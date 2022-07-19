Алгоритм нахождения формулы вещества

Существует 2 типа расчетных задач для нахождения формулы органических веществ.

Тип 1. Реакции горения

Пример 1. При сгорании 21,6 г органического вещества нециклического строения получили 70,4 г углекислого газа и 21,6 г воды. Известно, что при присоединении 1 моль хлороводорода к 1 моль этого вещества преимущественно образуется соединение, содержащее атом хлора у первичного атома углерода. Напишите уравнение реакции данного вещества с хлороводородом.

Решение:

Записываем схему горения. Отступаем место, пишем + О 2 = и перечисляем продукты горения по условию задачи. В данном случае получается углекислый газ и вода. CxHyOz + O 2 = CO 2 + H 2 O Так как продукты содержат С, Н, О, значит, эти элементы и содержало исходное вещество. Дописываем его в общем виде. Индексы для каждого элемента можно назвать любыми буквами латинского алфавита. C x H y O z + O 2 = CO 2 + H 2 O Найдем количество вещества для каждого продукта. Если вещество дано в литрах, используем молярный объем 22,4, во всех остальных случаях – молярные массы.

\(n\left( \text{CO}_{2} \right) = \frac{m}{M} = \frac{70,4}{44} = 1,6\ моль\)

\(n\left( H_{2}O \right) = \frac{m}{M} = \frac{21,6}{18} = 1,2\ моль\)

Найдем количество элементов С и Н. Кислород пока искать не нужно! Для этого количество атомов в формуле продукта (для углерода – 1, для водорода – 2) умножаем на моли.

\(n\left( C \right) = 1 \bullet 1,6 = 1,6\ моль\)

\(n\left( H \right) = 2 \bullet 1,2 = 2,4\ моль\)

Найдем массы каждого элемента. Для углерода и водорода – через молярные массы. Масса кислорода рассчитывается как масса всего вещества (из условия) минус массы углерода и водорода.

\(m\left( C \right) = nM = 1,6 \bullet 12 = 19,2\ г\)

\(m\left( H \right) = nM = 2,4 \bullet 1 = 2,4\ г\)

\(m\left( O \right) = 21,6 - 19,2 - 2,4 = 0\ г\)

Так как масса кислорода равна 0, значит, его не было в формуле!

Составляем соотношение индексов уже без учета кислорода. В соотношение войдут моли простых элементов!

Записываем ответ на первый вопрос. Молекулярная формула: С 4 Н 6 Записываем ответ на второй вопрос. Чтобы определить структуру, нужно проанализировать вторую часть задачи. Часто помогает запись реакции, о которой идет речь. Структурная формула: СН 2 =СН-СН=СН 2 Записываем ответ на третий вопрос. CH 2 =CH-CH=CH 2 + HCl → CH 3 -CH=CH-CH 2 -Cl

Пример 2. При сгорании органического вещества, не содержащего кислорода, получили 26,4 г углекислого газа, 5,4 г воды и 13,44 л хлороводорода (н.у.). Известно, что это вещество может быть получено взаимодействием соответствующего углеводорода с избытком хлороводорода. Напишите уравнение реакции получения данного вещества взаимодействием соответствующего углеводорода с избытком хлороводорода.

Решение:

Записываем схему горения. Отступаем место, пишем + О 2 = и перечисляем продукты горения по условию задачи. В данном случае получается углекислый газ и вода. CxHyOz + O 2 = CO 2 + H 2 O + HCl Так как продукты содержат С, Н, Cl, но не содержат О по условию, значит, эти элементы и содержало исходное вещество. Дописываем его в общем виде. Индексы для каждого элемента можно назвать любыми буквами латинского алфавита. C x H y Сl z + O 2 = CO 2 + H 2 O + HCl Найдем количество вещества для каждого продукта. Если вещество дано в литрах, используем молярный объем 22,4, во всех остальных случаях – молярные массы.

\(n\left( \text{CO}_{2} \right) = \frac{m}{M} = \frac{26,4}{44} = 0,6\ моль\)

\(n\left( H_{2}O \right) = \frac{m}{M} = \frac{5,4}{18} = 0,3\ моль\)

\(n\left( \text{HCl} \right) = \frac{V}{V_{M}} = \frac{13,44}{22,4} = 0,6\ моль\)

Найдем количество элементов C, Н, Cl. Для этого количество атомов в формуле продукта умножаем на моли. Водород встречается сразу в двух формулах, значит, находим моли в каждом веществе и складываем результаты.

\(n\left( C \right) = 1 \bullet 0,6 = 0,6\ моль\)

\(n\left( H \right) = 2 \bullet 0,3 + 1 \bullet 0,6 = 1,2\ моль\)

\(n\left( \text{Cl} \right) = 1 \bullet 0,6 = 0,6\ моль\)

Составляем соотношение индексов. В соотношение войдут моли простых элементов!

Записываем ответ на первый вопрос. Молекулярная формула: С 2 Н 4 Cl 2 Записываем ответ на второй вопрос. Структурная формула: CH 3 – CHCl 2 Записываем ответ на третий вопрос. CH≡CH + 2HCl → CH 3 – CHCl 2

Пример 3. При сгорании 42 г органического вещества получили 61,6 г углекислого газа и 25,2 г воды. Известно, что это вещество не взаимодействует с цинком, но реагирует с водным раствором гидроксида натрия. Напишите уравнение реакции данного вещества с водным раствором гидроксида натрия.

Решение:

Записываем схему горения. Отступаем место, пишем + О 2 = и перечисляем продукты горения по условию задачи. В данном случае получается углекислый газ и вода. CxHyOz + O 2 = CO 2 + H 2 O Так как продукты содержат С, Н, О, значит, эти элементы и содержало исходное вещество. Дописываем его в общем виде. Индексы для каждого элемента можно назвать любыми буквами латинского алфавита. C x H y O z + O 2 = CO 2 + H 2 O Найдем количество вещества для каждого продукта. Если вещество дано в литрах, используем молярный объем 22,4, во всех остальных случаях – молярные массы.

\(n\left( \text{CO}_{2} \right) = \frac{m}{M} = \frac{61,6}{44} = 1,4\ моль\)

\(n\left( H_{2}O \right) = \frac{m}{M} = \frac{25,2}{18} = 1,4\ моль\)

Найдем количество элементов С и Н. Кислород пока искать не нужно! Для этого количество атомов в формуле продукта (для углерода – 1, для водорода – 2) умножаем на моли.

\(n\left( C \right) = 1 \bullet 1,4 = 1,4\ моль\)

\(n\left( H \right) = 2 \bullet 1,4 = 2,8\ моль\)

Найдем массы каждого элемента. Для углерода и водорода – через молярные массы. Масса кислорода рассчитывается как масса всего вещества (из условия) минус массы углерода и водорода.

\(m\left( C \right) = nM = 1,4 \bullet 12 = 16,8\ г\)

\(m\left( H \right) = nM = 2,8 \bullet 1 = 2,8\ г\)

\(m\left( O \right) = 42 - 16,8 - 2,8 = 22,4\ г\)

Так как масса кислорода не равна 0, значит, он есть формуле! Найдем его моли.

\(n\left( O \right) = \frac{m}{M} = \frac{22,4}{16} = 1,4\ моль\)

Составляем соотношение индексов. В соотношение войдут моли простых элементов!

Записываем ответ на первый вопрос. Молекулярная формула: С 2 Н 4 O 2 Записываем ответ на второй вопрос. Структурная формула: CH3-C(O)-OCH 3 Записываем ответ на третий вопрос. CH 3 -C(O)-OCH 3 + NaOH→ CH 3 -COONa + CH 3 -OH

Тип 2. % соотношение

Пример 1. Некоторое органическое соединение содержит 13,3% водорода и 26,7% кислорода по массе. Известно, что это вещество реагирует с калием, а в результате его окисления образуется альдегид. Напишите уравнение реакции этого вещества с калием.

Решение:

Записываем фразу: Пусть масса вещества С x H y Z x равна 100 г. Рисуем таблицу. Первая колонка: элементы Вторая колонка: по условию доли Третья колонка: полностью дублирует вторую Четвертая колонка: молярные массы из таблицы Менделеева Пятая колонка: расчет молей по формуле\(\ n = \frac{m}{M},моль\) Шестая колонка: соотношение исходя из пятой колонки. В данном случае все делим на меньшие моли, т.е. 1,66875

С Н О w,% 100-13,3-26,7=60 13,3 26,7 m, г 100-13,3-26,7=60 13,3 26,7 M r 12 1 16 n, моль 5 13,3 1,67 x:y:z 3 8 1