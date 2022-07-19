Задание №22

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Микробиология, микология
Морфология вирусов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Половая система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Покровная система Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Строение цветка Отдел Мхи Строение семени Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Клеточная теория Митоз Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок

Задание №22

Задание 22— Задание высокого уровня сложности

Максимальный балл — 2 балла

Какие блоки могут встретиться? — С Блока 1 по Блок 7

Описание задания — Практико-ориентированное задание включает от 2 до 4 пунктов ответа.

Задание 22 бывает двух типов:

1. Задание с открытым рядом требований (развернутый ответ на вопрос)

2. Задание с закрытым рядом требований на генетическое картирование (впервые появилось на досрочном экзамене в 2018 году)

Чтобы успешно справляться с данным заданием, давайте рассмотрим особенности каждого типа.

Задание с открытым рядом требований

Особенностью данного типа заданий являются «ключевые слова» в эталонном ответе, если ответ ученика их не содержит, то полный балл выставлен быть не может.

Сложность данного типа заключается в том, что очень сложно действовать согласно некому плану действий, но давайте обратим внимание на алгоритм, который поможет вам сориентироваться и не потерять ничего важного.

задание называется практико-ориентированное, потому что мы должны не только показать свои биологические знания, но и показать, как применять эти знания в практических ситуациях.

Исходя из этого мы всегда должны ответить на биологическую часть и объяснить, а почему же это в данном случае происходит. Разберём все на примере:

Задание на применение биологических фактов

Задание:

На поверхности почвы иногда можно увидеть большое количество дождевых червей. Объясните, при каких метеорологических условиях это происходит и почему.

Ответ:

1. Практическая часть ответа: Данное явление мы наблюдаем после сильного дождя, так как ходы, по которым передвигаются дождевые черви, заполнены водой.

2. Биологическая часть ответа: Черви дышат с помощью всей поверхности тела, а так как содержание кислорода в воде намного меньше, чем в воздухе, черви мигрируют на поверхность.

На первый взгляд ничего сложного, но не всегда удается очень быстро решить задание, поэтому нужно много практиковаться. Это задание на применение биологических фактов, но есть ещё задания на объяснение или мысленную постановку эксперимента.

Задание на работу с экспериментом

Внимание! Для успешного выполнения данного задания также нужно хорошо знать тему «Методы в биологии», так как задания на неё очень много.

Тут может быть два варианта заданий: нужно рассказать сущность предложенного метода либо же определить с помощью описания, какой метод предложен

Задание:

Учёный выделил пигменты фотосинтеза из листа растения. Каким методом он мог бы разделить их? На чём основан этот метод?

Ответ:

1. Метод хроматографии

2. Метод основан на разделении пигментов из-за различий в скорости движения пигментов в растворителе (подвижной фазы по неподвижной фазе).

<П > Генетическое картирование

Задание на генетическое картирование имеет закрытый ряд требований. В заданиях с закрытым рядом требований эталонный ответ имеет пометку «Правильный ответ должен содержать следующие позиции». В ответах на такие задания должны обязательно присутствовать все позиции, указанные в эталоне ответа.

Генетическая карта — схема взаимного расположения структурных генов, регуляторных элементов и генетических маркеров, а также относительных расстояний между ними на хромосоме (группе сцепления). Метод построения генетических карт называется генетическим картированием.

Возможность картирования основана на теоретическом постоянстве процента кроссинговера между определёнными генами.

Чтобы успешно выполнять данное задание нам нужно понимать, что:

Гены расположены в хромосомах в линейной последовательности на определенных расстояниях друг от друга.

Задачи на картирование хромосом

Состоят из двух частей:

1. Составление карты хромосомы

2. Ответ на дополнительный вопрос с пояснением.

Для составления карт хромосом рассчитывают взаимное расстояние между отдельными парами генов и затем определяют расположение этих генов относительно друг друга.

Так, например, если три гена расположены в следующем порядке: А В С, то расстояние между генами А и С (процент рекомбинаций) будет равно сумме расстояний (процентов рекомбинаций) между парами генов АВ и ВС.

Если гены расположены в порядке: А С В, то расстояние между генами А и С будет равно разности расстояний между парами генов АВ и СВ.

Разберем алгоритм работы с задачами, которые могут встретиться на экзамене.

Алгоритм решения задачи на картирование хромосом

1. Внимательно прочтите условие задачи. Используя генетическую символику, запишите условие.

!!! 1% кроссинговера = 1 М (1 морганида единица расстояния между генами)

2. Нарисуйте прямую линию, условно показывающую участок хромосомы

!!! Гены в хромосоме расположены линейно

3. Определите крайние гены и нанесите их на карту (соблюдайте масштаб)

!!! Чем больше процент кроссинговера, тем дальше отстоят друг от друга гены в хромосоме.

4. Проанализируйте расположение других генов и нанесите их на карту.

Внимание! Иногда бывает несколько вариантов построения карты

5. Дайте ответ на вопрос задачи и поясните его.

Пример задания на картирование

Вероятность расхождения генов А и В 6%, между генами В и С 24%, между А и С 18%. Изобразите карту расположения этих генов в хромосоме. Какое расстояние между генами? Что такое «группа сцепления»?

Решение:

1. Самое большое расстояние между генами В и С — 24М, а расстояние между генами А и В (6М) и А и С (18М) в сумме равно этому расстоянию. Значит, ген А расположен между генами В и С. Расположение генов: В А С

2. Расстояние между генами равно 24 М.

3. Группа сцепления — совокупность генов, находящихся в одной хромосоме.