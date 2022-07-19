Геологические Эры

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Внутренняя среда организма Эндокринная система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Половая система Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Дыхательная система
Ботаника
Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Строение цветка Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные
Зоология
Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Жизненные циклы паразитических червей Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Тип Хордовые Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Классы моллюсков Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Цитология
Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Немембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии

Геологические Эры

Геологическая эра ― подразделение геохронологической шкалы, соответствующее крупному этапу геологической истории и развития жизни на Земле. Продолжительность ― сотни или многие десятки миллионов лет.

Историю Земли принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертаний материков, уровня океанов.

На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов удается проследить подлинную историю живой природы.

Геохронологическая шкала Земли

(Р ― растения; Ж ― животные). Эры описаны от Кайнозойской эры(эры новой жизни) к наиболее раннему периоду Катархею.

Кайнозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Четвертичный (2,4)

Р: Вымирание многих видов растений, упадок древесных форм, расцвет травянистых; растительный мир приобретает современный облик.

Ж: Развитие многих групп морских н пресноводных моллюсков, кораллов, иглокожих и др. Формирование ныне существующих сообществ, возникновение и эволюция человека.
Неогеновый (неоген) (2,5)

Р: Преобладание покрытосеменных и хвойных, отступание лесов, увеличение площади степей.

Ж: Видовой состав беспозвоночных приближается к современному. Расцвет плацентарных млекопитающих, сходных с современными. Появление человекообразных обезьян.
Палеогеновый (палеоген) (66)

Р: Расцвет основных групп покрытосеменных.

Ж: Господство двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Вымирание древнейших млекопитающих. Развитие сумчатых и примитивных плацентарных: насекомоядных, древних копытных, древних хищников. Начало развития антропоидов.

Мезозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Меловой (мел) (136)

Р: В начале периода господство голосеменных и появление покрытосеменных, которые преобладают во второй половине периода.

Ж: Развитие двустворчатых и брюхоногих моллюсков, других беспозвоночных. Развитие крупных рептилий в первой половине периода и их вымирание во второй половине периода. Развитие млекопитающих и птиц.
Юрский (юра) (195)

Р: Господство папоротников и голосеменных.

Ж: Расцвет головоногих и двустворчатых моллюсков. Расцвет пресмыкающихся: наземных, водоплавающих, летающих. Появление древних птиц, развитие древних млекопитающих.
Триасовый (триас) 240

Р: Вымирание семенных папоротников. Развитие голосеменных.

Ж: Вымирание многих животных, процветающих в палеозойскую эру. Вымирание стегоцефалов, развитие пресмыкающихся, появление древних млекопитающих.

Палеозойская эра (древней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Пермский (пермь) (285)

Р: Распространение первых групп голосеменных.

Ж: Уменьшение количества видов хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб. Развитие стегоцефалов, пресмыкающихся, часть которых были предковыми по отношению к млекопитающим и птицам.
Каменноугольный (карбон) (345)

Р: Расцвет плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, семенных папоротников; появление хвойных.

Ж: Расцвет древних морских беспозвоночных. Появление первичнобескрылых и древнекрылых насекомых. Распространение акул, стегоцефалов. Появление и расцвет амфибий. Появление древних пресмыкающихся.
Девонский (девон) (410)

Р: Расцвет риниофитов, к началу позднего девона их вымирание. Появление современных типов сосудистых растений.

Ж: Расцвет древних беспозвоночных, появление паукообразных. Расцвет панцирных, кистеперых и двоякодышащих рыб. В конце периода появление первых четвероногих ― стегоцефалов (древних земноводных).
Силурийский (силур) (435)

Р: Возникновение современных групп водорослей и грибов. В конце периода достоверное появление первых наземных растений.

Ж: Появление наземных членистоногих ― скорпионов. Появление древних панцирных и хрящевых рыб.
Ордовикский (ордовик) (500)

Р: Обилие морских водорослей. Предположительное появление первых наземных растений ― риниофитов.

Ж: Появление первых позвоночных ― бесчелюстных.
Кембрийский (кембрий) (570) Жизнь сосредоточена в морях. Эволюция водорослей; развитие многоклеточных форм. Расцвет морских беспозвоночных с хитиново-фосфатной раковиной.

Протерозойская (ранней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Поздний протерозой (1650) Развитие водорослей, различных многоклеточных примитивных организмов, не имеющих скелетных образований.
Ранний протерозой (2600) Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических фотосинтезирующих организмов. Возникновение полового процесса.

Архей

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Не подразделяется (3500-3800) Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток ― начало биологической эволюции. Появление анаэробных автотрофных организмов, бактерий, цианобактерий.

Катархей

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Не подразделяется (3900) Химическая эволюция, приведшая к возникновению биополимеров.

Методы датировки событий прошлого

Радиоуглеродный метод

Для абсолютной датировки археологами применяется радиоуглеродный анализ, который отталкивается от содержания в органических предметах радиоактивного углерода C-14.

Все живые организмы, которые усваивают обычный углерод из атмосферы, вместе с ним вбирают и радиоактивный углерод С-14. Поэтому, прижизненная концентрация радиоуглерода практически одинакова, как у деревьев и растений, так в человеческих и животных телах. Но после смерти в органике начинается процесс разрушения, усвоенного радиоуглерода.

Если сравнить дерево, срубленное 5000 лет назад, с современным деревом, то окажется, что в старой древесине содержание изотопа С-14 ровно в два раза меньше.

Таким образом, радиоуглеродным методом можно определять возраст углеродосодержащего вещества до 70–100 тысяч лет, но не больше. Для более «древних» находок, скажем, для датировки костей динозавров, применяются другие изотопы, например бериллий-10.

Недостатки метода:

  • датирует только органическое вещество, а не время создание из него исторического артефакта.

  • результат может быть искажен, если образец был сильно загрязнен углеродосодержащими материалами более позднего периода. В этом случае, определение возраста может дать огромные ошибки. Погрешность метода в настоящее время находится в пределах 70-300 лет, на первых порах исследования она была намного больше.