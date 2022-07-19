Бесполое размножение

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Микробиология, микология
Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Выделительная система Лимфатическая система Внутренняя среда организма Неинфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Роль витаминов
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Клеточная теория Репликация ДНК Органические вещества клетки. Углеводы Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Ботаника
Отдел Мхи Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция животных Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование

Бесполое размножение

Бесполое размножение – это один из способов размножения, при котором следующее поколение развивается из соматических клеток без участия репродуктивных клеток — гамет. При бесполом размножении дочерние организмы имеют только одну родительскую особь и генетически идентичны ей.

В основе бесполого размножения лежит процесс митоза.

Преимуществом бесполого размножения является то, что организму не нужно тратить время и энергию на поиск полового партнера. Это позволяет ему размножаться быстрее. Таким образом, плюсами бесполого размножения являются:

  • быстрое размножение в благоприятных условиях;

  • быстрое распространение в благоприятных условиях.

Но также у бесполого размножения есть свои недостатки: виды организмов, размножающиеся бесполым путём, менее приспособлены к изменениям условий окружающей среды и уступают в естественном отборе более приспособленным видам. В процессе эволюции у эукариот возникает половой процесс как более прогрессивный признак.

Существует несколько видов бесполого размножения.

  • Бесполое размножение одноклеточных:

    а) бинарное деление прокариот;
    б) различные формы митотического деления одноклеточных (обычный митоз, шизогония, почкование дрожжей);

  • Бесполое размножение многоклеточных:

    а) многоклеточными неспециализированными частями материнского организма — вегетативное размножение, например черенкование растений;
    б) специализированными клетками - спорами. Подвижные споры со жгутиками называются зооспорами.

Бесполое размножение одноклеточных организмов

Бактерии и простейшие (амёбы, эвглены, инфузории и др.) размножаются делением клетки надвое. Бактерии делятся простым бинарным делением; простейшие — митозом. После деления дочерние клетки растут и, достигнув величины материнского организма, снова делятся.

Множественное деление (шизогония) характеризуется тем, что при таком размножении наблюдается многократное деление ядра без деления цитоплазмы.

Далее вокруг каждого из ядер обособляется небольшой участок цитоплазмы, и деление клетки завершается образованием множества дочерних особей. Такой тип размножения в ряду поколений приводит к изменению вида или к возникновению новых видов.

На рис. Шизогония

Одноклеточные грибы дрожжи размножаются почкованием. При почковании дочерний организм образуется как вырост материнского, растет, формирует необходимые структуры, отделяется и начинает жить самостоятельно.

На рис. Почкование дрожжей

Бесполое размножение многоклеточных

Спорообразование. Этот тип размножения связан с образованием спор. Встречается у водорослей, высших споровых растений (мхи, хвощи, плауны, папоротники) и у грибов. Попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из неё развивается в новый организм.

На рис. Спорообразование у папоротника (1), мха кукушкина льна (2) и спорыньевого гриба (3)

Вегетативное размножение — форма бесполого размножения у растений, при котором начало новому организму дают вегетативные органы — корень, стебель, лист, либо специализированные видоизмененные побеги — клубни, луковицы, корневища, выводковые почки и т. п.

В основе фрагментации, как и в случае вегетативного размножения, лежит способность организма восстанавливать недостающие органы и части тела (регенерация).

При этом способе размножения новые особи возникают из фрагментов материнского организма. Фрагментацией могут размножаться, например, нитчатые водоросли, грибы, некоторые плоские (ресничные) и кольчатые черви.

На рис. Фрагментация

Почкование характерно для губок, некоторых кишечнополостных (гидры) и оболочников (асцидии), у которых за счёт размножения группы клеток на теле образуются выпячивания (почки). Почка увеличивается в размерах, затем у нее появляются зачатки всех структур и органов, характерных для материнского организма.

Потом происходит отделение (отпочковывание) дочерней особи, которая растет и достигает размеров материнского организма. Если дочерние особи не отделяются от материнской, то формируются колонии (например, у коралловых полипов).

Полиэмбриония — это способ размножения организмов, при котором из одной зиготы развивается более одного зародыша (у растений – несколько зародышей в одном семени).

На рис. 1— полиэмбриония, развитие близнецов, 2 развитие двойняшек