Гаметогенез

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Железы пищеварительной системы Органы чувств Дыхательная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Покровная система Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Ткани в организме человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей
Организм как биологическая система
Селекция животных Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция микроорганизмов Органогенез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Варианты ЕГЭ
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Микробиология, микология
Физиология бактерий Характеристика грибов Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека
Зоология
Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Круглые черви Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика животных Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Энергетический обмен в клетке Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Митоз Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Доказательства эволюции Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии

Гаметогенез

Процесс образования и развития гамет называется гаметогенезом.

У многоклеточных водорослей, многих грибов и высших споровых растений формирование гамет происходит в специальных органах полового размножения — гаметангиях. У высших споровых растений женские гаметангии называются архегониями, мужские — антеридиями. У животных гаметогенез протекает в специальных половых железах —гонадах. Однако, например, у губок и кишечнополостных половые железы отсутствуют и гаметы возникают из различных соматических клеток.

Сперматозоиды и яйцеклетки обычно формируются соответственно особями мужского и женского пола.

Биологические виды, у которых все организмы делятся в зависимости от производимых ими клеток на самцов и самок, называются раздельнополыми.

Встречаются виды, у которых один и тот же организм может образовывать как мужские, так и женские половые клетки. Такие организмы называются гермафродитами.

Гермафродитизм наблюдаются у многих беспозвоночных животных (моллюсков, плоских и кольчатых червей), а также у круглоротых (миксины) и рыб (морской окунь). В этом случае организмы, как правило, имеют ряд приспособлений, препятствующих самооплодотворению.

У большинства низших животных гаметы вырабатываются в течение всей жизни, у высших — только в период половой активности, с момента полового созревания до затухания деятельности желёз в старости.

Половые клетки в своем развитии претерпевают ряд сложных преобразований. Процесс формирования мужских половых клеток называется сперматогенез, женских — оогенез.

Сперматогенез и строение мужских гамет у высших животных

Сперматогенез происходит в мужских половых железах — семенниках. Сперматогенез складывается из четырех периодов: размножения, роста, созревания и формирования

Первая зона — зона размножения.

Клетки этой зоны называются сперматогониями. Они усиленно делятся митозом, благодаря чему увеличивается их количество и сам семенник.

Вторая зона – зона роста.

Следующая стадия, которая наступает после половой зрелости организма. Здесь клетки увеличиваются в размерах за счет возрастания количества цитоплазмы и превращаются в сперматоциты первого порядка.

Третий период - период созревания.

В это время сперматоциты первого порядка делятся мейозом. После первого деления образуется два сперматоцита второго порядка, а после второго — четыре сперматиды, имеющие овальную форму и значительно меньшие размеры.

Четвертый период - период формирования.

Далее у сперматид наступает период формирования, когда они изменяют свою форму, приобретают хвост и становятся зрелыми сперматозоидами.

Форма мужских гамет у разных видов животных различна. Наиболее типичны для высших животных сперматозоиды, имеющие головку, шейку и длинный хвост, служащий для активного передвижения. Именно такое строение имеют сперматозоиды человека.

Головка содержит ядро и незначительное количество цитоплазмы с органеллами. На переднем конце головки расположена акросома, представляющая собой видоизмененный аппарат Гольджи. В ней содержатся ферменты, растворяющие оболочку яйцеклетки при оплодотворении. В средней части находятся центриоли и митохондрия.

Сперматозоиды не имеют запасов питательных веществ и обычно быстро погибают.

На рис. Строение сперматозоида.

Оогенез и строение яйцеклеток у высших животных

Оогенез происходит в особых железах — яичниках — и включает три периода: размножение, рост и созревание. Период формирования здесь отсутствует.

Первая зона — зона размножения.

В период размножения интенсивно делятся предшественники половых клеток — оогонии. У млекопитающих этот период заканчивается еще до рождения. Оогонии сохраняются долгие годы без изменения.

Вторая зона – зона роста.

С наступлением половой зрелости отдельные оогонии периодически вступают в период роста. Клетки увеличиваются, в них накапливается желток – образуются ооциты первого порядка. Каждый ооцит окружается мелкими фолликулярными клетками, обеспечивающими его питание. Затем образуется зрелый ооцит, подходящий к поверхности яичника. Стенка его разрывается, и ооцит первого порядка попадает в брюшную полость, а далее в маточную трубу.

Третий период - период созревания.

Ооциты первого порядка вступают в период созревания — они делятся, но в отличие от аналогичного процесса при сперматогенезе здесь образуются клетки, не равные по размерам: при первом делении созревания образуется один ооцит второго порядка и маленькое первое направительное тельце, при втором делении — зрелая яйцеклетка и второе направительное тельце. Такое неравномерное распределение цитоплазмы обеспечивает яйцеклетке получение значительного количества питательных веществ, которые затем используются при развитии зародыша.

Зрелая яйцеклетка, как и сперматозоид, содержит в себе половинное число хромосом, так как в период созревания ооциты первого порядка претерпевают мейоз. Яйцеклетки чаще всего имеют сферическую форму. Они обычно значительно крупнее соматических клеток. Яйцеклетка человека, например, имеет в диаметре 150-200 мкм. Особенно больших размеров достигают яйцеклетки животных, эмбриональное развитие которых происходит вне тела матери (яйца птиц, рептилий, икринки амфибий и рыб).

Яйцеклетку млекопитающих и человека открыл Карл Бэр.

Рис. Строение яйцеклетки млекопитающего

Яйцеклетки чаще всего имеют сферическую форму. В них содержится ряд веществ, необходимых для формирования зародыша. В первую очередь это питательный материал — желток.

Яйцеклетки покрыты оболочками. По происхождению оболочки делят на первичные, вторичные и третичные. Первичная оболочка яйцеклетки является производной цитоплазмы и называется желточной оболочкой. Ее наличие характерно для яйцеклеток всех животных. Вторичные оболочки образуются за счет деятельности клеток, питающих яйцеклетку. Вторичная оболочка характерна, например, для членистоногих (хитиновая оболочка). Третичные оболочки возникают в результате деятельности желез половых путей. К третичным относятся скорлуповая, подскорлуповая и белковая оболочки яиц птиц и пресмыкающихся, студенистая оболочка яйцеклеток земноводных.

Оболочки выполняют защитные функции, обеспечивают обмен веществ с окружающей средой, а у плацентарных млекопитающих служат для внедрения зародыша в стенку матки.

Осеменение и оплодотворение

Оплодотворение – процесс слияния сперматозоида и яйцеклетки с образованием зиготы.

На рис. Процесс оплодотворения

При контакте с яйцеклеткой акросома сперматозоида разрывается и её содержимое высвобождается. Под воздействием ферментов акросомы оболочка яйцеклетки в месте контакта растворяется. Таким образом сперматозоид проникает в яйцеклетку.

Проникшее в цитоплазму яйцеклетки ядро сперматозоида набухает, достигает величины ядра яйцеклетки. Ядра сближаются и сливаются. Этот момент и есть собственно оплодотворение. В результате из двух гамет образуется одна диплоидная зигота, т. е. восстанавливается диплоидный набор хромосом.

При оплодотворении в яйцеклетку обычно проникает один сперматозоид. Однако у насекомых, рыб, птиц и других животных в яйцеклетку может проникать несколько сперматозоидов. Это явление получило название полиспермии. При этом с ядром яйцеклетки сливается ядро только одного сперматозоида. Ядра других сперматозоидов разрушаются. Тем не менее для оплодотворения требуется участие многих сперматозоидов, так как они выделяют ферменты, обеспечивающие их проникновение в яйцеклетку. Если ферментов недостаточно, оплодотворение не наступает.

У животных различают два способа оплодотворения:

  • наружное, при котором самка вымётывает яйцеклетки (икру), а самец – сперму – во внешнюю среду, где происходит оплодотворение. Наружное оплодотворение характерно для моллюсков, рыб и земноводных.


  • внутреннее, при котором слияние гамет происходит в половых путях самки. Оплодотворенная яйцеклетка зачастую выводится наружу. Внутреннее оплодотворение характерно для червей, насекомых, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих.

Внутреннее оплодотворение обеспечивает сохранение большего числа гамет, при наружном оплодотворении многие гаметы погибают. Но при внутреннем оплодотворении животным необходимо тратить энергию на поиск партнера.

Также выделяют наружно-внутренний способ оплодотворения, при котором самка способна захватывать половые продукты, выделенные самцом и оставленные во внешней среде на каком-либо субстрате. Оно характерно для ряда членистоногих, некоторых земноводных.