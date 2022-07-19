Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Молекулярная физика
Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы
Электродинамика
Электрические цепи Индукция Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур Волновая оптика Вспомогательные элементы цепи Электрическое поле Движение проводников Дифракционная решетка Магнитное поле Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле
Формат ЕГЭ
Задание 30 Задание 27 Задание 29 Задание 26 Задание 25 Задание 24 Задание 28
Механика
Движение Гравитация Механические колебания Методы научного познания Законы Ньютона Силы в природе Алгоритм работы с силами Энергия. Импульс. Работа Статика
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 4
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект

Газовые процессы

Изопроцессы — термодинамические процессы, во время которых количество вещества и ещё одна из физических величин — параметров состояния: давление, объём или температура — остаются неизменными.

Изотермический процесс — термодинамический процесс, происходящий в физической системе при постоянной температуре.

Следовательно, температура Т не меняется, и значение давления обратно пропорционально объёму(гипербола): \(p = \frac{\text{νRT}}{V} = \frac{\text{const}}{V} \rightarrow y = \frac{a}{x}\).

Рассмотрим две изотермы с одинаковой массой, но разной температурой на \(\text{pV}\) диаграмме \((T_{1}\ < \ T_{2})\).

Изотерма с температурой \(T_{2}\) будет располагаться на диаграмме \(\text{pV}\) выше, чем изотерма с температурой \(T_{1}\), как следствие закона \(\text{pV} = \text{vRT}\). Так как при большем значение температуры значение коэффициента перед \(V\) в уравнении \(p = \frac{\text{νRT}}{V}\) будет больше \((\text{vR}T_{2}\ ˃\ \text{vR}T_{1})\), следовательно, гипербола будет выше.

Изохорический процесс — термодинамический процесс, который происходит при постоянном объёме.

Следовательно, объем V не изменяется, и значение давления прямолинейно зависит от температуры.

Для осуществления изохорного процесса в газе или жидкости достаточно нагревать (охлаждать) вещество в сосуде, который не изменяет своего объёма, например, в запаянном сосуде.

Рассмотрим две изохоры одной массы, но разного объёма \((V_{2}\ > \ V_{1})\) на \(\text{pT}\) диаграмме.

Изохора с \(V_{1}\) будет выше \(V_{2}\), аналогично, как следствие закона \(\text{pV} = \text{vRT}\). Так как при большем значении объема, коэффициент при \(Т\) будет меньше \((\frac{\text{νR}}{V_{2}} < \frac{\text{vR}}{V_{1}})\), а следовательно и прямая на диаграмме \(\text{pT}\), будет ниже.

Изобарический процесс — термодинамический процесс, происходящий в системе при постоянном давлении и постоянной массе идеального газа. Следовательно, давление р не изменяется, и значение объёма прямолинейно зависит от температуры.

Простейшим примером изобарического процесса может служить нагревание воды в открытом сосуде.