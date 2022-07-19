История генетики

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Отдел Голосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Тип Членистоногие Классы моллюсков Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Органогенез Мутационная изменчивость
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Митоз Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Органические вещества клетки. Белки
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Перифирическая нервная система Половая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Покровная система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма

История генетики

В основу современной генетики легли закономерности наследственности, обнаруженные Г. Менделем при скрещивании различных сортов гороха (1865), а также мутационная теория X. Де Фриза. Однако рождение генетики принято относить к 1900 г., когда X. Де Фриз, К. Корренс и Э. Чермак вторично открыли законы Г. Менделя.

Ещё в 1883–1884 гг. В. Ру, О. Гертвиг, Э. Страсбургер, а также А.Вейсман сформулировали ядерную гипотезу наследственности, которая в начале XX в. переросла в хромосомную теорию наследственности (У. Сеттон, Т. Бовери, Т. Морган и его школа).

Т. Морганом были заложены и основы теории гена, получившей развитие в трудах отечественных учёных школы А.С.Серебровского, которые сформулировали в 1929–1931 гг. представления о сложной структуре гена.

Эти представления были развиты и конкретизированы в исследованиях по биохимической и молекулярной генетике, которые привели к созданию Дж. Уотсоном и Ф. Криком модели ДНК, а затем и к расшифровке генетического кода, определяющего синтез белка.

Значительную роль в развитии генетики сыграло открытие факторов мутагенеза – ионизирующих излучений (Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов, Г. Мёллер), и химических мутагенов (В. В. Сахаров и М.Е.Лобашёв). Использование индуцированного мутагенеза способствовало увеличению разрешающей способности генетического анализа и представило селекционерам метод расширения наследственной изменчивости исходного материала.

Важное значение для разработки генетических основ селекции имели работы Н.И. Вавилова. Сформулированный им в 1920 закон гомологических рядов в наследственной изменчивости позволил ему в дальнейшем установить центры происхождения культурных растений, в которых сосредоточено наибольшее разнообразие наследственных форм.