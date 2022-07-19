Выделительная система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Членистоногие Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Половое размножение
Эволюция живой природы
Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Результаты эволюции
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Мхи Характеристика растительного организма Строение цветка Вегетативные органы растений. Лист Отдел Покрытосеменные
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Цитология
Двумембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Общее строение клетки, классификация органоидов Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Репликация ДНК Биосинтез белка Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм человека и его здоровье
Половая система Лимфатическая система Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Покровная система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система

Выделительная система

К выделительной системе относятся процессы удаления из организма вредных продуктов жизнедеятельности (жидких продуктов распада). Удаление непереваренных остатков пищи (кала) относится к пищеварению, а не к выделению.

Вредные продукты жизнедеятельности ― это углекислый газ и аммиак, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. В печени из углекислого газа и аммиака синтезируется мочевина.

  • Через легкие удаляется углекислый газ.

  • Через кожу удаляются вода, соли и мочевина (пот).

  • Через мочевыделительную систему удаляются вода, соли и мочевина (моча).

Мочевыделительная система

Состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.

Почки ― это бобовидные органы массой 150 г, расположены в брюшной полости на уровне I поясничного позвонка.

  1. Почка состоит из двух слоев:

  • Коркового

  • Мозгового

внутри почки находится лоханка.

  1. В каждой почке находится около миллиона структурно-функциональных единиц ― нефронов, состоящих из капсулы, капиллярного клубочка и извитых канальцев.

Рисунок 1. Строение нефрона

В корковом веществе находится капсула нефрона, клубочек и извитые канальцы.

Мозговое вещество представлено пирамидами, состоящими из петли Генле и собирательных канальцев.

Рисунок 2. Строение почки

  • Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник.

  • Его стенки перистальтически сокращаются, проталкивая мочу в мочевой пузырь.

  • Объем мочевого пузыря 250-500 мл, при его наполнении рецепторы растяжения в его стенках начинают посылать сигналы в центр мочеиспускания в мосте.

  • Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. На нем имеется два сфинктера: внутренний (в месте выхода из мочевого пузыря) и наружный (образован поперечнополосатой мускулатурой промежности).

Рисунок 3. Строение выделительной системы

Образование мочи

  1. Почечная артерия распадается на приносящие артериолы, которые заходят внутрь почечных капсул и там образуют капиллярные клубочки. Выносящая артериола, которая выходит из капсулы, в 2 раза уже приносящей, поэтому в капиллярном клубочке создается повышенное давление. Из-за этого 10% плазмы крови фильтруется в полость капсулы, образуется первичная моча, 170 л в сутки.

Состав первичной мочи: вода, соли, простые органические вещества (глюкоза, аминокислоты, мочевина и т.д.).

Рисунок 4. Фильтрация в капсуле нефрона

  1. Из почечной капсулы выходит извитой каналец, который оплетается капиллярами, на которые распадается выносящая артерия. В извитом канальце происходит обратное всасывание полезных веществ ― воды, аминокислот, глюкозы, некоторых солей. Образуется вторичная моча, состоящая из воды, солей и мочевины, примерно 1,5 л в сутки. Извитой каналец дает петлю Генле через мозговое вещество, а затем впадает в собирательную трубочку, идущую в лоханку.

Состав вторичной мочи: вода, соль, мочевина.

Рисунок 5. Строение нефрона (образование вторичной мочи)