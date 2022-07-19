Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
СССР в 1920-1930-е годы
Политическое развитие СССР в 1930-е гг. НЭП СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Образование СССР Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Коллективизация в СССР Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Индустриализация в СССР
История современной России
Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма
Перестройка и распад СССР
Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки
Распад империи и революции 1917 года
Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны
Апогей сталинизма
Восстановление и развитие экономики Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы
СССР во второй половине ХХ века
Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)

Внешняя политика России в начале XXI века

Факторы, влияющие на внешнюю политику РФ:

  • Смена парадигм в мировой политике, обусловленная окончанием «холодной войны».

  • Переход от биполярной системы международных отношений к многополярной.

Цели внешней политики РФ:

  • Сохранение ведущей роли России в международных делах.

  • Строительство многополярного мира.

  • Интеграция в Европу.

  • Взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.

Отношения со странами СНГ:

  • В 2000 году произошло создание Евразийского экономического сообщества (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).

  • 8-12 августа 2008 года произошла Пятидневная война России с Грузией (вооруженный конфликт в Южной Осетии). Причина лежала в национальных противоречиях между Грузией и национальными меньшинствами этой страны. Южная Осетия как регион Грузии в 1990-е годы де-факто стала независимым государством. В 2008 году власти Грузии попытались вернуть этот регион под свою власть и начали боевые действия. Россия в ответ на это объявила о начале «операции по принуждению к миру». Грузинские войска потерпели поражение, потеряли контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии (Россия признала независимость этих республик).

  • В 2014 году произошло включение большей части Крымского полуострова в состав РФ.

Отношения с Европой и США:

  • В 2010 году был подписан договор СНВ-III предполагавший дальнейшее разоружение США и России.

  • Присоединение Крыма было расценено Европой как агрессия, поэтому Россия была исключена из «Большой восьмерки».