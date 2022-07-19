Политика «военного коммунизма»

Во время Гражданской войны (начиная с 1918 года) большевики проводили в стране экономическую политику «Военного коммунизма».

Основой такой политики стала широкомасштабная искусственная милитаризация и централизация властных структур, производства, снабжения и распределения. Диктатура рабочего класса представлялась как власть, не опирающаяся на какие-либо законы, и основу которой составляло насилие.

По сути, всю полноту власти в стране сконцентрировал Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с В. И. Лениным. Органы центральной исполнительной власти (правительство, наркоматы) расширили свои полномочия.

«Военный коммунизм» включал в себя:

Приказные (директивные) методы в системе управления экономикой (национализация промышленности, монополизация произведенной продукции, централизованное распределение, введение всеобщей трудовой повинности, ужесточение трудовой дисциплины). В декабре 1917 года был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – орган управления всей экономикой.

Финансовая сфера: ориентация на полную ликвидацию денег, кредита, банков. Было объявлено об отмене свободной торговли и об отмене платы за жилье и транспорт. Активное использование печатного станка с целью уничтожения экономической основы и финансовой самостоятельности буржуазных слоев. Результатом такой политики стала огромная инфляция, разрушение финансовой системы в целом, переход экономики к натуральному обмену, деньги обесценились. Зарплаты стали также натурализированными.

С целью сосредоточения продовольствия в своих руках для нужд армии и военных заводов, власти установили прямой обмен продуктами между деревней и городом. Еще осенью 1918 года организовывались частые закупки, и производился натуральный обмен продуктами в деревнях. Но наибольшие результаты с 1919 года принесло введение продразверстки: «излишки» изымались у крестьян по твердым ценам. Но в условиях инфляции получалось, что это представляет собой обычную конфискацию, тем более, что часто у людей отбирались последние запасы. Осуществляли продразверстку продотряды – вооруженные отряды рабочих и солдат.

В 1920 — 1921 годах на базе запасных частей РККА были созданы «трудармии» (трудовые армии) для помощи народному хозяйству.

Экономика была полностью централизована. Возникло явление Главкизма. Главкизм характеризовался абсолютной централизацией управления предприятиями и другими звеньями хозяйства. Предприятия сдавали произведённую продукцию централизованно и бесплатно, в таком же порядке происходило снабжение предприятий сырьём и топливом. В 1920 году насчитывалось до 50 главков: Главнефть, Главцемент, Главодежда, Главмука и так далее.

Произошло появление комбедов (комитетов бедноты) — органов Советской власти в сельской местности в годы «военного коммунизма» для распределения хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий, а также изъятия хлебных излишков у кулаков и их раздачи бедноте. Члены комбедов указывали продотрядам у кого есть «излишки» хлеба.

В 1919 году правительство организует «рабфаки» (рабочие факультеты») – учреждения системы народного образования, которые подготавливали рабочих и крестьян для поступления в высшие учебные заведения. Также декретом СНК «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 1919 года было положено начало политики «ликбеза» (ликвидация безграмотности) — массовому обучению неграмотных взрослых чтению и письму.



Политика «военного коммунизма» преследовала широкие цели, а именно быстрый переход к коммунизму с помощью быстрых чрезвычайных мер.

Итог: проводимая политика помогла большевикам одержать победу в Гражданской войне, к концу которой страна была разорена: глубочайший топливный и энергетический кризис, падение объемов производства и эффективности труда, сокращение посевных площадей и, как следствие, падение урожая, нарушение связей между городом и деревней.



По сути большевики пытались забрать у населения ВСЕ ресурсы (через национализацию и продразверстку), а потом направить эти ресурсы на ведение Гражданской войны. Конечно, контролировать всех было невозможно. В это время появляются так называемые «мешочники» - люди, занимавшиеся мелкой торговлей продовольствием во время Гражданской войны в России. Они ездили из города в деревню с товарами ,которые перевозили в мешках, отсюда и происходит их название.

Религиозный вопрос в годы Гражданской войны

В августе 1917 года в Москве прошёл Поместный собор Православной Церкви, главным решением которого было восстановление патриаршества в Российской церкви, положившее конец синодальному периоду в истории Русской церкви. После более чем двухсотлетнего перерыва (со смерти патриарха Адриана в 1700 году) патриархом был избран Тихон (Беллавин).





Патриарх Тихон

В связи с событиями 1917-1920-х годов внутри Русской Православной Церкви появляется новое течение — обновленчество. Обновленцы выступали за демократизацию богослужения, против руководства Церковью со стороны Тихона. Также они заявляли о своей полной поддержке советской власти.