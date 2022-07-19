Задания 22 и 23. Анализ биологического эксперимента

Задание 22 — Методология эксперимента

Задание 22 — задание повышенного уровня сложности, с открытым рядом требований задание повышенного уровня сложности, с открытым рядом требований Максимальный балл — 3 балла Какие блоки могут встретиться? — все блоки, представленные в спецификации Описание задания — практико-ориентированное задание, включает от 4 до 6 элементов ответа.

Задание 22 — задание на методологию эксперимента. Оно контролирует предметные и метапредметные умения, касающиеся организации биологического эксперимента: постановка отрицательного контроля, формулирование нулевой гипотезы, обоснование условий эксперимента.

Внимание! Для выполнения задания обязательно необходимо знать, что такое зависимые и независимые переменные эксперимента, отрицательный контроль, нулевая гипотеза.

Для этого вспомним определения:

Контролируемый эксперимент — научный тест, который проводится в полностью контролируемых условиях (все факторы, влияющие на результат, контролируются). При этом есть факторы, которые изменяются, а есть — которые остаются постоянными.

Независимая переменная — параметр, который задаётся экспериментатором (например, температура, давление в эксперименте и пр.).

Зависимая переменная — параметр, который изменяется в процессе эксперимента под действием независимой переменной (например, как меняется рост растения под действием разной температуры).

Нулевая гипотеза — предположение о том, что не существует взаимосвязи между рассматриваемыми явлениями (например, нет зависимости роста от температуры).

Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию при сохранении всех остальных условий (например, когда температура поддерживается просто на одном значении).

Рекомендации по решению задания: Условно задание 22 можно поделить на две части: - определение показателей (переменных, контроля, гипотезы); - ответ на дополнительный вопрос. Поэтому, даже если вы не можете ответить на дополнительный вопрос, постарайтесь определить показатели (они даны прямо в условии задания). Прописываем объяснение к методологии эксперимента, почему так получается, на какие показатели влияет.

Задание 23 — Результаты и выводы из эксперимента

Задание 23 — задание высокого уровня сложности, с открытым рядом требований задание высокого уровня сложности, с открытым рядом требований Максимальный балл — 3 балла Какие блоки могут встретиться? — все блоки, представленные в спецификации Описание задания — практико-ориентированное задание, включает от 4 до 6 элементов ответа.

Задание 23 – задание на выводы и результаты эксперимента. Оно контролирует умение применять биологические знания для объяснения полученных в ходе эксперимента результатов с точки зрения общебиологических закономерностей, а также анализа последствий для исследуемых объектов и процессов, в них происходящих.

Обратите внимание! В задании могут потребоваться знания из разных блоков.

Необходимо последовательно отвечать на каждый вопрос задания.

Для ответа на вопросы необходимо пояснять, а почему/зачем это произошло, что изменится и т. п. То есть в задании необходимо объяснение.

Пример заданий из демоверсии экзамена 2024 года