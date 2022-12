3rd conditional

Conditional 3 (условные предложения)

Условное предложение состоит из двух частей: условия и результата. Условие легко узнать, оно всегда начинается со слова if (если). Результат обычно сообщает нам, что будет, если выполнить условие. Существует 4 основных типа условных предложений в английском языке: нулевой (Zero Conditional), первый (First Conditional), второй (Second Conditional) и третий (Third Conditional). Во всех типах используются разные времена.

Conditional 3 обозначает невозможное действие в прошлом, сожаление о прошлом или критику по поводу выполненного действия. Бывает так, что вы хотели бы что-то изменить в прошлом, поступить иначе, но время уже прошло, и изменения невозможны. Или, наоборот, все случилось удачно, и рассуждаете о том, чтобы было, если бы условия были другими.

Условие Результат If + Past Perfect, would + have + V3

Например,

If I had studied Conditionals better, I wouldn’t have failed my test – если бы я учил условное наклонение, не завалил бы тест (но все, время ушло, вы уже сидите и плачете над результатами. Не надо так)