Значение грибов в природе и для человека

Грибы имеют большое значение в природе:

Участвуют в круговороте веществ. Они разлагают органические вещества почвы до неорганических, которые далее усваиваются растениями.

Участвуют в почвообразовании. Почвенные грибы, в первую очередь плесневые, играют исключительную роль в процессах почвообразования. В грибах накапливаются органические вещества, которые после разрушения грибницы превращаются в перегной.

Образуют микоризу. Микориза положительно влияет на жизнедеятельность растений. Кроме шляпочных, микоризу образуют многие плесневые грибы. Они вступают во взаимовыгодные отношения преимущественно с травянистыми растениями, включая большинство культурных видов.

Плодовые тела шляпочных грибов потребляют многие животные: млекопитающие (белки, мышевидные грызуны, барсуки, кабаны, косули), птицы, наземные моллюски и особенно насекомые.

Значение в жизни человека:

Польза:

Наиболее ценные съедобные грибы, широко встречающиеся в лесах Беларуси и России, – белый, рыжик, груздь настоящий, подберезовик, подосиновик, масленок, шампиньон.

Грибы необходимы при изготовлении хлеба, сыров, в виноделии и т. д. Дрожжи используются в хлебопечении, аспергилл применяются для производства лимонной кислоты из сахаристых веществ. Некоторые виды плесневых грибов (так называемая «благородная плесень») используются для выделки специальных сортов сыра (рокфор, камамбер).

Из некоторых грибов получают ценные лекарства (например, пенициллин).

В микробиологической промышленности являются производителями ферментов, витаминов, органических кислот.

Но грибы могут наносить и большой вред:

Некоторые из них вызывают болезни у растений, животных и человека.

Портят мебель, постройки.

Часто плесневые грибы поражают продукты питания и делают их непригодными для употребления.

Ядовитые грибы, такие как бледная поганка, многие мухоморы, некоторые виды грибов-зонтиков, говорушек, рядовок и др., уже попадая в пищу, могут вызывать серьезные, а иногда и смертельные отравления. Следует помнить, что белки грибов довольно быстро расщепляются с образованием ядовитых азотистых соединений, поэтому отравление может быть вызвано и неядовитыми, но несвежими грибами.

Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения.

Мучнисторосяные грибы поражают сотни видов культурных и дикорастущих растений. На поверхности пораженных органов развивается белый, позднее темнеющий мицелий. На мицелии через несколько дней после заражения развивается конидиальная стадия – конидиеносцы с цепочками конидий. В это время пораженные органы растений покрыты мучнистым налетом конидий (отсюда название заболевания – «мучнистая роса»).

Мучнистая роса

Спорыньевые грибы паразитируют на сотнях видов культурных и дикорастущих злаков и осок. К моменту созревания зерна в колосе на месте пораженной завязи пестика мицелий уплотняется и превращается в склероции, которые зимуют в почве или зернохранилище, а весной прорастают.

Склероции, попавшие после размола в муку, могут вызывать тяжелые заболевания (токсикозы) у людей, выражающиеся в виде конвульсий («злые корчи») или в гангренозной форме («антонов огонь»).

На однодольных и двудольных растениях часто паразитируют головневые ржавчинные грибы.

Головневые грибы паразитируют на злаковых культурах. При поражении головней вместо зерна получается черная пыль, представляющая собой споры гриба. Заражение некоторыми видами происходит на стадии цветения злаков, когда споры с пораженного растения попадают на рыльца пестиков здоровых растений. После прорастания сор, гифы гриба заражают зародыш семени, из-за чего зерновка кажется здоровой, но на следующий год к моменту цветения начинается спороношение гриба, цветки не образуются, и соцветие приобретает обугленный вид.

Головня

В цикле развития ржавчинных грибов образуются споры характерного красно-ржавого цвета. Эти споры покрывают листья и стебли, их внешний вид напоминает ржавчину. К зиме споры темнеют и становятся черными, после перезимовки цикл повторяется заново.

Ржавчина

Известны и многие другие заболевания растений, вызываемые грибами-паразитами: парша плодовых деревьев, плодовая гниль (монилиоз) яблони и груши, фузариоз льна, аскохитоз гороха и др.

Монилиоз черешни

Трутовые грибы

Споры трутовиков попадают на раны в коре деревьев, где прорастают в мицелий, который проникает в древесину и питается органическими веществами ее клеток. Через несколько лет после заражения на стволе образуются обычно копытообразные плодовые тела. На нижней стороне плодового тела в мелких трубочках или на складках созревают споры, которые высыпаются и, попав на поврежденные стволы деревьев, заражают их.

Трутовый гриб