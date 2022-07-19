Российская экономика на пути к рынку

После распада СССР и создания СНГ в России начались серьезные преобразования. Сначала было решено закончить перевод плановой экономики на рыночные рельсы (этот процесс начался еще в СССР и даже были разработаны проекты перехода (например, программа «500 дней»), однако они не были реализованы из-за распада государства).
В России была принята своя программа перехода к рынку, разработанная Е. Т. Гайдаром – «Шоковая терапия». Она состояла из трех элементов: либерализации (отпуска) цен, приватизации государственной собственности, введения свободной торговли.
С лета 1992 года началась чековая (ваучеровая) приватизация государственной собственности. Вся государственная собственность была как-бы разделена между всеми гражданами, каждому из которых давался ваучер на 10 тысяч рублей (это была доля отдельного гражданина). Этот ваучер можно было обменять на акции инвестиционных фондов, вложиться в какое-нибудь предприятие.
Покупаешь облигацию у государства, тем самым помогаешь стране поднимать экономику с колен.
Государство твои деньги вкладывает в производство и развитие стратегически важных отраслей, получает прибыль.
Возвращает тебе твои деньги по облигации + проценты.
Однако так как облигации были краткосрочные, государство не успевало получать прибыль с полученных денег. Оно начало выплачивать проценты по старым облигациям, используя новые вложения граждан, даже не пуская деньги в оборот. Этот мыльный пузырь лопнул в 1998 году. В стране произошел дефолт, государство объявило себя банкротом, не способным расплатиться со своими гражданами.
Однако негативных черт «Шоковой терапии» было предостаточно. 15 декабря 1992 года Е. Т. Гайдар был смещен с поста исполняющего обязанности премьер-министра.
Начинается поддержка государственных предприятий
Кредитование топливно-энергетического и оборонного комплексов
Разработка единой тарификации в оплате труда бюджетников
Однако полностью от «Шоковой терапии» правительство России не отказалось.
Это послужило одной из причин Кризиса 1993 года.