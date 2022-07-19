Виды экосистем

Как мы уже знаем, все экосистемы состоят из живых и неживых элементов, которые постоянно взаимодействуют.

Эффективность и полноценность этого взаимодействия обеспечивает устойчивость системы, поэтому выделяют устойчивые и неустойчивые экосистемы.

Критерии устойчивости экосистемы:

Большое разнообразие видов и большая численность особей внутри вида

Длинные и разветвленные цепи питания

Замкнутый круговорот веществ

Саморегуляция

Снижение количества особей одного вида влияет на численность других организмов.

Например, численность консументов 1 порядка определяется численностью продуцентов, которые служат им пищей. В случае если биоразнообразие мало, травоядные животные при снижении количества растения, которое они используют в качестве корма, не смогут найти ему альтернативу. Это может привести к их гибели. А это, в свою, очередь, повлияет на численность следующего элемента в цепи и так далее. Поэтому длинные и разветвленные пищевые цепи и сети являются признаком устойчивой системы.

Примерами устойчивых экосистем являются экосистемы луга, дубравы, смешанные леса.

К неустойчивым экосистемам относят агроценозы.

Агроценоз ― искусственная, созданная человеком экосистема.

Например, пшеничное поле, вишневый сад.

Основные признаки и характеристики агроценоза:

Не способен существовать без участия человека

Помимо солнечной энергии использует дополнительные виды энергии (человек вносит удобрения и специфическим образом обрабатывает посевы)

Преобладает монокультура (один вид растения)

Короткие пищевые цепи

Может быть незамкнутый круговорот веществ

Не способен к саморегуляции

Часто имеет более высокую продуктивность (урожайность) по сравнению с естественной экосистемой

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