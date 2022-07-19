Иммунная система и иммунитет

Органы иммунной системы
Выделяют центральные и периферические органы иммунной системы.
К центральным органам относят красный костный мозг и тимус, а к периферическим ― селезёнку, лимфатические узлы, а также местно ассоциированную лимфоидную ткань.
Содержит самоподдерживающуюся популяцию стволовых клеток.
Красный костный мозг находится в ячейках губчатого вещества плоских костей и в эпифизах трубчатых костей.
Здесь происходит дифференцировка В-лимфоцитов из предшественников.
Содержит также Т-лимфоциты.
Рисунок 1. Костный мозг
В нём происходит дифференцировка Т-лимфоцитов из предшественников, поступающих из красного костного мозга.
Рисунок 2. Расположение тимуса
Они располагаются по ходу лимфатических сосудов.
В каждом узле выделяют корковое и мозговое вещество.
В корковом веществе есть В-зависимые зоны и Т-зависимые зоны.
В мозговом есть только Т-зависимые зоны.
Является самым крупным органом иммунной системы, кроме того, выполняет депонирующую функцию по отношению к крови.
Рисунок 3. Расположение селезёнки
Функции селезёнки:
Главный источник образования циркулирующих лимфоцитов; действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, а также продуцирует антитела (иммунная и кроветворная функции).
Разрушение старых и повреждённых эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа).
Депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме).
На ранних стадиях развития плода селезёнка служит одним из органов кроветворения.
Лейкоциты – клетки иммунной системы, один из видов форменных элементов крови и компонент лимфы.
Среди клеток лимфатической системы выделяют:
1. Лимфоциты
B-лимфоциты – производят антитела (вещества белковой природы, способные связывать антигены – чужеродные агенты).
T-лимфоциты – уничтожают инфицированные вирусом клетки. Т-лимфоциты делятся на Т-киллеров (уничтожают клетки, несущие антигены) и Т-хелперов («сообщают» T-киллерам и В-лимфоцитам о присутствии антигенов, в ответ на что В-лимфоциты вырабатывают антитела).
2. Фагоциты
Нейтрофилы – захватывают чужеродные микроорганизмы путём фагоцитоза.
Эозинофилы – защищают от инвазивных заболеваний (заражений паразитами).
3. Вспомогательные клетки
Тучные клетки – недифференцированные лейкоциты, играют роль в срочных аллергических и воспалительных реакциях организма.
Базофилы – синтезируют гистамин – амин, отвечающий за аллергические реакции немедленного типа.
Тромбоциты – принимают участие в остановке кровотечений.
Клеточный иммунитет (путём фагоцитоза)
Впервые способность лейкоцитов к фагоцитозу отметил И. И. Мечников, это позволило ему создать клеточную теорию иммунитета.
Мечниковым было отмечено, что фагоциты способны захватывать антигены (чужеродные вещества и микроорганизмы) и переваривать их. Таким образом, нейтрофилы и Т-киллеры осуществляют клеточный неспецифический (врождённый) иммунитет – однотипные реакции организма на любые антигены.
Гуморальный иммунитет (за счёт выработки антител)
На поверхности мембраны В-лимфоцитов и Т-хелперов есть белки-рецепторы, комплементарные (специфичные) к определённому антигену.
Белки-рецепторы определяют антиген, В-лимфоциты с помощью Т-хелперов способны преобразоваться в плазмоциты и клетки памяти – при повторном заражении конкретным антигеном будет вызван иммунный ответ – предупреждение повторного заболевания. Так формируется специфический приобретённый иммунитет.
Плазмоцит при контакте с антигеном формирует антитела, образуется комплекс антиген-антитело (иммунный комплекс). Антигены дезактивируются (осаждаются или слипаются). Далее в поглощении антигена может принять участие фагоцит.
|Врождённый иммунитет
|Приобретённый иммунитет
|Неспецифичен к антигену
|Специфичен к антигену
|Принимают участие фагоциты
|Принимают участие T-хелперы и B-лимфоциты
|Отсутствуют клетки памяти
|Формируются клетки памяти
Врождённый и приобретённый иммунитет в свою очередь также делятся на подвиды.
Естественный специфический иммунитет
Естественный активный иммунитет – после перенесённого инфекционного заболевания.
Естественный пассивный иммунитет – антитела передаются от матери к ребёнку внутриутробно через плаценту.
Пассивный иммунитет формируется также при попадании антител в организм новорождённого с молоком матери, но этот вид иммунитета непродолжителен и исчезает к 6-8 месяцам.
Искусственный специфический иммунитет
Искусственный активный иммунитет – при введении вакцины.
При введении вакцины в организм человека попадает ослабленный (или погибший) возбудитель или даже его компоненты. При этом развивается типичный иммунный ответ, формируются антитела. Заболевание при этом либо не развивается вовсе, либо проходит в неяркой форме, так как возбудитель недостаточно силен, чтобы вызвать типичные признаки болезни. Однако информация о контакте с возбудителем сохраняется, и при последующих контактах сразу же выделяются антитела, и человек не заболевает. Вакцинация предохраняет человека от многих инфекционных заболеваний. Первую вакцину получил Э. Дженнер в конце XVIII века.
Искусственный пассивный иммунитет – при введении сыворотки.
При введении сыворотки в организм попадают готовые антитела, которые помогают организму бороться с заболеванием. Её вводят человеку, который уже болеет, с целью лечения, а не профилактики. Сыворотка может вводиться в целях экстренной профилактики, например, противостолбнячная сыворотка при укусе собаки или открытом загрязнённом ранении.
Благодаря английскому врачу Эдварду Дженнеру, и открытому им методу вакцинации удалось победить оспу. Благодаря своей наблюдательности, Дженнер несколько десятков лет собирал информацию о заболеваемости доярок «коровьей оспой». Английский врач пришел к заключению, что содержимое молодых незрелых пустул коровьей оспы, которое он назвал словом «вакцина», предотвращает заболевание натуральной оспой в случае его попадания на руки молочниц, то есть, при инокуляции. Из этого следовал вывод о том, что искусственное заражение коровьей оспой ― безвредный и гуманный способ предотвращения натуральной оспы. В 1796 году Дженнер провел эксперимент на человеке, вакцинировав восьмилетнего мальчика Джеймса Фиппса. Впоследствии Дженнер открыл способ сохранения прививочного материала путем высушивания содержимого оспенных пустул и хранения его в стеклянной посуде, что позволило перевозить сухой материал в различные регионы.