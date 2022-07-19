Внешняя политика России в начале XXI века

Факторы, влияющие на внешнюю политику РФ:
Смена парадигм в мировой политике, обусловленная окончанием «холодной войны».
Переход от биполярной системы международных отношений к многополярной.
Цели внешней политики РФ:
Сохранение ведущей роли России в международных делах.
Строительство многополярного мира.
Интеграция в Европу.
Взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
В 2000 году произошло создание Евразийского экономического сообщества (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
8-12 августа 2008 года произошла Пятидневная война России с Грузией (вооруженный конфликт в Южной Осетии). Причина лежала в национальных противоречиях между Грузией и национальными меньшинствами этой страны. Южная Осетия как регион Грузии в 1990-е годы де-факто стала независимым государством. В 2008 году власти Грузии попытались вернуть этот регион под свою власть и начали боевые действия. Россия в ответ на это объявила о начале «операции по принуждению к миру». Грузинские войска потерпели поражение, потеряли контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии (Россия признала независимость этих республик).
В 2014 году произошло включение большей части Крымского полуострова в состав РФ.
Отношения с Европой и США:
В 2010 году был подписан договор СНВ-III предполагавший дальнейшее разоружение США и России.
Присоединение Крыма было расценено Европой как агрессия, поэтому Россия была исключена из «Большой восьмерки».