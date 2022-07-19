Железы пищеварительной системы

Расположена печень человека преимущественно в правом подреберье, под диафрагмой.
Ткань печени состоит из долек, которые в свою очередь состоят из печеночных клеток ― гепатоцитов, имеющих многоугольную форму.
В них непрерывно вырабатывается желчь, собирающаяся в микроскопические протоки, сливающиеся в один общий.
Он открывается в двенадцатиперстную кишку, по которой сюда поступает желчь.
Рисунок 1. Схематичное строение печени
Функции печени многообразны:
метаболическая = регулирует обмен белков и аминокислот, липидов, углеводов и биологически активных веществ (гормонов, витаминов), микроэлементов. Печень участвует в регуляции водного обмена.
депонирующая = в печени происходит накопление углеводов, белков, жиров, гормонов, витаминов и минеральных веществ.
секреторная = образование желчи, которая является важным путем удаления из плазмы ряда веществ.
барьерная = очищает кровь от вредных веществ, полученных в процессе пищеварения.
выделительная = с желчью выводятся такие продукты обмена веществ, как мочевая кислота, мочевина.
гомеостатическая = печень участвует в регуляции гомеостаза организма.
Функции желчи:
Желчь прекращает воздействие желудочного сока в тонком кишечнике, инактивируя пепсин.
Активизирует липазу поджелудочного сока;
Эмульгирует жиры, при этом деля их на маленькие частицы.
Всасывание жирорастворимых витаминов (А, D, К, Е).
Ферменты, входящие в состав секрета, активируют кишечную перистальтику. ВНИМАНИЕ! В желчном пузыре желчь накапливается, а синтезируется ― в печени.
Поджелудочная железа располагается рядом с 12-перстной кишкой, позади желудка.
Рисунок 2. Схематичное строение поджелудочной железы
Железа смешанной секреции (см. подробнее «Эндокринные железы»). Она вырабатывает поджелудочный сок, поступающий в двенадцатиперстную кишку, содержащий ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы.
Наиболее важные компоненты поджелудочного сока:
бикарбонат (NaHCO3), нейтрализующий кислое содержимое желудка,
ферменты пептидазы (трипсин и химотрипсин) разлагают белки и олигопептиды до аминокислот.
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амилаза разлагает крахмал до глюкозы;
липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот.
Под влиянием сока поджелудочной железы происходит основная химическая обработка всех компонентов пищи.
Рисунок 3. Расположение слюнных желез
Околоушные железы. Это самые крупные из всех слюнных желез. Они расположены подкожно и лежат в околоушно-жевательной области на ветви нижней челюсти, в жевательной мышце и зачелюстной ямке. Слюна из околоушных желез попадает в полость рта через проток, который открывается на слизистой, оболочке щеки напротив верхнего второго большого коренного зуба.
Поднижнечелюстные железы. По величине они средние из всех трех желез, размером с грецкий орех. Эти железы лежат в поднижнечелюстном клетчаточном пространстве дна полости рта под челюстно-подъязычными мышцами. Выводной проток поднижнечелюстной железы ― вартонов проток ― проходит вдоль внутренней поверхности подъязычной железы и открывается на подъязычном сосочке самостоятельно или вместе с протоком подъязычной железы.
Подъязычные железы. Подъязычная железа в 2-3 раза меньше поднижнечелюстной железы. Она находится под слизистой оболочкой дна полости рта в области подъязычных складок над челюстно-подъязычной мышцей.