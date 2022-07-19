Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Железы пищеварительной системы Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Покровная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Членистоногие Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика животных
Цитология
Репликация ДНК Общее строение клетки, классификация органоидов Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Мейоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Одномембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Гаметогенез Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Половое размножение
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем

Большой и малый круги кровообращения

Артериальная кровь ― это кровь, насыщенная кислородом.

Венозная кровь ― насыщенная углекислым газом.

Артерии ― это сосуды, несущие кровь от сердца.

Вены ― это сосуды, несущие кровь к сердцу.

Внимание! Не путайте!

Артерия ≠ артериальная кровь

Вена ≠ венозная кровь

  • Давление крови: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.

  • Скорость крови: в артериях самая большая, в капиллярах самая маленькая, в венах средняя.

Большой круг кровообращения:

  • Из левого желудочка артериальная кровь идет сначала по аорте

  • Потом по артериям ― ко всем органам тела. Артериолы распадаются на капилляры.

  • В капиллярах большого круга кровь становится венозной, отдавая тканям и органам кислород и питательные вещества и забирая углекислый газ и продукты метаболизма

  • По верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие

Таким образом происходит тканевый газообмен.

Из капилляров кровь собирается в венулы, далее в вены и по верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие.


Из правого предсердия кровь поступается в правый желудочек, где начинается малый круг кровообращения.

Малый круг:

  • Из правого желудочка венозная кровь по лёгочному стволу поднимается к двум легочным артериям и идет к легким.

  • В лёгких артерии распадаются на более мелкие артерии и артериолы. Артериолы распадаются на капилляры, которые оплетают альвеолы лёгких.

  • В капиллярах легких кровь становится артериальной, обогащаясь кислородом и выводя углекислый газ.

Таким образом происходит лёгочный газообмен.

Из капилляров кровь собирается в венулы и далее в вены. По четырем легочным венам (по две в каждом лёгком) артериальная кровь поступает в левое предсердие.

Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек и цикл начинается заново.

Картинки по запросу круги кровообращения

Рисунок 1. Круги кровообращения

Сердечный цикл

Сердечный цикл ― это систола и диастола сердца, периодически повторяющиеся в строгой последовательности, т.е. период времени, включающий одно сокращение и одно расслабление предсердий и желудочков.

В цикличном функционировании сердца различают две фазы:

  • систолу (сокращение)

  • диастолу (расслабление).

Во время систолы полости сердца освобождаются от крови, а во время диастолы заполняются кровью.

  • В норме сердце сокращается 60-80 раз в минуту.

  • Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения желудочков (0,3 сек) и общего расслабления (0,4 сек).

  • Ритмическое чередование сокращения и расслабления является причиной не утомляемости сердечной мышцы.

Систола предсердий (0,1 сек) + Систола желудочков (0,3 сек) + Общая диастола (0,4 сек) = 0,8 сек.

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Рисунок 2. Сердечный цикл