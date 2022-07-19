Иммунная система и иммунитет

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Мхи Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Круглые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Классы членистоногих Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Основные эволюционные представления
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Клеточная теория Репликация ДНК Двумембранные органоиды
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Выделительная система Лимфатическая система Перифирическая нервная система Покровная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма

Иммунная система и иммунитет

Иммунитет ― сопротивляемость, невосприимчивость организма к генетически чужеродным белкам, организмам, ядовитым веществам.

Органы иммунной системы

  • Выделяют центральные и периферические органы иммунной системы.

  • К центральным органам относят красный костный мозг и тимус, а к периферическим ― селезёнку, лимфатические узлы, а также местно ассоциированную лимфоидную ткань.

Красный костный мозг ― центральный орган кроветворения и иммуногенеза.

  • Содержит самоподдерживающуюся популяцию стволовых клеток.

  • Красный костный мозг находится в ячейках губчатого вещества плоских костей и в эпифизах трубчатых костей.

  • Здесь происходит дифференцировка В-лимфоцитов из предшественников.

  • Содержит также Т-лимфоциты.

Рисунок 1. Костный мозг

Тимус (вилочковая железа) ― центральный орган иммунной системы.

  • В нём происходит дифференцировка Т-лимфоцитов из предшественников, поступающих из красного костного мозга.

Картинки по запросу тимус

Рисунок 2. Расположение тимуса

Лимфатические узлы ― периферические органы иммунной системы.

  • Они располагаются по ходу лимфатических сосудов.

  • В каждом узле выделяют корковое и мозговое вещество.

  • В корковом веществе есть В-зависимые зоны и Т-зависимые зоны.

  • В мозговом есть только Т-зависимые зоны.

Селезёнка ― паренхиматозный зональный орган.

  • Является самым крупным органом иммунной системы, кроме того, выполняет депонирующую функцию по отношению к крови.

Картинки по запросу селезенка

Рисунок 3. Расположение селезёнки

Функции селезёнки:

  1. Главный источник образования циркулирующих лимфоцитов; действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, а также продуцирует антитела (иммунная и кроветворная функции).

  2. Разрушение старых и повреждённых эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа).

  3. Депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме).

  4. На ранних стадиях развития плода селезёнка служит одним из органов кроветворения.

Клетки иммунной системы

Лейкоциты – клетки иммунной системы, один из видов форменных элементов крови и компонент лимфы.

Среди клеток лимфатической системы выделяют:

1. Лимфоциты

  • B-лимфоциты – производят антитела (вещества белковой природы, способные связывать антигены – чужеродные агенты).

  • T-лимфоциты – уничтожают инфицированные вирусом клетки. Т-лимфоциты делятся на Т-киллеров (уничтожают клетки, несущие антигены) и Т-хелперов («сообщают» T-киллерам и В-лимфоцитам о присутствии антигенов, в ответ на что В-лимфоциты вырабатывают антитела).

2. Фагоциты

  • Нейтрофилы – захватывают чужеродные микроорганизмы путём фагоцитоза.

  • Эозинофилы – защищают от инвазивных заболеваний (заражений паразитами).

3. Вспомогательные клетки

  • Тучные клетки – недифференцированные лейкоциты, играют роль в срочных аллергических и воспалительных реакциях организма.

  • Базофилы – синтезируют гистамин – амин, отвечающий за аллергические реакции немедленного типа.

  • Тромбоциты – принимают участие в остановке кровотечений.

Виды иммунитета. Механизмы иммунного ответа

  • Клеточный иммунитет (путём фагоцитоза)

Впервые способность лейкоцитов к фагоцитозу отметил И. И. Мечников, это позволило ему создать клеточную теорию иммунитета.

Мечниковым было отмечено, что фагоциты способны захватывать антигены (чужеродные вещества и микроорганизмы) и переваривать их. Таким образом, нейтрофилы и Т-киллеры осуществляют клеточный неспецифический (врождённый) иммунитет – однотипные реакции организма на любые антигены.

  • Гуморальный иммунитет (за счёт выработки антител)

На поверхности мембраны В-лимфоцитов и Т-хелперов есть белки-рецепторы, комплементарные (специфичные) к определённому антигену.

Белки-рецепторы определяют антиген, В-лимфоциты с помощью Т-хелперов способны преобразоваться в плазмоциты и клетки памяти – при повторном заражении конкретным антигеном будет вызван иммунный ответ – предупреждение повторного заболевания. Так формируется специфический приобретённый иммунитет.

Плазмоцит при контакте с антигеном формирует антитела, образуется комплекс антиген-антитело (иммунный комплекс). Антигены дезактивируются (осаждаются или слипаются). Далее в поглощении антигена может принять участие фагоцит.

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Врождённый иммунитет Приобретённый иммунитет
Неспецифичен к антигену Специфичен к антигену
Принимают участие фагоциты Принимают участие T-хелперы и B-лимфоциты
Отсутствуют клетки памяти Формируются клетки памяти

Врождённый и приобретённый иммунитет в свою очередь также делятся на подвиды.

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Рассмотрим подробнее приобретённый (специфический) иммунитет.

Естественный специфический иммунитет

  • Естественный активный иммунитет – после перенесённого инфекционного заболевания.

  • Естественный пассивный иммунитет – антитела передаются от матери к ребёнку внутриутробно через плаценту.

Пассивный иммунитет формируется также при попадании антител в организм новорождённого с молоком матери, но этот вид иммунитета непродолжителен и исчезает к 6-8 месяцам.

Искусственный специфический иммунитет

  • Искусственный активный иммунитет – при введении вакцины.

При введении вакцины в организм человека попадает ослабленный (или погибший) возбудитель или даже его компоненты. При этом развивается типичный иммунный ответ, формируются антитела. Заболевание при этом либо не развивается вовсе, либо проходит в неяркой форме, так как возбудитель недостаточно силен, чтобы вызвать типичные признаки болезни. Однако информация о контакте с возбудителем сохраняется, и при последующих контактах сразу же выделяются антитела, и человек не заболевает. Вакцинация предохраняет человека от многих инфекционных заболеваний. Первую вакцину получил Э. Дженнер в конце XVIII века.

  • Искусственный пассивный иммунитет – при введении сыворотки.

При введении сыворотки в организм попадают готовые антитела, которые помогают организму бороться с заболеванием. Её вводят человеку, который уже болеет, с целью лечения, а не профилактики. Сыворотка может вводиться в целях экстренной профилактики, например, противостолбнячная сыворотка при укусе собаки или открытом загрязнённом ранении.

Любопытно!

Благодаря английскому врачу Эдварду Дженнеру, и открытому им методу вакцинации удалось победить оспу. Благодаря своей наблюдательности, Дженнер несколько десятков лет собирал информацию о заболеваемости доярок «коровьей оспой». Английский врач пришел к заключению, что содержимое молодых незрелых пустул коровьей оспы, которое он назвал словом «вакцина», предотвращает заболевание натуральной оспой в случае его попадания на руки молочниц, то есть, при инокуляции. Из этого следовал вывод о том, что искусственное заражение коровьей оспой ― безвредный и гуманный способ предотвращения натуральной оспы. В 1796 году Дженнер провел эксперимент на человеке, вакцинировав восьмилетнего мальчика Джеймса Фиппса. Впоследствии Дженнер открыл способ сохранения прививочного материала путем высушивания содержимого оспенных пустул и хранения его в стеклянной посуде, что позволило перевозить сухой материал в различные регионы.