Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Микробиология, микология
Физиология бактерий Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Покровная система Роль витаминов Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Половая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Строение цветка Отдел Папоротникообразные Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика животных Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Подтип Бесчерепные Тип Плоские черви
Цитология
Клеточная теория Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Транспорт веществ в клетке
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция растений Постэмбриональный период развития
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Виды экосистем

Как мы уже знаем, все экосистемы состоят из живых и неживых элементов, которые постоянно взаимодействуют.

Эффективность и полноценность этого взаимодействия обеспечивает устойчивость системы, поэтому выделяют устойчивые и неустойчивые экосистемы.

Критерии устойчивости экосистемы:

  • Большое разнообразие видов и большая численность особей внутри вида

  • Длинные и разветвленные цепи питания

  • Замкнутый круговорот веществ

  • Саморегуляция

Снижение количества особей одного вида влияет на численность других организмов.

Например, численность консументов 1 порядка определяется численностью продуцентов, которые служат им пищей. В случае если биоразнообразие мало, травоядные животные при снижении количества растения, которое они используют в качестве корма, не смогут найти ему альтернативу. Это может привести к их гибели. А это, в свою, очередь, повлияет на численность следующего элемента в цепи и так далее. Поэтому длинные и разветвленные пищевые цепи и сети являются признаком устойчивой системы.

Примерами устойчивых экосистем являются экосистемы луга, дубравы, смешанные леса.

К неустойчивым экосистемам относят агроценозы.

Агроценоз искусственная, созданная человеком экосистема.

Например, пшеничное поле, вишневый сад.

Основные признаки и характеристики агроценоза:

  • Не способен существовать без участия человека

  • Помимо солнечной энергии использует дополнительные виды энергии (человек вносит удобрения и специфическим образом обрабатывает посевы)

  • Преобладает монокультура (один вид растения)

  • Короткие пищевые цепи

  • Может быть незамкнутый круговорот веществ

  • Не способен к саморегуляции

  • Часто имеет более высокую продуктивность (урожайность) по сравнению с естественной экосистемой

Прочитайте тему “Сукцессия” и переходите к тестированию.