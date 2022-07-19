Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Квантовая физика
Фотоэффект Квантовая механика СТО Ядерные реакции
Молекулярная физика
Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина
Электродинамика
Электрическое поле Движение проводников Электрические цепи Дифракционная решетка Магнитное поле Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле Волновая оптика Вспомогательные элементы цепи Индукция Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур
Формат ЕГЭ
Задание 27 Задание 24 Задание 28 Задание 29 Задание 26 Задание 25 Задание 30
Механика
Движение Гравитация Методы научного познания Энергия. Импульс. Работа Законы Ньютона Механические колебания Силы в природе Алгоритм работы с силами Статика
Варианты ЕГЭ
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Волновая оптика

Корпускулярно-волновой дуализм

Природа света двойственна: в одних случаях он проявляет свойства частицы (корпускулы), в других ― свойства волны. Как частица свет ведет себя, взаимодействия с веществом (например, при фотоэффекте), как волна ― при взаимодействии с другими световыми волнами (эффекты интерференции, дифракции, дисперсии). Волновая оптика изучает явления, в которых свет ведет себя подобно волне.

Свет ― электромагнитная волна.

Видимый свет ― это электромагнитная волна, длина волны которой находится в диапазоне, который воспринимает человеческий глаз ― от 400 до 700 нм. Длина волны света измеряется в нанометрах 1 [нм] = 10-9 м.

Электромагнитные волны с длиной волны менее 400 нм относятся к коротковолновому излучению (ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение) ― они не воспринимаются глазом, и в больших дозах опасны для организма человека, так как чем короче длина волны света ― тем больше его энергия.

Электромагнитные волны с длиной волны более 700 нм относятся к длинноволновому излучению (инфракрасное излучение, радиоволны). Длинноволновое излучение также не воспринимается глазом, но оно обладает меньшей энергией, чем видимое.

Длина волны света равна \(\lambda = \frac{c}{\nu}\), где

c ― скорость света [м/с];

λ ― длина волны света [м];

v ― частота света [Гц] или [1/с].

Скорость света в вакууме ― фундаментальная физическая постоянная, она равна 3 ∙ 108 [м/с].

Как видно из формулы, чем больше длина волны света ― тем ниже его частота, и чем короче длина волны ― тем выше его частота. Частота света измеряется в герцах [Гц] или [1/с].

Структура электромагнитной волны

В световой волне проявлено единство магнитного и электрического поля. Электромагнитная волна состоит из колеблющихся векторов магнитной индукции \(\overrightarrow{B}\) и напряженности электрического поля \(\overrightarrow{E}\), эти векторы перпендикулярны друг другу. Электромагнитные волны поперечны ― это означает, что вектор магнитной индукции \(\overrightarrow{B}\) и вектор напряженности электрического поля \(\overrightarrow{E}\) всегда перпендикулярны вектору скорости волны \(\overrightarrow{c}\): \(\overrightarrow{B}\bot\overrightarrow{E}\bot\overrightarrow{c}\)

Когерентными называются световые волны одинаковой частоты с постоянной разностью фаз. Когерентные волны получают, расщепляя световой луч из одного источника, или же с помощью лазера.

Интерференция света ― появление чередующихся светлых и темных полос на экране, вызванное сложением когерентных световых волн.

Если при сложении когерентных волн их максимумы и минимумы совпадают, то у результирующей волны амплитуда будет выше, чем амплитуда составляющих ее волн.

Если при сложении когерентных волн максимум одной волны совпадает с минимумом другой ― волны гасят друг друга и амплитуда результирующей волны равна нулю.

На рисунке показано образование интерференционной картины от когерентных источников света S1 и S2. Сложение когерентных волн света приводит к образованию чередующихся светлых и темных полос. Светлые полосы соответствуют случаю, когда максимумы и минимумы волн совпадают, темные ― когда волны взаимно гасят друг друга.

Условие образования светлой полосы: чтобы образовалась светлая полоса, разность хода лучей должна составлять S1AS2A = ∆ = \(\frac{\lambda}{2} \cdot 2k\).

Условие образования тёмной полосы: чтобы образовалась тёмная полоса, разность хода лучше должна составлять S1AS2A = ∆ = \(\frac{\lambda}{2} \cdot (2k + 1)\), где

∆ ― разность хода [м];

λ ― длина волны света [м];

k ― целое число ― 0, ±1, ±2, ±3…

Иными словами, для того, чтобы наблюдалась светлая полоса, необходимо, чтобы разность хода световых лучей была кратна длине волны света, а чтобы образовалась темная полоса ― кратна половине длины волны света.

Наблюдение интерференции возможно только для когерентных волн – это либо волны, выпущенные одним источником, либо волны от разных источников, имеющих одинаковую частоту и разность фаз.

Дифракция ― отклонение от прямолинейного распространения света (огибание небольших препятствий, дифракция на решетке)

Дисперсия ― зависимость показателя преломления света в среде от частоты света (или длины волны).

Скорость света в веществе меньше чем в воздухе и равна \(\nu = \frac{c}{n}\), где

v ― скорость света в веществе [м/с];

c ― скорость света в вакууме равная, c = 3 ∙ 108 [м/с];

n ― показатель преломления вещества.

При переходе света из одной среды в другую, меняется скорость света и длина волны, а частота остаётся постоянной.

Поскольку показатель преломления света в веществе зависит от его частоты, то световые волны разных частот, преломляясь, отклоняются на различные углы, создавая спектр.

Пример разложения белого света в спектр после прохождения треугольной стеклянной призмы:

Поляризация света

В световой волне векторы магнитной индукции и напряженности электрического поля всегда перпендикулярны друг другу. Однако сохраняя перпендикулярность друг другу и вектору скорости\(\ \overrightarrow{B}\bot\overrightarrow{E}\bot\overrightarrow{c}\), относительно оси луча они могут располагаться как угодно. Такой свет называется неполяризованным или естественным: он состоит из большого количества электромагнитных волн, с разной частой и амплитудой и разным направлением колебания вектора \(\overrightarrow{E}\). Все обычные источники освещения создают неполяризованный свет.

Ни рисунке показана поляризация света с двумя противоположными направлениями колебаний вектора\(\overrightarrow{E}\). Фильтр ОО1 пропускает только ту волну, у которой вектор \(\overrightarrow{E}\) колеблется вертикально. Этот же фильтр, развернутый на 90°, будет пропускать только волну, вектор \(\overrightarrow{E}\) которой колеблется горизонтально. Если таких волн в луче нет ― то фильтр свет не пропустит.