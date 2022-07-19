Задание №22

Задание 22— Задание высокого уровня сложности Задание высокого уровня сложности Максимальный балл — 2 балла Какие блоки могут встретиться? — С Блока 1 по Блок 7 Описание задания — Практико-ориентированное задание включает от 2 до 4 пунктов ответа.

Задание 22 бывает двух типов: 1. Задание с открытым рядом требований (развернутый ответ на вопрос) 2. Задание с закрытым рядом требований на генетическое картирование (впервые появилось на досрочном экзамене в 2018 году)

Чтобы успешно справляться с данным заданием, давайте рассмотрим особенности каждого типа.

Задание с открытым рядом требований

Особенностью данного типа заданий являются «ключевые слова» в эталонном ответе, если ответ ученика их не содержит, то полный балл выставлен быть не может.

Сложность данного типа заключается в том, что очень сложно действовать согласно некому плану действий, но давайте обратим внимание на алгоритм, который поможет вам сориентироваться и не потерять ничего важного.

задание называется практико-ориентированное, потому что мы должны не только показать свои биологические знания, но и показать, как применять эти знания в практических ситуациях.

Исходя из этого мы всегда должны ответить на биологическую часть и объяснить, а почему же это в данном случае происходит. Разберём все на примере:

Задание на применение биологических фактов

Задание: На поверхности почвы иногда можно увидеть большое количество дождевых червей. Объясните, при каких метеорологических условиях это происходит и почему. Ответ: 1. Практическая часть ответа: Данное явление мы наблюдаем после сильного дождя, так как ходы, по которым передвигаются дождевые черви, заполнены водой. 2. Биологическая часть ответа: Черви дышат с помощью всей поверхности тела, а так как содержание кислорода в воде намного меньше, чем в воздухе, черви мигрируют на поверхность.

На первый взгляд ничего сложного, но не всегда удается очень быстро решить задание, поэтому нужно много практиковаться. Это задание на применение биологических фактов, но есть ещё задания на объяснение или мысленную постановку эксперимента.

Задание на работу с экспериментом

Внимание! Для успешного выполнения данного задания также нужно хорошо знать тему «Методы в биологии», так как задания на неё очень много.

Тут может быть два варианта заданий: нужно рассказать сущность предложенного метода либо же определить с помощью описания, какой метод предложен

Задание: Учёный выделил пигменты фотосинтеза из листа растения. Каким методом он мог бы разделить их? На чём основан этот метод? Ответ: 1. Метод хроматографии 2. Метод основан на разделении пигментов из-за различий в скорости движения пигментов в растворителе (подвижной фазы по неподвижной фазе).

<П > Генетическое картирование

Задание на генетическое картирование имеет закрытый ряд требований. В заданиях с закрытым рядом требований эталонный ответ имеет пометку «Правильный ответ должен содержать следующие позиции». В ответах на такие задания должны обязательно присутствовать все позиции, указанные в эталоне ответа.

Генетическая карта — схема взаимного расположения структурных генов, регуляторных элементов и генетических маркеров, а также относительных расстояний между ними на хромосоме (группе сцепления). Метод построения генетических карт называется генетическим картированием.

Возможность картирования основана на теоретическом постоянстве процента кроссинговера между определёнными генами.

Чтобы успешно выполнять данное задание нам нужно понимать, что:

Гены расположены в хромосомах в линейной последовательности на определенных расстояниях друг от друга.

Задачи на картирование хромосом

Состоят из двух частей:

1. Составление карты хромосомы

2. Ответ на дополнительный вопрос с пояснением.

Для составления карт хромосом рассчитывают взаимное расстояние между отдельными парами генов и затем определяют расположение этих генов относительно друг друга.

Так, например, если три гена расположены в следующем порядке: А В С, то расстояние между генами А и С (процент рекомбинаций) будет равно сумме расстояний (процентов рекомбинаций) между парами генов АВ и ВС.

Если гены расположены в порядке: А С В, то расстояние между генами А и С будет равно разности расстояний между парами генов АВ и СВ.

Разберем алгоритм работы с задачами, которые могут встретиться на экзамене.

Алгоритм решения задачи на картирование хромосом

1. Внимательно прочтите условие задачи. Используя генетическую символику, запишите условие.

!!! 1% кроссинговера = 1 М (1 морганида — единица расстояния между генами)

2. Нарисуйте прямую линию, условно показывающую участок хромосомы

!!! Гены в хромосоме расположены линейно

3. Определите крайние гены и нанесите их на карту (соблюдайте масштаб)

!!! Чем больше процент кроссинговера, тем дальше отстоят друг от друга гены в хромосоме.

4. Проанализируйте расположение других генов и нанесите их на карту.

Внимание! Иногда бывает несколько вариантов построения карты

5. Дайте ответ на вопрос задачи и поясните его.

Пример задания на картирование

Вероятность расхождения генов А и В 6%, между генами В и С 24%, между А и С 18%. Изобразите карту расположения этих генов в хромосоме. Какое расстояние между генами? Что такое «группа сцепления»?

Решение:

1. Самое большое расстояние между генами В и С — 24М, а расстояние между генами А и В (6М) и А и С (18М) в сумме равно этому расстоянию. Значит, ген А расположен между генами В и С. Расположение генов: В А С

2. Расстояние между генами равно 24 М.

3. Группа сцепления — совокупность генов, находящихся в одной хромосоме.