Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Птицы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Земноводные
Организм как биологическая система
Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Селекция растений
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Ботаника
Строение семени Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Жизненные циклы растений
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Цитология
Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Репликация ДНК Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Углеводы Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Биосинтез белка Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Выделительная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Покровная система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Органы чувств Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма

Законы генетики

Генетическая символика

Предложена Г. Менделем, используется для записи результатов скрещиваний:

Р — родители;
F — потомство, число внизу или сразу после буквы указывает на порядковый номер поколения (F1— гибриды первого поколения — прямые потомки родителей, F2 — гибриды второго поколения — возникают в результате скрещивания между собой гибридов F1);
× — значок скрещивания;
G — гаметы;
A — доминантный ген,
а — рецессивный ген;
АА — гомозигота по доминанте,
аа — гомозигота по рецессиву,
Аа — гетерозигота.

Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя

В 1865 году Г. Мендель опубликовал труд «Опыты над растительными гибридами».

Успеху работы Менделя способствовал удачный выбор объекта для проведения скрещиваний — различные сорта гороха.

Особенности гороха:

1) просто выращивается и имеет короткий период развития;

2) имеет многочисленное потомство;

3) имеет большое количество хорошо заметных альтернативных признаков (окраска семян — зеленая или желтая; форма семени — морщинистая или гладкая; окраска боба — желтая или зеленая; форма боба — округлая или с перетяжками; высота стебля — длинный или короткий и т. д.);

4) является самоопылителем, в результате чего имеет большое количество чистых линий, устойчиво сохраняющих свои признаки из поколения в поколение.

Опыты по скрещиванию разных сортов гороха Мендель проводил в течение восьми лет, начиная с 1854 года. Мендель взял сорта гороха с желтыми и зелёными семенами и произвел их искусственное перекрестное опыление. Гибриды первого поколения имели жёлтые семена. Мендель пришел к выводу, что у гибридов первого поколения из каждой пары альтернативных признаков проявляется только один, а второй как бы исчезает. Проявляющийся у гибридов первого поколения признак Мендель назвал доминантным, а подавляемый — рецессивным.

Первый закон Менделя:

При моногибридном скрещивании гомозиготных особей, имеющих разные значения альтернативных признаков, гибриды являются единообразными по генотипу и фенотипу.

Генетическая схема закона единообразия Менделя (первый закон Менделя) желтый цвет горошин, а зеленый цвет горошин):

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Закон расщепления, или второй закон Менделя

Г. Мендель дал возможность самоопылиться гибридам первого поколения. У полученных таким образом гибридов второго поколения проявился не только доминантный, но и рецессивный признак.

Явление, при котором часть гибридов второго поколения несет доминантный признак, а часть — рецессивный, называют расщеплением. Причем, наблюдающееся у гибридов расщепление не случайное, а подчиняется определенным количественным закономерностям. На основе этого Мендель сделал еще один вывод: при скрещивании гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление признаков в определенном числовом соотношении.

Второй закон Менделя:

При моногибридном скрещивании гетерозиготных особей у гибридов имеет место расщепление по фенотипу в отношении 3:1, по генотипу 1:2:1.

Генетическая схема закона расщепления Менделя желтый цвет горошин, а зеленый цвет горошин):

Для объяснения наблюдаемых явлений Мендель сделал ряд предположений, которые получили название «гипотезы чистоты гамет», или «закона чистоты гамет».

Закон чистоты гамет:

При образовании половых клеток в каждую гамету попадает только один ген из альтернативной пары.

Для доказательства своих предположений Г. Мендель использовал скрещивание, которое сейчас называют анализирующим.

Анализирующее скрещивание — скрещивание организма, имеющего неизвестный генотип, с организмом, гомозиготным по рецессиву (для определения генотипа первого организма).

Как видно из приведенной ниже генетической схемы, он действительно получил расщепление 1:1 и убедился в правильности своих предположений и выводов, но современниками он понят не был.

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Закон независимого комбинирования (наследования) признаков, или третий закон Менделя.

Организмы отличаются друг от друга по многим признакам. Поэтому, установив закономерности наследования одной пары признаков, Г. Мендель перешел к изучению наследования двух (и более) пар альтернативных признаков. Для дигибридного скрещивания Мендель брал гомозиготные растения гороха, отличающиеся по окраске семян (желтые и зеленые) и форме семян (гладкие и морщинистые). Желтая окраска (А) и гладкая форма (В) семян — доминантные признаки, зеленая окраска (а) и морщинистая форма (b) — рецессивные признаки.

Скрещивая растение с желтыми и гладкими семенами с растением с зелеными и морщинистыми семенами, Мендель получил единообразное гибридное поколение F1 с желтыми и гладкими семенами. От самоопыления 15-ти гибридов первого поколения было получено 556 семян, из них 315 желтых гладких, 101 желтое морщинистое, 108 зеленых гладких и 32 зеленых морщинистых (расщепление 9:3:3:1).

Третий закон Менделя:

При дигибридном скрещивании дигетерозигот у гибридов имеет место расщепление по фенотипу в отношении 9:3:3:1, по генотипу в отношении 4:2:2:2:2:1:1:1:1, признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.

Генетическая схема закона независимого комбинирования признаков

(третьего закона Менделя):

Анализ результатов скрещивания по фенотипу:

* желтые, гладкие — 9/16,

* желтые, морщинистые — 3/16,

* зеленые, гладкие — 3/16,

* зеленые, морщинистые — 1/16.

Расщепление по фенотипу 9:3:3:1.

Анализ результатов скрещивания по генотипу:

* AaBb — 4/16, * AABb — 2/16,

* AaBB — 2/16, * aaBb — 2/16,

* ААBB — 1/16, * Aabb — 2/16,

* ААbb — 1/16,* aaBB — 1/16,

* aabb — 1/16.

Расщепление по генотипу 4:2:2:2:2:1:1:1:1.

Внимание! Третий закон Менделя справедлив только для тех случаев, когда гены анализируемых признаков находятся в разных парах гомологичных хромосом (не сцеплены).

Прочитайте темы: “Сцепленное наследование”, “Генетика пола”, “Наследственные заболевания” и переходите к тестированию.