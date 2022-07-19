Выделительная система

К выделительной системе относятся процессы удаления из организма вредных продуктов жизнедеятельности (жидких продуктов распада). Удаление непереваренных остатков пищи (кала) относится к пищеварению, а не к выделению.
Вредные продукты жизнедеятельности ― это углекислый газ и аммиак, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. В печени из углекислого газа и аммиака синтезируется мочевина.
Через легкие удаляется углекислый газ.
Через кожу удаляются вода, соли и мочевина (пот).
Через мочевыделительную систему удаляются вода, соли и мочевина (моча).
Состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.
Почки ― это бобовидные органы массой 150 г, расположены в брюшной полости на уровне I поясничного позвонка.
Почка состоит из двух слоев:
Коркового
Мозгового
внутри почки находится лоханка.
В каждой почке находится около миллиона структурно-функциональных единиц ― нефронов, состоящих из капсулы, капиллярного клубочка и извитых канальцев.
Рисунок 1. Строение нефрона
Мозговое вещество представлено пирамидами, состоящими из петли Генле и собирательных канальцев.
Рисунок 2. Строение почки
Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник.
Его стенки перистальтически сокращаются, проталкивая мочу в мочевой пузырь.
Объем мочевого пузыря 250-500 мл, при его наполнении рецепторы растяжения в его стенках начинают посылать сигналы в центр мочеиспускания в мосте.
Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. На нем имеется два сфинктера: внутренний (в месте выхода из мочевого пузыря) и наружный (образован поперечнополосатой мускулатурой промежности).
Рисунок 3. Строение выделительной системы
Почечная артерия распадается на приносящие артериолы, которые заходят внутрь почечных капсул и там образуют капиллярные клубочки. Выносящая артериола, которая выходит из капсулы, в 2 раза уже приносящей, поэтому в капиллярном клубочке создается повышенное давление. Из-за этого 10% плазмы крови фильтруется в полость капсулы, образуется первичная моча, 170 л в сутки.
Рисунок 4. Фильтрация в капсуле нефрона
Из почечной капсулы выходит извитой каналец, который оплетается капиллярами, на которые распадается выносящая артерия. В извитом канальце происходит обратное всасывание полезных веществ ― воды, аминокислот, глюкозы, некоторых солей. Образуется вторичная моча, состоящая из воды, солей и мочевины, примерно 1,5 л в сутки. Извитой каналец дает петлю Генле через мозговое вещество, а затем впадает в собирательную трубочку, идущую в лоханку.
Рисунок 5. Строение нефрона (образование вторичной мочи)