Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Syntax
Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов
Grammar. Verbs. Tenses
Past Simple/Past Continuous Present Perfect Способы выражения будущего Past Simple/Present Perfect Past Simple Present Simple/Continuous Спряжение to be Времена группы настоящего (Present Tenses) Порядок слов Прошедшие времена (Past Tenses) Будущие времена (Future Tenses) Стативные глаголы с разными значениями Past Perfect Simple and Continuous used to / would
Форматные задания
Словообразование глаголов Как не потерять балл за лексику Словообразование прилагательных Эссе: аргументы Говорение 4 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Эссе: структура 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Письмо Стратегии аудирования Регистры английского языка Эссе: стиль Словообразование существительных Стратегии чтения Говорение 3
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Grammar. Parts of speech
Множественное число существительных a/an, some, any Местоимения Общие правила использования артиклей Степени сравнения прилагательных Исчисляемые и неисчисляемые существительные Наречия с разными значениями Числительные too / enough Артикли Определенный артикль или его отсутствие Прилагательные на ed/ing (a) few / (a) little much/many/ a lot of - some/any Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Порядок прилагательных Глаголы с зависимыми предлогами both / either / neither
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Zero and 1st conditional Смешанные условные предложения Союзы в условных предложениях Герундий и инфинитив 3rd conditional Модальные глаголы used to / be used to / get used to Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2) Conditional 1 and 2 Пассивный залог (Passive Voice) Структуры с wish

3rd conditional

Conditional 3 (условные предложения)

Условное предложение состоит из двух частей: условия и результата. Условие легко узнать, оно всегда начинается со слова if (если). Результат обычно сообщает нам, что будет, если выполнить условие. Существует 4 основных типа условных предложений в английском языке: нулевой (Zero Conditional), первый (First Conditional), второй (Second Conditional) и третий (Third Conditional). Во всех типах используются разные времена.

Conditional 3 обозначает невозможное действие в прошлом, сожаление о прошлом или критику по поводу выполненного действия. Бывает так, что вы хотели бы что-то изменить в прошлом, поступить иначе, но время уже прошло, и изменения невозможны. Или, наоборот, все случилось удачно, и рассуждаете о том, чтобы было, если бы условия были другими.

Условие Результат
If + Past Perfect, would + have + V3

Например,

If I had studied Conditionals better, I wouldn’t have failed my test – если бы я учил условное наклонение, не завалил бы тест (но все, время ушло, вы уже сидите и плачете над результатами. Не надо так)