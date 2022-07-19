Российская экономика на пути к рынку

Экономическая реформа Е. Т. Гайдара

После распада СССР и создания СНГ в России начались серьезные преобразования. Сначала было решено закончить перевод плановой экономики на рыночные рельсы (этот процесс начался еще в СССР и даже были разработаны проекты перехода (например, программа «500 дней»), однако они не были реализованы из-за распада государства).

В России была принята своя программа перехода к рынку, разработанная Е. Т. Гайдаром – «Шоковая терапия». Она состояла из трех элементов: либерализации (отпуска) цен, приватизации государственной собственности, введения свободной торговли.



В январе 1992 года была проведена реформа по либерализации цен, когда государство отказывалось от государственного регулирования (в Советском союзе цены устанавливало государство, теперь – сам рынок).Реформа привела к шоковому скачку цен. В 1992 году они выросли на 2525%, а к 1997 более чем в 3000 раз! Либерализация цен резко съела накопления граждан (накопления обесценились из-за инфляции) и понизила уровень жизни населения.

С лета 1992 года началась чековая (ваучеровая) приватизация государственной собственности. Вся государственная собственность была как-бы разделена между всеми гражданами, каждому из которых давался ваучер на 10 тысяч рублей (это была доля отдельного гражданина). Этот ваучер можно было обменять на акции инвестиционных фондов, вложиться в какое-нибудь предприятие.



Т.к. ваучеры были не именные, их можно было продавать. Загнанные в нищету граждане продавали свои ваучеры юридическим лицам за деньги или вкладывали их в чековые инвестиционные фонды, которые по факту оказались финансовыми пирамидами. Государство и само создало такую пирамиду. Оно начало выпускать Государственные краткосрочные облигации (ГКО).

Механика была очень простая:

Покупаешь облигацию у государства, тем самым помогаешь стране поднимать экономику с колен. Государство твои деньги вкладывает в производство и развитие стратегически важных отраслей, получает прибыль. Возвращает тебе твои деньги по облигации + проценты.

Однако так как облигации были краткосрочные, государство не успевало получать прибыль с полученных денег. Оно начало выплачивать проценты по старым облигациям, используя новые вложения граждан, даже не пуская деньги в оборот. Этот мыльный пузырь лопнул в 1998 году. В стране произошел дефолт, государство объявило себя банкротом, не способным расплатиться со своими гражданами.



С 1992 года разрешалась свободная торговля.Свободная торговля снизила негативные последствия приватизации и либерализации цен. Рынок был насыщен товарами, преодолен продовольственный дефицит.

Однако негативных черт «Шоковой терапии» было предостаточно. 15 декабря 1992 года Е. Т. Гайдар был смещен с поста исполняющего обязанности премьер-министра.

С 15 декабря 1992 года глава правительства В. С. Черномырдин корректирует курс реформ:

Начинается поддержка государственных предприятий Кредитование топливно-энергетического и оборонного комплексов Разработка единой тарификации в оплате труда бюджетников

Однако полностью от «Шоковой терапии» правительство России не отказалось.

Это послужило одной из причин Кризиса 1993 года.