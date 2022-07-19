Биологическое значение дыхания заключается в:
Обеспечении организма кислородом;
Удалении углекислого газа из организма;
Окислении органических соединений БЖУ с выделением энергии, необходимой человеку для жизнедеятельности(кислородный этап энергетического обмена);
Удалении углекислого газа из организма
Рисунок 1. Дыхательная система человека
Из носовой полости воздух идет в глотку, потом в гортань, потом в трахею. Трахея разветвляется на два бронха, которые заходят в легкие.
Полость носа
Извилистые носовые ходы. Слизистая снабжена капиллярами, покрыта мерцательным эпителием и имеет много слизистых железок. Есть обонятельные рецепторы.
Функции:
Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха.
Задерживание и удаление пыли.
Уничтожение бактерий.
Обоняние.
Рефлекторное чихание.
Проведение воздуха в гортань
Гортань
Непарные и парные хрящи. Между хрящами натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Надгортанник прикреплён к щитовидному хрящу. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием.
Функции:
Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха.
Надгортанник при глотании закрывает вход в гортань.
Участие в образовании звуков и речи, кашле при раздражении рецепторов от попадания пыли.
Проведение воздуха в трахею.
Трахея
Трубка 10–13 см с хрящевыми полукольцами. Задняя стенка эластичная, граничит с пищеводом. Изнутри трахея выстлана слизистой оболочкой.
Функции:
• Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких.
Бронхи
В нижней части трахея разветвляется на два главных бронха. Изнутри бронхи выстланы слизистой оболочкой. Ветвятся на все более мелкие бронхиолы.
Функции:
Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких.
Через носовую полость воздух попадает в носоглотку. Далее через гортань попадает в трахею, которая разветвляется на бронхи, через которые воздух идёт в правое и левое лёгкие. Бронхи ветвятся на бронхиолы, бронхиолы заканчиваются альвеолами лёгких.
Легкие покрыты снаружи плеврой, имеющей 2 листка ― легочный и пристеночный.
Между ними находится плевральная полость, в которой есть серозная жидкость, уменьшающая трение. Давление в плевральной полости чуть ниже атмосферного, это позволяет легким присасываться вслед за расширяющейся грудной клеткой.
Бронхи, зайдя в легкие, ветвятся на все более мелкие бронхиолы, получается бронхиальное дерево.
На концах самых мелких веточек этого дерева находятся альвеолы (легочные пузырьки), в которых происходит газообмен. Его эффективность очень высока за счет того, что:
общая поверхность альвеол составляет 90 квадратных метров;
между воздухом и кровью имеется только два слоя клеток ― стенка альвеолы и стенка кровеносного капилляра;
на внутренней поверхности альвеол содержится жидкость (сурфактант), сначала кислород растворяется в ней, а потом проходит через клетки. Кроме того, сурфактант не дает пузырькам спадаться.
В легких происходит обмен газами между воздухом и кровью: кислород переходит из воздуха в кровь, а углекислый газ ― из крови в воздух.
Схема газообмена в организме
Дыхательный центр находится в продолговатом мозге. Под действием углекислого газа крови в нем возникает возбуждение, оно передается к дыхательным мышцам, происходит вдох.
Если задержать дыхание надолго, то углекислый газ будет все сильнее возбуждать дыхательный центр, в конце концов, дыхание возобновится непроизвольно.
Защитные дыхательные рефлексы:
кашель ― это сильный выдох через рот, чтобы выбросить инородное тело из гортани;
чихание ― сильный выдох через нос, чтобы выбросить инородное тело из носовой полости.
Дыхание можно регулировать сознательно, что происходит, например, при разговоре и пении.
Сначала происходит сокращение межрёберных мышц и диафрагмы, т.к. сами лёгкие не имеют мышечной ткани и растягиваются пассивно вследствие изменения давления.
Сокращаются диафрагма (опускается) и межрёберные мышцы (поднимают грудную клетку), чтобы увеличить объём лёгких. Давление в лёгких становится меньше, чем во внешней среде, воздух устремляется туда. В альвеолах кровь насыщается кислородом и освобождается от углекислого газа, происходит газообмен.
Для того, чтобы произошёл выдох, расслабляются межрёберные мышцы (грудная клетка опускается), диафрагма принимает исходное положение (поднимается), а затем, в результате этого, объём лёгких уменьшается, увеличивая давление и выталкивая воздух.
Рисунок 5. Механизм входа и выдоха.
На экзамене вам может встретиться вопрос о том, как рассчитываются показатели дыхания.
Различают общую и жизненную ёмкость лёгких (ЖЁЛ).
Жизненная ёмкость лёгких складывается из дыхательного и резервных объёмов вдоха и выдоха.
Дыхательный объём – объём воздуха, который можно вдохнуть и выдохнуть без усилий.
Резервный объём вдоха– объём воздуха, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха (приложив усилия).
Резервный объём выдоха – объём воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха (приложив усилия).
ЖЁЛ = ДО + Ровд + РОвыд
Измерения ЖЁЛ проводят при помощи прибора – спирометра.
Общая ёмкость лёгких складывается из ЖЁЛ и остаточного объёма (воздух, который остался в лёгких после максимально глубокого выдоха).
Рисунок 6. Спирометрия