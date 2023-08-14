Культура современной России

1. Современная российская культура: основные черты

Становление новых социально-экономических отношений оказывало глубокое воздействие на развитие российской культуры. Исчез идеологический диктат, была отменена цензура печати. В 1990-е годы резко сократились размеры государственных ассигнований на нужды культурной сферы.

Начало нового века характеризуется определенным подъемом культурной жизни, развитием меценатства — финансирования сферы культуры частными лицами, созданием негосударственных фондов, а также рядом государственных программ поддержки образования, науки и искусства.

В последние годы наблюдается тенденция к активной поддержке сферы культуры религиозными организациями, в частности, РПЦ.

В целом, современная русская культура отличается разнообразием форм и средств самовыражения, коммерциализацией и активным развитием массовой популярной («поп») культуры.

2. Образование в современной России

Происходили значительные трансформации с системой образования. Окрепла возникшая в годы перестройки альтернативная образовательная система. Наряду с государственными стали появляться негосударственные гимназии, лицеи, колледжи. Увеличивалась сеть негосударственных высших учебных заведений.

В 2005 г. В. Путин объявил о старте Национального проекта «Образование». Программа нацелена на создание современной школы мирового уровня. Помимо традиционных форм обучения (очной, очно-заочной (вечерней) и заочной), стали возможными семейное образование, самообразование, экстернат и дистанционное образование.

Начиная с 2009 г. повсеместно для одиннадцатиклассников был введён Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

С 2022 г. используются единые образовательные программы и единые учебники. В рамках нацпроекта «Образование» по всей стране открываются центры «Точки роста» естественно-научной и технологической направленности, центры цифрового образования «IT-кубы», детские технопарки «Кванториум».

С 2022 г. во всех школах страны сложилась новая традиция — начинать каждую учебную неделю с торжественного подъёма под звуки гимна России государственного флага.

3. Наука в современной России

В 1990-х годах в связи с сокращением государственного финансирования серьезно ухудшилось состояние отечественной науки. Продолжалась начавшаяся еще в перестроечные годы «утечка мозгов». Возникла опасность разрушения и утраты целых научных школ. Российская Академия Наук — преемница бывшей Академии Наук СССР — испытывала острую нехватку средств, необходимых для поддержания фундаментальных исследований. Но и в этих трудных условиях многие деятели науки продолжали проводить исследования, получившие уже в XXI в. международное признание.

В 2000 году ученый Ж. И. Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике. В 2003 году Нобелевскую премию получили физики В. Гинзбург и A. A. Абрикосов. Получившие физико-математическое образование в России ученые А. К. Гейм и К. С. Новоселов стали в 2010 году лауреатами Нобелевской премии за открытие графена.

Абрикосов и Гинзбург

Российский ученый Г. Я. Перельман был удостоен в 2006 году высокой международной награды — Медали Филдса. В 2010 году математический институт Клэя присудил Г. Перельману премию тысячелетия за доказательство гипотезы Пуанкаре. Г. Перельман является первым и единственным ученым, решившим одну из семи великих фундаментальных задач математики.

Российская наука активно участвует в международном проекте по обеспечению функционирования международной космической станции (МКС). В начале XXI века Россия взяла на себя доставку на МКС грузов и космических экипажей.

К началу 2010 г. 11 российских компьютерных систем вошли в мировой рейтинг суперкомпьютеров. Суперкомпьютер «Ломоносов» стал одним из самых мощных в мире. Важным направлением стало развитие нанотехнологий, позволяющих получать новые объекты и материалы на основе изменений материи на молекулярном уровне. С середины 2000-х гг. значительно возрос объём финансирования научных исследований и разработок. Государство стремится создать условия, чтобы российским учёным было комфортно работать на Родине. Особое внимание уделяется поддержке молодых научных кадров.

Ещё в самые тяжёлые годы войны был создан Курчатовский институт. Собранные в нём талантливейшие учёные создали советское ядерное оружие, атомные подводные лодки и ледокольный атомный флот. Сегодня это не только крупнейший ядерный НИИ в мире, но и междисциплинарный научный центр, в котором работает 20 тыс. научных сотрудников, занимающихся вопросами от исследования атома до генетики и новейших IT-технологий (президент — М. Ковальчук).

Образованный в 2010 г. инновационный центр «Сколково» начал работу по пяти приоритетным направлениям: энергетике, информационным технологиям, телекоммуникациям, биомедицинским технологиям, ядерным технологиям.

В 2011—2019 гг. российские астрофизики реализовали уникальный космический проект с международным участием «Радиоастрон» (руководитель Ю. Ковалёв). В нём было задействовано несколько наземных российских и зарубежных радиотелескопов, а также российский космический радиотелескоп «Спектр-Р». В ходе наблюдений были получены уникальные данные, позволяющие по-новому судить о природе ядер галактик, квазарах, пульсарах и других объектах дальнего космоса.

В феврале 2012 г. российские полярники завершили бурение сверхглубокой скважины (3769 м) в Антарктиде. Впервые в истории учёные получили доступ к поверхности реликтового озера Восток, скрытого под толстым ледяным щитом и находившегося в изоляции от земной биосферы в течение миллионов лет.

В декабре 2014 г. состоялся успешный испытательный пуск «Ангары-А5» — первой отечественной тяжёлой ракеты-носителя, разработанного в постсоветский период. На Дальнем Востоке, в Амурской области построен новый космодром «Восточный».

В апреле 2016 г. там состоялся первый успешный запуск с выводом на орбиту трёх искусственных спутников Земли.

В 2016 г. Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством запустил с помощью ракеты-носителя «Протон-М» космический аппарат, предназначенный для исследования орбиты Марса, его атмосферы и климата.

В 2017 г. российскими физиками был создан первый в мире квантовый блокчейн — система распределённого хранения данных, защищённая при помощи квантовой криптографии.

В области гуманитарных наук в научный оборот был введён огромный массив ранее засекреченных архивных документов. Это позволило по-новому взглянуть на многие события отечественной и мировой истории. Помимо историков, большую роль в осмыслении прошлого и настоящего России играют философы, социологи и представители сравнительно недавно появившихся в нашей стране научных дисциплин — политологи и культурологи.

В 2010-х гг. возродились и развернули активную просветительскую деятельность Русское географическое общество (РГО), Российское историческое общество (РИО), Российское военно-историческое общество (РВИО) и Императорское Православное Палестинское общество (ИППО).

В 2015 г. было воссоздано Российское общество «Знание».

В 2022 г. начало формироваться единое детское и молодёжное общественное «Движение первых».

4. Литература и искусство в современной России

Литература 1990-х — начала XXI века представлена различными направлениями.

В стиле постмодернизма, основной художественный метод которого основан на цитировании и переосмыслении уже существующего культурного опыта, созданы произведения В. Пелевина («Чапаев и пустота»).

В детективном жанре написаны романы Б. Акунина, Т. Устиновой.

В современной литературе наряду с произведениями реалистической направленности (Ю. Поляков, В. Маканин, А. Приставкин) большую популярность получило творчество писателей-постмодернистов (Д. Пригова, В. Пьецуха).





Виктор Пелевин

Кинематограф также не стоит на месте. Большой интерес в обществе вызвали фильмы режиссера Н.С. Михалкова («Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем»), П. Лунгина («Остров», «Царь»), Ф. Бондарчука («9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград»). Успех у молодой зрительской аудитории имели фильмы режиссера А. Балабанова «Брат» и «Брат-2» (1997, 2000), ставшие рупором эпохи. Фильм Н. С. Михалкова «Утомленные солнцем» в 1994 году получил «Оскар».

Огромный интерес у зрителей вызвали фильмы о военной истории («Звезда», 2002; «Брестская крепость», 2010; «Белый тигр», 2012; «Сталинград», 2013; «Битва за Севастополь», 2015; «28 панфиловцев», 2016; «Собибор», 2018; «Ржев», 2019; «Подольские курсанты», 2020; «Нюрнберг», 2022; «Праведник», 2023); освоении космоса («Время первых», 2017; «Салют-7», 2017, «Вызов» 2023); отечественном спорте («Легенда № 17», 2013; «Движение вверх», 2017; «Лёд», 2018; «Стрельцов», 2020; «Чемпион мира», 2021; «Одиннадцать молчаливых мужчин», 2022). Триумфально вернулись на экран любимые герои детских сказок и фольклора («Конёк-Горбунок», 2021; «Последний богатырь», 2017—2021; «Чебурашка», 2022).

На стыке документального и игрового кино на телевидении появился популярный жанр докудрам, среди которых особым успехом у телезрителей пользовались посвящённые истории России: «1812», «Романовы», «Рюриковичи», «Забытые вожди». Огромную популярность у зрителей обрели отечественные сериалы, сделанные по заказу как крупных ТВ-каналов, так и интернет-сервисов (Кинопоиск, ОККО, ИВИ, Premier). Среди них исторические сериалы («Ликвидация», «Борис Годунов», «Гибель империи», «Перевал Дятлова»); основанные на шедеврах литературы («Идиот», «Доктор Живаго», «Белая гвардия», «Тихий Дон», «Бесы»); остросоциальные («Ненастье», «Звоните Ди Каприо», «Нулевой пациент»); фантастические («Эпидемия»).

Оперное искусство представлено именами выдающихся исполнителей. Мировую известность получил Д. Хворостовский.

Дмитрий Хворостовский

В театральной жизни с начала 2000-х гг. особое внимание начинает уделяться современной, в том числе документальной, драматургии. Современные авторы представлены в репертуарах независимых и государственных театров. Идёт активный поиск новых средств и способов взаимодействия с аудиторией. В творчестве наиболее талантливых режиссёров новаторство органично сочетается с традициями классического русского драматического театра. С неизменным успехом шли спектакли, поставленные П. Фоменко, В. Фокиным, Л. Додиным, М. Захаровым, О. Табаковым, Г. Волчек, большой интерес вызывала творческая работа Р. Виктюка, Е. Миронова, В. Машкова, К. Хабенского, С. Маковецкого, О. Меньшикова. Высочайший уровень отличает постановки Мариинского и Большого театров. Во всём мире известны имена выдающихся российских дирижёров и исполнителей Ю. Башмета, В. Гергиева, Д. Мацуева, Т. Курентзиса.

В скульптуре этих лет известность получило творчество В. М. Клыкова (памятник Г. К. Жукову), 3. Церетели (памятник Петру Великому в Москве).

Памятники Жукову Г.К. Клыкова и Петру I З. Церетели

Большой вклад в развитие отечественной культуры продолжали вносить национальные музеи (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. Пушкина, Государственный исторический музей, КИЖИ, Музеи ратной славы «Бородино» и «Куликово поле»; литературные и ландшафтные музеи-заповедники «Михайловское», «Ясная Поляна», «Тарханы», дворцово-парковые комплексы «Петергоф», «Царское Село», «Архангельское» и др.). С середины 2010-х гг. они стали получать значительную господдержку. Происходила масштабная реставрация, строительство новых фондохранилищ, обновление экспозиций. Привычными стали очереди в музеи, начался настоящий музейный бум. Посещаемость музеев превысила показатели всех вместе взятых республик СССР в 1980-е гг. (155 млн посещений по итогам 2019 г.). Вдвое за эти же годы выросла посещаемость кинотеатров и доля отечественных фильмов как в кинопрокате, так и в кассовых сборах.

Это создавало рыночные условия для возрождения российской киноиндустрии. Событием мирового уровня стал Санкт-Петербургский международный культурный форум (проводится с 2012 г.). В нём ежегодно участвуют сотни звёзд, деятелей культуры, экспертов в области культуры из России и многих стран мира. Начиная с 2013 г. регулярными стали общефедеральные акции «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино» и «Ночь искусств». Большую популярность обрёл ежегодный (с 2015 г.) Московский книжный фестиваль «Красная площадь». Впоследствии аналогичные крупные книжные форумы, объединившие авторов, читателей, издателей, библиотеки и книжные магазины, стали проводиться в Санкт-Петербурге и других городах России. Россия стала постепенно возвращать себе сложившийся в СССР образ самой читающей страны в мире. В 2018 г. началась реализация нацпроекта «Культура», призванного качественно улучшить доступ граждан к выдающимся образцам культуры, создавать условия для творческой реализации. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией общественные настроения внутри страны стали всё больше смещаться в сторону патриотического восприятия её прошлого и настоящего. В русле этого процесса — открытие исторических парков «Россия — моя история», проведение исторических реконструкций и выставок, активизация работы поисковых отрядов и исторических обществ. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год указом Президента России был объявлен «Годом памяти и славы».

Заработали программы социальных экскурсий для школьников в военные и исторические музеи («Дороги Победы»), выпущена Пушкинская карта, позволяющая учащимся бесплатно посещать музеи, кинотеатры, театры и др. Созданы масштабные мемориалы — Ржевский мемориал Советскому солдату (2020, Тверская обл.), мемориал Александру Невскому и его дружине на Чудском озере (2021, Псковская обл.), Самбекские высоты (2020, Ростов-на-Дону), Воину-освободителю в Кемерове (2022).

5. Средства массовой информации в современной России

Радикальные перемены произошли в СМИ. Цензура и государственный контроль за их деятельностью исчезли. Появились сотни новых газет и журналов, рассчитанных на самые разные категории читателей.

Отечественные радиостанции, в том числе музыкальные, информационные и др., стали вещать в FM-диапазонах. Появились первые частные телеканалы (РЕН ТВ, НТВ и др.). Практически во всех городах страны сформировалась система кабельного телевидения.

Вместе с тем олигархические группы, в том числе зарубежные, пытались установить контроль над ведущими СМИ, использовать их для формирования общественного мнения в своих личных и корпоративных интересах. С конца 1990-х гг. государство начало возвращать утраченные позиции в медиасфере. В 1997 г. был создан вещающий без рекламы телеканал «Культура», знакомящий зрителей с лучшими достижениями мировой культуры. В начале 2000-х гг. основные СМИ были включены в список стратегических организаций, что исключило контроль над ними олигархических и зарубежных структур. Созданный в 2008 г. Роскомнадзор осуществляет лицензионную деятельность, контроль в сферах связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

6. Спорт в современной России

Проблемы, с которыми столкнулась Россия в 1990-х гг., отразились и на состоянии спорта. Серьёзнее всего пострадала его материальная база. Большинство спортивных обществ, составлявших основу подготовки спортсменов в СССР, закрылось. Из-за резкого сокращения финансирования многие спортивные сооружения были закрыты или перепрофилированы под склады, торговые залы, ночные клубы или просто стояли в полном запустении. Это негативно сказалось и на состоянии массового спорта. Следствием этих процессов стала постепенная утрата ведущих позиций. Последовательно сокращалось количество медалей, завоёванных российскими спортсменами на Олимпиадах.

Несмотря на это, российским спортсменам удалось в целом сохранить свои передовые позиции в мировом спорте и одерживать блистательные победы. Страна гордилась достижениями борца А. Карелина, лыжниц Е. Вяльбе и Л. Лазутиной, пловца А. Попова и гимнаста А. Немова, теннисистов М. Сафина и Е. Кафельникова, хоккеистов В. Фетисова, И. Ларионова и П. Буре, фигуристов А. Ягудина и Е. Плющенко, фехтовальщиков П. Колобкова и С. Позднякова.

На состоявшихся в 2014 г. в Сочи XXII зимних Олимпийских играх наша сборная показала самые высокие результаты в общекомандном зачёте, уверенно заняв 1-е место. Столь же успешно выступили в Сочи и наши паралимпийцы на XI Паралимпийских зимних играх. Выдающимся событием в жизни страны и всей планеты стал чемпионат мира по футболу летом 2018 г. в России. В стране было построено и реконструировано множество громадных стадионов. Это позволило провести на высоком уровне сам турнир и обеспечить базу для тренировок нынешнего и будущих поколений российских атлетов.