Большой и малый круги кровообращения

Артериальная кровь ― это кровь, насыщенная кислородом. это кровь, насыщенная кислородом. Венозная кровь ― насыщенная углекислым газом. Артерии ― это сосуды, несущие кровь от сердца. Вены ― это сосуды, несущие кровь к сердцу.

Внимание! Не путайте! Артерия ≠ артериальная кровь Вена ≠ венозная кровь

Давление крови: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.

Скорость крови: в артериях самая большая, в капиллярах самая маленькая, в венах средняя.

Большой круг кровообращения:

Из левого желудочка артериальная кровь идет сначала по аорте

Потом по артериям ― ко всем органам тела. Артериолы распадаются на капилляры.

В капиллярах большого круга кровь становится венозной, отдавая тканям и органам кислород и питательные вещества и забирая углекислый газ и продукты метаболизма

По верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие

Таким образом происходит тканевый газообмен.

Из капилляров кровь собирается в венулы, далее в вены и по верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие.





Из правого предсердия кровь поступается в правый желудочек, где начинается малый круг кровообращения.

Малый круг:

Из правого желудочка венозная кровь по лёгочному стволу поднимается к двум легочным артериям и идет к легким.

В лёгких артерии распадаются на более мелкие артерии и артериолы. Артериолы распадаются на капилляры, которые оплетают альвеолы лёгких.

В капиллярах легких кровь становится артериальной, обогащаясь кислородом и выводя углекислый газ.

Таким образом происходит лёгочный газообмен.

Из капилляров кровь собирается в венулы и далее в вены. По четырем легочным венам (по две в каждом лёгком) артериальная кровь поступает в левое предсердие.

Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек и цикл начинается заново.

Рисунок 1. Круги кровообращения

Сердечный цикл

Сердечный цикл ― это систола и диастола сердца, периодически повторяющиеся в строгой последовательности, т.е. период времени, включающий одно сокращение и одно расслабление предсердий и желудочков.

В цикличном функционировании сердца различают две фазы:

систолу (сокращение)

диастолу (расслабление).

Во время систолы полости сердца освобождаются от крови, а во время диастолы заполняются кровью.

В норме сердце сокращается 60-80 раз в минуту.

Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения желудочков (0,3 сек) и общего расслабления (0,4 сек).

Ритмическое чередование сокращения и расслабления является причиной не утомляемости сердечной мышцы.

Систола предсердий (0,1 сек) + Систола желудочков (0,3 сек) + Общая диастола (0,4 сек) = 0,8 сек.

Рисунок 2. Сердечный цикл