Внешняя политика России в начале XXI века

8-12 августа 2008 года произошла Пятидневная война России с Грузией (вооруженный конфликт в Южной Осетии). Причина лежала в национальных противоречиях между Грузией и национальными меньшинствами этой страны. Южная Осетия как регион Грузии в 1990-е годы де-факто стала независимым государством. В 2008 году власти Грузии попытались вернуть этот регион под свою власть и начали боевые действия. Россия в ответ на это объявила о начале «операции по принуждению к миру». Грузинские войска потерпели поражение, потеряли контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии (Россия признала независимость этих республик).