Жизненные циклы растений

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические проблемы Виды экосистем Экологические законы и правила Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Формы естественного отбора Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Половая система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Эндокринная система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Внутренняя среда организма
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Двойное оплодотворение цветковых Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений
Зоология
Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Классы моллюсков Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Половое размножение Мутационная изменчивость
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Биосинтез белка Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Углеводы Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3

Жизненные циклы растений

Ключ для решения проблемы запоминания жизненных циклов растений, заключен в данной схеме:

Основные понятия по данной теме:

Гаметофит – заросток, гаплоидное половое поколение в цикле развития растения, дающее споры.

У споровых растений заростки формируются из спор, выпадающих из спорангия на почву, и живут самостоятельно, на них имеются архегонии и антеридии. Обычно эти заростки обоеполые. У семенных растений споры не выпадают из спорангиев и раздельнополые заростки развиваются внутри них.

У голосеменных женский заросток – первичный эндосперм с двумя архегониями, у покрытосеменных – восьмиядерный зародышевый мешок (без архегониев). Мужской заросток у семенных растений – пыльца (не имеет антеридиев).

Оплодотворение – слияние сперматозоида (спермия) с яйцеклеткой.

У споровых растений для оплодотворения нужна воды, которая переносит сперматозоиды, у семенных растений спермии (обычно их два) доставляются по пыльцевой трубке. У голосеменных в оплодотворении принимает участие один из спермиев. Для покрытосеменных характерно двойное оплодотворение.

Семя орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных.

Образуется из семязачатка в результате оплодотворения. Состоит из кожуры, зародыша и запасающей ткани – эндосперма.

Семязачаток – видоизмененный мегаспорангий семенных растений, в котором происходит образование мегаспор, развитие женского гаметофита и оплодотворение, в результате чего образуется семя.

Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек, у покрытосеменных – внутри завязи.

Спорофит – бесполое диплоидное поколение в цикле развития растения, которое чередуется с гаплоидным поколением – гаметофитом.

Спорофит развивается из зиготы, на нем образуются спорангии со спорами. У бурых водорослей, папоротников, хвощей, плаунов спорофит и гаметофит представляют собой разные особи, при этом гаметофит микроскопически мал. У мхов оба эти поколения находятся на одной особи и гаметофит является листостебельным растением, а спорофит – коробочка на ножке. У голо- и покрытосеменных оба поколения также находятся на одном растении, но преобладает спорофит, а гаметофиты редуцированы и микроскопически малы.

Запомните! Споры образуются путем мейоза, а гаметы – путем митоза.

Чтобы окончательно разобраться в циклах развития растений, стоит посмотреть на следующие схемы:

Цикл развития спорового растения

Цикл развития сосны

*Жизненный цикл покрытосеменных см. в теории «Двойное оплодотворение цветковых».