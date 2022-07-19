Силы в природе

Динамика — раздел механики, изучающий законы и причины, вызывающие движение тела, т.е. движение материальных тел под действием приложенных к ним сил. В механике имеют дело с тремя типами сил: силы тяготения, силы упругости и силы трения. Сила измеряется в ньютонах [Н].

Сила тяжести

Сила тяжести — это сила, с которой планета притягивает к себе тела, находящиеся на поверхности или вблизи неё. Сила тяжести направлена к центру планеты (вниз) и равна произведению массы тела m на ускорение свободного падения g:

\(F_{тяжести} = mg\)

F тяжести — сила тяжести, [Н];

m — масса тела, [кг];

g — ускорение свободного падения, [Н/кг] или [м/c2].

Данная сила действует на любой объект, обладающий массой, и мы постоянно ощущаем действие этой силы на себе. Ускорение свободного падения не зависит от массы тела, вблизи Земли g ≈ 10м/c2.

Например, на человека массой 60 кг действует сила тяжести, равная 600 Н.

Вес тела и реакция опоры

Вес тела — это сила, с которой тело действует на опору или растягивает подвес. В свою очередь со стороны опоры на тело действует сила реакции опоры. Сила реакции опоры равна по модулю весу тела и противоположна по направлению. Подвес действует на тело с силой натяжения подвеса, равной по модулю весу тела и противоположной по направлению.

\(\overrightarrow{P}\) — вес тела [Н]

\(\overrightarrow{Т}\) — сила натяжения подвеса [Н]

\(\overrightarrow{N}\) — сила реакции опоры [Н]

Если тело не касается опоры или подвеса, то его вес сила реакции опоры равны нулю.

Сила упругости

Сила упругости — это сила, которая возникает внутри тела при деформации и стремится вернуть тело в исходное состояние. Деформацией называется изменение формы или размеров тела. При упругих деформациях тело восстанавливает свою форму и размер после прекращения действия деформирующей силы. Согласно закону Гука, деформация Δх, возникающая в упругом теле (пружине, стержне, и т. п.), пропорциональна приложенной к этому телу силе \(\overrightarrow{F_{внеш}}\) : — это сила, которая возникает внутри тела при деформации и стремится вернуть тело в исходное состояние. Деформацией называется изменение формы или размеров тела. При упругих деформациях тело восстанавливает свою форму и размер после прекращения действия деформирующей силы. Согласно закону Гука, деформация Δх, возникающая в упругом теле (пружине, стержне, и т. п.), пропорциональна приложенной к этому телу силе F внеш = kΔx. Коэффициент k называется жесткостью тела и измеряется в Н/м.

Сила упругости равна по модулю деформирующей силе и направлена в противоположную сторону:

\(\overrightarrow{F_{упр}} = - \overrightarrow{F_{внеш}}\)

Таким образом, сила упругости вычисляется по формуле: F упр = kΔx.

При параллельном соединении двух пружин с коэффициентами жесткостей k 1 и k 2 , жесткость системы равна сумме жесткостей k = k 1 + k 2 . При последовательном соединении обратная общая жесткость системы равна сумме обратных жесткостей каждой из пружин:\(\frac{1}{k} = \frac{1}{k_{1}} + \frac{1}{k_{2}}\).

Сила трения

Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении двух тел и препятствующая их относительному движению. Сила трения направлена в сторону, противоположную направлению движения или направлению предполагаемого движения. Причиной возникновения трения является шероховатость трущихся поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей.

Если попробовать сдвинуть с места шкаф, то он будет оставаться в покое до тех пор, пока приложенная сила не достигнет определенного значения. Между шкафом и поверхностью пола возникает сила трения покоя F тр.покоя , равная по модулю и противоположная направлению приложенной силы F:

\(\overrightarrow{F_{тр.покоя}} = - \overrightarrow{F}\)

С ростом приложенной силы, будет расти и сила трения покоя. Шкаф останется на месте до тех пор, пока приложенная сила не превысит максимально возможное значение силы трения покоя F тр.max , и уже после этого начнется движение.

Сила трения скольжения равна максимальной силе трения покоя и пропорциональна силе реакции опоры N между трущимися поверхностями: F тр = F тр.max = μN. Сила реакции опоры N равна по модулю силе нормального давления P со стороны тела на опору. Значит, силу трения можно вычислять по формуле F тр = μP. Коэффициент трения μ определяется материалами соприкасающихся тел. Сила трения скольжения не зависит от площади соприкосновения.

Сила Архимеда

На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила. Данная сила называется силой Архимеда, направлена вверх и вычисляется по формуле: F A = ρgV. Здесь ρ — плотность тела, g — ускорение свободного падения, V — объем погруженной части тела.

Условия плавания тел: \(F_{тяжести} > F_{А}\) — тело тонет \(F_{тяжести} = F_{А}\) — тело плавает \(F_{тяжести} < F_{А}\) — тело всплывает до тех пор, пока не начинает плавать

Условия плавания тел определяются соотношением между плотностью тела и плотностью жидкости: ρ тела > ρ жидкости — тело тонет ρ тела = ρ жидкости — тело плавает ρ тела < ρ жидкости — тело всплывает до тех пор, пока не начнет плавать. Если плотность тела меньше плотности жидкости, то объем погруженной части тела вычисляется по формуле: \(V_{погруж} = V_{тела}\frac{\rho_{тела}}{\rho_{жидкости}}\)

Сила сопротивления среды

Сила сопротивления возникает при движении тела в жидкости или газе. Она направлена противоположно скорости движения тела относительно среды и тормозит движение тела.

Величина силы сопротивления зависит от размеров, формы, состояния поверхности, скорости относительно среды и от свойств среды.

Сила натяжения нити

Частный случай силы реакции опоры, сила натяжения нити \(\overrightarrow{Т}\) точно также численно равна весу тела. При этом ее направление, как и у силы упругости пружины всегда против деформации — то есть от концов нити к ее центру.

Важно особенностью нити является равенство сил натяжения на ее концах, а в случае с нерастяжимой нитью — передача модуля ускорения от одного конца к другому (в задачах — от одного тела к другому, связанному с первым). При этом не обязательно должны совпадать направления ускорений тел, но обязательно совпадают модули.