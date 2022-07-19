Введение в сочинение

27 задание. Формулировка:

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации.

Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Сочинение-рассуждение

Максимальный первичный балл за сочинение — 21 балл.

Критерии:

Содержательные критерии:

к1 Формулировка проблемы исходного текста 1 балл к2 Комментарий к проблеме исходного текста 3 балла к3 Отражение позиции автора по проблеме исходного текста 1 балл к4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 1 балл

Если проблема текста определена неверно, то за К1-К4 ученик получает 0 баллов, то есть лишается сразу 6 баллов за содержательные критерии.

Критерии речевого оформления:

к5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 2 балла к6 Богатство речи 1 балл

Критерии грамотности: