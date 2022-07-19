Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Половая система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Покровная система Внутренняя среда организма Эндокринная система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Ботаника
Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Тип Членистоногие Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение
Цитология
Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Липиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Общее строение клетки, классификация органоидов Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Мейоз Репликация ДНК Биосинтез белка Двумембранные органоиды Митоз Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Экологические законы и правила Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Микробиология, микология
Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов

Дыхательная система

Дыхательная система человека ― совокупность органов, обеспечивающих функцию внешнего дыхания человека (газообмен между вдыхаемым атмосферным воздухом и циркулирующей по малому кругу кровообращения кровью).

Внимание! Не путай лёгочное и тканевое дыхание.

Биологическое значение дыхания заключается в:

  • Обеспечении организма кислородом;

  • Удалении углекислого газа из организма;

  • Окислении органических соединений БЖУ с выделением энергии, необходимой человеку для жизнедеятельности(кислородный этап энергетического обмена);

  • Удалении углекислого газа из организма

Рисунок 1. Дыхательная система человека

Дыхание

Из носовой полости воздух идет в глотку, потом в гортань, потом в трахею. Трахея разветвляется на два бронха, которые заходят в легкие.

Строение воздухоносных путей:

  • Полость носа

Извилистые носовые ходы. Слизистая снабжена капиллярами, покрыта мерцательным эпителием и имеет много слизистых железок. Есть обонятельные рецепторы.

Функции:

  • Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха.

  • Задерживание и удаление пыли.

  • Уничтожение бактерий.

  • Обоняние.

  • Рефлекторное чихание.

  • Проведение воздуха в гортань

  • Гортань

Непарные и парные хрящи. Между хрящами натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Надгортанник прикреплён к щитовидному хрящу. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием.

Функции:

  • Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха.

  • Надгортанник при глотании закрывает вход в гортань.

  • Участие в образовании звуков и речи, кашле при раздражении рецепторов от попадания пыли.

  • Проведение воздуха в трахею.

  • Трахея

Трубка 10–13 см с хрящевыми полукольцами. Задняя стенка эластичная, граничит с пищеводом. Изнутри трахея выстлана слизистой оболочкой.

Функции:

• Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких.

  • Бронхи

В нижней части трахея разветвляется на два главных бронха. Изнутри бронхи выстланы слизистой оболочкой. Ветвятся на все более мелкие бронхиолы.

Функции:

  • Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких.


Через носовую полость воздух попадает в носоглотку. Далее через гортань попадает в трахею, которая разветвляется на бронхи, через которые воздух идёт в правое и левое лёгкие. Бронхи ветвятся на бронхиолы, бронхиолы заканчиваются альвеолами лёгких.

Внимание! Воздухоносные пути заканчиваются БРОНХИОЛАМИ!

Легкие

  • Легкие покрыты снаружи плеврой, имеющей 2 листка ― легочный и пристеночный.

  • Между ними находится плевральная полость, в которой есть серозная жидкость, уменьшающая трение. Давление в плевральной полости чуть ниже атмосферного, это позволяет легким присасываться вслед за расширяющейся грудной клеткой.

  • Бронхи, зайдя в легкие, ветвятся на все более мелкие бронхиолы, получается бронхиальное дерево.

  • На концах самых мелких веточек этого дерева находятся альвеолы (легочные пузырьки), в которых происходит газообмен. Его эффективность очень высока за счет того, что:

  • общая поверхность альвеол составляет 90 квадратных метров;

  • между воздухом и кровью имеется только два слоя клеток ― стенка альвеолы и стенка кровеносного капилляра;

  • на внутренней поверхности альвеол содержится жидкость (сурфактант), сначала кислород растворяется в ней, а потом проходит через клетки. Кроме того, сурфактант не дает пузырькам спадаться.

  • В легких происходит обмен газами между воздухом и кровью: кислород переходит из воздуха в кровь, а углекислый газ ― из крови в воздух.

Схема газообмена в организме

Регуляция дыхания

Дыхательный центр находится в продолговатом мозге. Под действием углекислого газа крови в нем возникает возбуждение, оно передается к дыхательным мышцам, происходит вдох.

Если задержать дыхание надолго, то углекислый газ будет все сильнее возбуждать дыхательный центр, в конце концов, дыхание возобновится непроизвольно.

Внимание! Кислород не влияет на дыхательный центр! При избытке кислорода (при гипервентиляции) происходит спазм сосудов мозга, что приводит к головокружению или обмороку.

Защитные дыхательные рефлексы:

  • кашель ― это сильный выдох через рот, чтобы выбросить инородное тело из гортани;

  • чихание ― сильный выдох через нос, чтобы выбросить инородное тело из носовой полости.

Дыхание можно регулировать сознательно, что происходит, например, при разговоре и пении.

Дыхательные движения

Сначала происходит сокращение межрёберных мышц и диафрагмы, т.к. сами лёгкие не имеют мышечной ткани и растягиваются пассивно вследствие изменения давления.

Сокращаются диафрагма (опускается) и межрёберные мышцы (поднимают грудную клетку), чтобы увеличить объём лёгких. Давление в лёгких становится меньше, чем во внешней среде, воздух устремляется туда. В альвеолах кровь насыщается кислородом и освобождается от углекислого газа, происходит газообмен.

Для того, чтобы произошёл выдох, расслабляются межрёберные мышцы (грудная клетка опускается), диафрагма принимает исходное положение (поднимается), а затем, в результате этого, объём лёгких уменьшается, увеличивая давление и выталкивая воздух.

Рисунок 5. Механизм входа и выдоха.

Показатели системы дыхания

На экзамене вам может встретиться вопрос о том, как рассчитываются показатели дыхания.

Различают общую и жизненную ёмкость лёгких (ЖЁЛ).

Жизненная ёмкость лёгких складывается из дыхательного и резервных объёмов вдоха и выдоха.

Дыхательный объём – объём воздуха, который можно вдохнуть и выдохнуть без усилий.

Резервный объём вдоха– объём воздуха, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха (приложив усилия).

Резервный объём выдоха – объём воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха (приложив усилия).

ЖЁЛ = ДО + Ровд + РОвыд

Измерения ЖЁЛ проводят при помощи прибора – спирометра.

Общая ёмкость лёгких складывается из ЖЁЛ и остаточного объёма (воздух, который остался в лёгких после максимально глубокого выдоха).

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Рисунок 6. Спирометрия