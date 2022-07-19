Значение грибов в природе и для человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Клеточный цикл Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Репликация ДНК Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращения Половая система Покровная система Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Инфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Роль витаминов Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Перифирическая нервная система Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека
Зоология
Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Общая характеристика животных
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция растений Мутационная изменчивость
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей
Эволюция живой природы
Геологические эры Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции

Значение грибов в природе и для человека

Грибы имеют большое значение в природе:

  • Участвуют в круговороте веществ. Они разлагают органические вещества почвы до неорганических, которые далее усваиваются растениями.

  • Участвуют в почвообразовании. Почвенные грибы, в первую очередь плесневые, играют исключительную роль в процессах почвообразования. В грибах накапливаются органические вещества, которые после разрушения грибницы превращаются в перегной.

  • Образуют микоризу. Микориза положительно влияет на жизнедеятельность растений. Кроме шляпочных, микоризу образуют многие плесневые грибы. Они вступают во взаимовыгодные отношения преимущественно с травянистыми растениями, включая большинство культурных видов.

  • Плодовые тела шляпочных грибов потребляют многие животные: млекопитающие (белки, мышевидные грызуны, барсуки, кабаны, косули), птицы, наземные моллюски и особенно насекомые.

Значение в жизни человека:

Польза:

  • Наиболее ценные съедобные грибы, широко встречающиеся в лесах Беларуси и России, – белый, рыжик, груздь настоящий, подберезовик, подосиновик, масленок, шампиньон.

  • Грибы необходимы при изготовлении хлеба, сыров, в виноделии и т. д. Дрожжи используются в хлебопечении, аспергилл применяются для производства лимонной кислоты из сахаристых веществ. Некоторые виды плесневых грибов (так называемая «благородная плесень») используются для выделки специальных сортов сыра (рокфор, камамбер).

  • Из некоторых грибов получают ценные лекарства (например, пенициллин).

  • В микробиологической промышленности являются производителями ферментов, витаминов, органических кислот.

Но грибы могут наносить и большой вред:

  • Некоторые из них вызывают болезни у растений, животных и человека.

  • Портят мебель, постройки.

  • Часто плесневые грибы поражают продукты питания и делают их непригодными для употребления.

Ядовитые грибы, такие как бледная поганка, многие мухоморы, некоторые виды грибов-зонтиков, говорушек, рядовок и др., уже попадая в пищу, могут вызывать серьезные, а иногда и смертельные отравления. Следует помнить, что белки грибов довольно быстро расщепляются с образованием ядовитых азотистых соединений, поэтому отравление может быть вызвано и неядовитыми, но несвежими грибами.

Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения.

Мучнисторосяные грибы поражают сотни видов культурных и дикорастущих растений. На поверхности пораженных органов развивается белый, позднее темнеющий мицелий. На мицелии через несколько дней после заражения развивается конидиальная стадия – конидиеносцы с цепочками конидий. В это время пораженные органы растений покрыты мучнистым налетом конидий (отсюда название заболевания – «мучнистая роса»).

Мучнистая роса

Спорыньевые грибы паразитируют на сотнях видов культурных и дикорастущих злаков и осок. К моменту созревания зерна в колосе на месте пораженной завязи пестика мицелий уплотняется и превращается в склероции, которые зимуют в почве или зернохранилище, а весной прорастают.

Склероции, попавшие после размола в муку, могут вызывать тяжелые заболевания (токсикозы) у людей, выражающиеся в виде конвульсий («злые корчи») или в гангренозной форме («антонов огонь»).

На однодольных и двудольных растениях часто паразитируют головневые ржавчинные грибы.

Головневые грибы паразитируют на злаковых культурах. При поражении головней вместо зерна получается черная пыль, представляющая собой споры гриба. Заражение некоторыми видами происходит на стадии цветения злаков, когда споры с пораженного растения попадают на рыльца пестиков здоровых растений. После прорастания сор, гифы гриба заражают зародыш семени, из-за чего зерновка кажется здоровой, но на следующий год к моменту цветения начинается спороношение гриба, цветки не образуются, и соцветие приобретает обугленный вид.

Головня

В цикле развития ржавчинных грибов образуются споры характерного красно-ржавого цвета. Эти споры покрывают листья и стебли, их внешний вид напоминает ржавчину. К зиме споры темнеют и становятся черными, после перезимовки цикл повторяется заново.

Ржавчина

Известны и многие другие заболевания растений, вызываемые грибами-паразитами: парша плодовых деревьев, плодовая гниль (монилиоз) яблони и груши, фузариоз льна, аскохитоз гороха и др.

Монилиоз черешни

Трутовые грибы

Споры трутовиков попадают на раны в коре деревьев, где прорастают в мицелий, который проникает в древесину и питается органическими веществами ее клеток. Через несколько лет после заражения на стволе образуются обычно копытообразные плодовые тела. На нижней стороне плодового тела в мелких трубочках или на складках созревают споры, которые высыпаются и, попав на поврежденные стволы деревьев, заражают их.

Трутовый гриб