Генетика пола

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Выделительная система Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Неинфекционные заболевания человека
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Тип Членистоногие Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Плоские черви Классы моллюсков Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Морфология вирусов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Половое размножение Комбинативная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Типы размножения
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Митоз Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Репликация ДНК Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Генетика пола

Большинство животных являются раздельнополыми организмами. Пол можно рассматривать как совокупность признаков и структур, обеспечивающих способ воспроизводства потомства и передачу наследственной информации.

У человека «женскими» половыми хромосомами являются две Х-хромосомы. При образовании гамет каждая яйцеклетка получает одну из Х-хромосом. Пол, у которого образуются гаметы одного типа, несущие Х-хромосому, называется гомогаметным. У человека женский пол является гомогаметным.

«Мужские» половые хромосомы у человека — Х-хромосома и Y-хромосома. При образовании гамет половина сперматозоидов получает Х-хромосому, другая половина — Y-хромосому. Пол, у которого образуются гаметы разного типа, называется гетерогаметным.

У человека мужской пол — гетерогаметный. Если образуется зигота, несущая две Х-хромосомы, то из нее будет формироваться женский организм, если Х-хромосому и Y-хромосому — мужской.

Наследование признаков, сцепленных с полом

Установлено, что в половых хромосомах находятся гены, отвечающие не только за развитие половых, но и за формирование неполовых признаков (свертываемость крови, цвет зубной эмали, чувствительность к красному и зеленому цвету и т.д.). Наследование неполовых признаков, гены которых локализованы в Х- или Y-хромосомах, называют наследованием, сцепленным с полом.

Изучением наследования генов, локализованных в половых хромосомах, занимался Т. Морган.

Тип наследования Примеры
Х-сцепленный рецессивный Гемофилия, разные формы цветовой слепоты (протанопия, дейтеронопия), отсутствие потовых желез, некоторые формы мышечной дистрофии и пр.
Х-сцепленный доминантный Коричневый цвет зубной эмали, витамин D устойчивый рахит и пр.
Х-Y-сцепленный (частично сцепленный с полом) Синдром Альпорта, общая цветовая слепота
Y-сцепленный Перепончатость пальцев ног, гипертрихоз края ушной раковины