изучению фотоэффекта монохроматическое излучение мощностью P = 1800 мВт падает на поверхность катода, в результате чего в цепи возникает ток. График зависимость тока I от напряжения U между анодом и катодом приведён на рисунке. Какова частота v падающего света, примерно только 1 из 25 прилетевших фотонов, способен выбить фотоэлектрон?
Решение:
1) После фотоэффекта фотоэлектроны попадают на катод, и возникающая сила тока зависит от напряжения между анодом и катодом. По графику видно, что фототок насыщения (максимальная сила тока, когда все фотоэлектроны попадают на катод) равен 2 А. Сила тока по определению:
\(I = \frac{q}{t}\)
В условиях данной задачи носителями зарядов являются фотоэлектроны, тогда сила тока насыщения с учётом этого равна:
\(I = \frac{N_{e}e}{t}\), где
\(N_{e}\) – количество всех электронов;
\(e\) – элементарный заряд электрона, Кл.
2) Учитывая, что энергия одного фотона E равна:
\(E = h\nu\)
Тогда мощность излучения света равна:
\(P = \frac{N_{ф}E}{t} = \frac{N_{ф}\text{hν}}{t}\)
3) По условию на 25 фотонов приходится один фотоэлектрон, тогда:
\(N_{ф} = 25N_{e}\)
Выразим количества фотонов и электронов из первых двух действий и подставим в эту формулу, затем выразим искомую частоту:
\(\frac{\text{Pt}}{\text{hν}} = 20\frac{\text{It}}{e}\)
\(\nu = \frac{\text{Pe}}{25\text{hI}} = \frac{1,8 \bullet 1,6 \bullet 10^{- 19}}{25 \bullet 6,6 \bullet 10^{- 34} \bullet 2 \bullet 10^{- 3}} = 8,7 \bullet 10^{15}\ Гц.\)
Ответ: \(8,7 \bullet 10^{15}\ Гц\)