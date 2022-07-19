Железы пищеварительной системы

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Цитология
Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Митоз Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Генетический код и его свойства Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Репликация ДНК
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Мхи Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист
Зоология
Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Органы чувств Перифирическая нервная система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Эндокринная система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому

Железы пищеварительной системы

Печень ― самая большая железа нашего тела, масса ее ― 1,5-2 кг.

  • Расположена печень человека преимущественно в правом подреберье, под диафрагмой.

  • Ткань печени состоит из долек, которые в свою очередь состоят из печеночных клеток ― гепатоцитов, имеющих многоугольную форму.

  • В них непрерывно вырабатывается желчь, собирающаяся в микроскопические протоки, сливающиеся в один общий.

  • Он открывается в двенадцатиперстную кишку, по которой сюда поступает желчь.

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Рисунок 1. Схематичное строение печени

Функции печени многообразны:

  

  • метаболическая = регулирует обмен белков и аминокислот, липидов, углеводов и биологически активных веществ (гормонов, витаминов), микроэлементов. Печень участвует в регуляции водного обмена.

  • депонирующая = в печени происходит накопление углеводов, белков, жиров, гормонов, витаминов и минеральных веществ.

  • секреторная = образование желчи, которая является важным путем удаления из плазмы ряда веществ.

  • барьерная = очищает кровь от вредных веществ, полученных в процессе пищеварения.

  • выделительная = с желчью выводятся такие продукты обмена веществ, как мочевая кислота, мочевина.

  • гомеостатическая = печень участвует в регуляции гомеостаза организма.

Функции желчи:

  • Желчь прекращает воздействие желудочного сока в тонком кишечнике, инактивируя пепсин.

  • Активизирует липазу поджелудочного сока;

  • Эмульгирует жиры, при этом деля их на маленькие частицы.

  • Всасывание жирорастворимых витаминов (А, D, К, Е).

  • Ферменты, входящие в состав секрета, активируют кишечную перистальтику. ВНИМАНИЕ! В желчном пузыре желчь накапливается, а синтезируется ― в печени.

Поджелудочная железа

  • Поджелудочная железа располагается рядом с 12-перстной кишкой, позади желудка.

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Рисунок 2. Схематичное строение поджелудочной железы

Железа смешанной секреции (см. подробнее «Эндокринные железы»). Она вырабатывает поджелудочный сок, поступающий в двенадцатиперстную кишку, содержащий ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы.

Наиболее важные компоненты поджелудочного сока:

  • бикарбонат (NaHCO3), нейтрализующий кислое содержимое желудка,

  • ферменты пептидазы (трипсин и химотрипсин) разлагают белки и олигопептиды до аминокислот.

  • Внимание! Пептидазы секретируются в неактивной форме (трипсиноген, хемотрипсиноген) и активируются ферментами двенадцатиперстной кишки (энтерокиназой).

  • амилаза разлагает крахмал до глюкозы;

  • липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот.

Под влиянием сока поджелудочной железы происходит основная химическая обработка всех компонентов пищи.

Слюнные железы

Рисунок 3. Расположение слюнных желез

  • Околоушные железы. Это самые крупные из всех слюнных желез. Они расположены подкожно и лежат в околоушно-жевательной области на ветви нижней челюсти, в жевательной мышце и зачелюстной ямке. Слюна из околоушных желез попадает в полость рта через проток, который открывается на слизистой, оболочке щеки напротив верхнего второго большого коренного зуба.

  • Поднижнечелюстные железы. По величине они средние из всех трех желез, размером с грецкий орех. Эти железы лежат в поднижнечелюстном клетчаточном пространстве дна полости рта под челюстно-подъязычными мышцами. Выводной проток поднижнечелюстной железы ― вартонов проток ― проходит вдоль внутренней поверхности подъязычной железы и открывается на подъязычном сосочке самостоятельно или вместе с протоком подъязычной железы.

  • Подъязычные железы. Подъязычная железа в 2-3 раза меньше поднижнечелюстной железы. Она находится под слизистой оболочкой дна полости рта в области подъязычных складок над челюстно-подъязычной мышцей.