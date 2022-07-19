Задания 22 и 23. Анализ биологического эксперимента

Задание 22 — Методология эксперимента
Максимальный балл — 3 балла
Какие блоки могут встретиться? — все блоки, представленные в спецификации
Описание задания — практико-ориентированное задание, включает от 4 до 6 элементов ответа.
Задание 22 — задание на методологию эксперимента. Оно контролирует предметные и метапредметные умения, касающиеся организации биологического эксперимента: постановка отрицательного контроля, формулирование нулевой гипотезы, обоснование условий эксперимента.
Для этого вспомним определения:
Контролируемый эксперимент — научный тест, который проводится в полностью контролируемых условиях (все факторы, влияющие на результат, контролируются). При этом есть факторы, которые изменяются, а есть — которые остаются постоянными.
Независимая переменная — параметр, который задаётся экспериментатором (например, температура, давление в эксперименте и пр.).
Зависимая переменная — параметр, который изменяется в процессе эксперимента под действием независимой переменной (например, как меняется рост растения под действием разной температуры).
Нулевая гипотеза — предположение о том, что не существует взаимосвязи между рассматриваемыми явлениями (например, нет зависимости роста от температуры).
Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию при сохранении всех остальных условий (например, когда температура поддерживается просто на одном значении).
Условно задание 22 можно поделить на две части:
- определение показателей (переменных, контроля, гипотезы);
- ответ на дополнительный вопрос.
Поэтому, даже если вы не можете ответить на дополнительный вопрос, постарайтесь определить показатели (они даны прямо в условии задания).
Прописываем объяснение к методологии эксперимента, почему так получается, на какие показатели влияет.
Задание 23 — Результаты и выводы из эксперимента
Максимальный балл — 3 балла
Какие блоки могут встретиться? — все блоки, представленные в спецификации
Описание задания — практико-ориентированное задание, включает от 4 до 6 элементов ответа.
Задание 23 – задание на выводы и результаты эксперимента. Оно контролирует умение применять биологические знания для объяснения полученных в ходе эксперимента результатов с точки зрения общебиологических закономерностей, а также анализа последствий для исследуемых объектов и процессов, в них происходящих.
В задании могут потребоваться знания из разных блоков.
Необходимо последовательно отвечать на каждый вопрос задания.
Для ответа на вопросы необходимо пояснять, а почему/зачем это произошло, что изменится и т. п. То есть в задании необходимо объяснение.