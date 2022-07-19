Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задания 22 и 23. Анализ биологического эксперимента Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Общая биология Задание 24. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Ботаника
Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей
Организм как биологическая система
Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Тип Кишечнополостные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Двумембранные органоиды Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Физиология вирусов
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Лимфатическая система Внутренняя среда организма Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем

Задания 22 и 23. Анализ биологического эксперимента

Задание 22 — Методология эксперимента

Задание 22 задание повышенного уровня сложности, с открытым рядом требований

Максимальный балл — 3 балла

Какие блоки могут встретиться? — все блоки, представленные в спецификации

Описание задания — практико-ориентированное задание, включает от 4 до 6 элементов ответа.

Задание 22 — задание на методологию эксперимента. Оно контролирует предметные и метапредметные умения, касающиеся организации биологического эксперимента: постановка отрицательного контроля, формулирование нулевой гипотезы, обоснование условий эксперимента.

Внимание! Для выполнения задания обязательно необходимо знать, что такое зависимые и независимые переменные эксперимента, отрицательный контроль, нулевая гипотеза.

Для этого вспомним определения:

  • Контролируемый эксперимент — научный тест, который проводится в полностью контролируемых условиях (все факторы, влияющие на результат, контролируются). При этом есть факторы, которые изменяются, а есть — которые остаются постоянными.

  • Независимая переменная — параметр, который задаётся экспериментатором (например, температура, давление в эксперименте и пр.).

  • Зависимая переменная — параметр, который изменяется в процессе эксперимента под действием независимой переменной (например, как меняется рост растения под действием разной температуры).

  • Нулевая гипотеза — предположение о том, что не существует взаимосвязи между рассматриваемыми явлениями (например, нет зависимости роста от температуры).

  • Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию при сохранении всех остальных условий (например, когда температура поддерживается просто на одном значении).

Рекомендации по решению задания:

  • Условно задание 22 можно поделить на две части:

- определение показателей (переменных, контроля, гипотезы);

- ответ на дополнительный вопрос.

Поэтому, даже если вы не можете ответить на дополнительный вопрос, постарайтесь определить показатели (они даны прямо в условии задания).

  • Прописываем объяснение к методологии эксперимента, почему так получается, на какие показатели влияет.

Задание 23 — Результаты и выводы из эксперимента

Задание 23 задание высокого уровня сложности, с открытым рядом требований

Максимальный балл — 3 балла

Какие блоки могут встретиться? — все блоки, представленные в спецификации

Описание задания — практико-ориентированное задание, включает от 4 до 6 элементов ответа.

Задание 23 – задание на выводы и результаты эксперимента. Оно контролирует умение применять биологические знания для объяснения полученных в ходе эксперимента результатов с точки зрения общебиологических закономерностей, а также анализа последствий для исследуемых объектов и процессов, в них происходящих.

Обратите внимание!

  • В задании могут потребоваться знания из разных блоков.

  • Необходимо последовательно отвечать на каждый вопрос задания.

  • Для ответа на вопросы необходимо пояснять, а почему/зачем это произошло, что изменится и т. п. То есть в задании необходимо объяснение.

Пример заданий из демоверсии экзамена 2024 года