Гражданская война

Причины войны:

Члены Временного правительства не смогли провести необходимые для страны преобразования после февральских событий 1917 года, что еще больше усилило социальную напряженность.

Форма прихода большевиков к власти (по сути, они совершили государственный переворот, захватив правительство), использование методов террора в качестве опоры власти (большевиками 5 сентября 1918 года был принят декрет о «Красном терроре»).

Неготовность большевизма идти на компромиссы, создание однопартийной диктатуры (однопартийная диктатура – одна партия у власти). Все остальные партии к началу 1920-х годов или вошли в состав большевиков, или были разгромлены и запрещены.

Разгон Учредительного собрания 6 января 1918 года.

Заключение «позорного» сепаратного Брестского мира с Германией 3 марта 1918 года.

Также причина заключается в провозглашении большевиками социального равенства и ликвидации деления на классы. В результате этого стало неясным будущее буржуазных слоев и их адаптация в новой для них реальности. По мнению большевиков, диктатура пролетариата должна была их перевоспитать, искоренив их «буржуазные привычки и традиции».

Эль Лисицкий. "Клином красных бей белых" Плакат, 1919 – 1920 гг.

Противоборствующие силы в рамках Гражданской войны.



«Красные»

Большевики, опирающиеся на пролетариат и беднейшее крестьянство.



«Белые»

Разные по социальному составу силы (интеллигенция, чиновничество, офицерство, казачество, бывшие помещики, буржуазия, зажиточное крестьянство). По партийному принципу: эсеры, меньшевики, либеральные партии.



«Зелёные» — третья сила в Гражданской войне. Большевики, опирающиеся на пролетариат и беднейшее крестьянство.Разные по социальному составу силы (интеллигенция, чиновничество, офицерство, казачество, бывшие помещики, буржуазия, зажиточное крестьянство). По партийному принципу: эсеры, меньшевики, либеральные партии.— третья сила в Гражданской войне.





Зелёные – обобщённое название нерегулярных, преимущественно крестьянских и казачьих вооружённых формирований, противостоявших иностранным интервентам, большевикам и белогвардейцам. Массово зеленые начали появляться летом 1918, когда белогвардейцы развернули принудительную широкую мобилизацию. Уклонисты, не желавшие служить, скрывались в лесах (отсюда название). Одними из видных представителей «зелёных» были(действовавший на территории Украины), сотрудничавший с красными, помогая большевикам сражаться с войсками П. Н. Врангеля в Крыму, и(один из руководителей антибольшевистского Тамбовского восстания, по имени которого крестьянское выступление получило название «антоновщина»).

Роль интервенции в Гражданской войне.

Во время Гражданской войны была велика роль интервенции (интервенция – военное вмешательство одного государства в внутренние дела другого государства, нарушающее суверенитет последнего). У других стран были веские причины вмешаться во внутреннюю политику России:

Выход России из Первой мировой войны и подписание Брестского мира с Германией были расценены странами Антанты как измена союзническому долгу. Им необходимо было срочное восстановление Восточного фронта.

Пришедшие к власти большевики отказались уплачивать долги царского и Временного правительства странам-кредиторам.

Национализация (переход собственности из частных рук в государственную собственность) промышленности, проведенная большевиками, принесла огромные финансовые потери иностранным гражданам.

Ход интервенции:

На правах союзников, 6 марта 1918 года в Мурманске высадились английские войска. Через пару дней прибыли и французские.

13 марта 1918 года президент США В. Вильсон в своем заявлении сказал о намерении помочь России в войне с Германией. Большевики положительно отнеслись к такому предложению, надеясь на поддержку оружием и провиантом. Когда оказалось, что Англия и Франция фактически держат под контролем весь Мурманский край, советским правительством был заявлен протест против действий союзников.

15 марта 1918 года, в день ратификации Россией Брестского договора, в Лондоне собралась конференция премьер-министров и министров иностранных дел Франции, Англии и Италии, на которой было принято решение о «союзной интервенции в Восточной России». Официально интервенция была направлена для создания антибольшевистского правительства, которое будет удобно для Европы.

5 апреля 1918 года во Владивостоке высадились японцы и английская морская пехота, а затем и американские войска. Около 1920 года советским руководством здесь было создано «буферное» государство — Дальневосточная Республика (ДВР). Японцы при поддержке остатков белого движения во главе с атаманом Семеновым безуспешно пытались разгромить ДВР. В июле японцы заключили с ДВР перемирие и ушли из Забайкалья. С включением ДВР в состав СССР в 1922 году традиционно связывают окончание Гражданской войны.

В мае 1918 года Германия, нарушив Брестский договор, захватила Крым и ряд территорий Кавказа. Под угрозой оказался Черноморский флот. Был отдан приказ о затоплении флота в Новороссийской бухте. Тем временем немцы захватили Ростов-на-Дону.

Турция, поддерживаемая Германией, захватила большую часть Армении и весь Азербайджан.

Главная цель интервентов заключалась в экономическом ослаблении России и её территориальном раздроблении. Угрозу интервенты видели и в «большевистской заразе», которой также сопротивлялись.

Действия интервентов принесли больше вреда, чем пользы. Не вступив ни в одно сражение с Красной Армией (РККА — рабоче-крестьянская Красная армия), интервенты занимались обычным грабежом, вывозили промышленное оборудование, природные ресурсы, золото. За все поставки белым интервенты требовали платы.

Гражданская война. Хронология конфликта

1918 год. Разгон Учредительного собрания, Брестский мир, мятеж Чехословацкого корпуса и возникновение белых правительств.

В 1918 году произошло много важных событий, подтолкнувших Россию на порог Гражданской войны:



2) 3 марта 1918 они подписали позорный Брестский мир с Германией (хоть этот мир и был аннулирован уже в ноябре 1918 из-за революционных событий в Германии, первоначально его заключение существенно подорвало авторитет большевиков). 1) 6 января 1918 года большевики разогнали Учредительное собрание;2) 3 марта 1918 они подписали позорный Брестский мир с Германией (хоть этот мир и был аннулирован уже в ноябре 1918 из-за революционных событий в Германии, первоначально его заключение существенно подорвало авторитет большевиков).





Еще в конце 1917 года бежавший из плена Л. Г. Корнилов начал создавать на юге России Добровольческую армию, но активного вооруженного противостояния еще не наблюдалось. Военные действия начались только после мятежа так называемого Чехословацкого корпуса.Корпус был создан в годы Первой мировой войны из военнопленных Австро-Венгрии (чехов и словаков). По договору с Временным правительством он должен был быть переброшен на Западный фронт для ведения войны против Германии. К июню 1918 года Корпус насчитывал около 45 тысяч человек.

Советское правительство дало разрешение пропустить корпус во Францию через Владивосток при условии, что он будет разоружен. За отказ от сдачи оружия полагался расстрел. Тем не менее, словаки и чехи отказались сдавать оружие.

Чехословацкий корпус во Владивостоке.

В Челябинске советскими властям была предпринята неудачная попытка разоружить части корпуса.

26 мая 1918 года город был захвачен солдатами корпуса. Так как эшелоны, в которых ехали части корпуса, растянулись от Пензы до Владивостока, начался захват ими железнодорожных станций и городов — Самары, Екатеринбурга, Томска, Симбирска, Омска, Красноярска и других.

В захваченных городах активизировались антибольшевистские силы — местная буржуазия, меньшевики, эсеры. Начали создаваться альтернативные большевистским органы власти: на Урале — Уральское временное правительство, в Сибири — Временное сибирское правительство, в Самаре — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), в Архангельске — Верховное управление Северной области, в Уфе была создана эсеро-кадетская Директория. В итоге, большевики утратили власть на обширной территории Сибири и Поволжья.

Самарский Комуч (состоящий преимущественно из эсеров) стал первым Всероссийским антибольшевистским правительством. Власть Комуча постепенно распространилась не только на Самарскую, но и на Саратовскую, Симбирскую, Уфимскую и Казанскую губернии. Комуч объявил себя продолжателем дел Февральской революции.



В дальнейшем Комуч принял участие в формировании Временного Всероссийского правительства («Уфимской Директории»).

В ночь на 18 ноября 1918 года в Омске радикально настроенное офицерство и казачество свергло Уфимскую Директорию и установило военную диктатуру во главе с А. В. Колчаком, которого провозгласили «верховным правителем Российского государства».

24 декабря 1918 года колчаковцы атаковали 3-ю Красную армию и разбили ее, захватив Пермь. Теперь Колчак мог соединиться с европейскими союзниками в Архангельске. Он получал из Англии материальную поддержку — оружие и боеприпасы. К весне 1919 года его армия насчитывала около 300 тысяч человек, во главе которой стояли бывшие генералы царской армии. Колчак также имел советников из Европы, США и Японии.

Параллельно всем этим событиям, в 1918 году в Москве происходили не менее важные события.



Летом 1918 года в столице произошел— контрреволюционное выступление левых эсеров 6—7 июля, предпринятое по решению ЦК левых эсеров с целью сорвать Брестский мирный договор, спровоцировать войну с Германией и свергнуть Советское правительство. После этого мятежа левые эсеры были исключены из советских органов власти (они находились там с октября 1917 года). Правительство стало однопартийным.Осенью 1918 года был образован революционный военный совет республики (Реввоенсовет или РВС). Он стал высшим коллегиальным органом управлениями Вооружёнными силами РСФСР в период с 1918 по 1934 годы.

1919 – начало 1920 года. Апогей противостояния.

Отпор Деникину, Юденичу, Колчаку.



1919 год характеризуется решающими столкновениями между белыми и красными.На северо-западе большевиков атаковал генерал Юденич. На юге – Деникин (сменивший убитого в начале 1918 года Корнилова во главе Добровольческой армии), которому противостояли Егоров и Буденный. На востоке из Сибири наступал Колчак, сражавшийся против войск Фрунзе.

1. Наступление Колчака.



4 марта 1919 года Колчак начал наступление на Восточном фронте, который вскоре был прорван. Красные отступили. Белые вышли к Самаре и Симбирску. Возникает план прорыва на Волгу и соединения с А. И. Деникиным.

В свою очередь, большевики объявили дополнительную мобилизацию и остановили наступление Колчака, который к концу апреля был отброшен к Уралу.

После ряда побед Красной Армии на Восточном фронте в мае – июле 1919 года, моральный дух армии Колчака упал, начинает расти дезертирство. В Сибири в тылу белых растет партизанское движение.

К августу 1919 года красные освободили Южный Урал и начали продвижение в Сибирь.

В начале 1920 года Колчак передает власть атаману Семенову. Вскоре Колчак был арестован советскими властями и 7 февраля 1920 года расстрелян.

2. Наступление А. И. Деникина:

Деникин стал во главе Добровольческой армии после смерти Корнилова в начале 1918 года. После того, как к нему в 1919 году присоединилось Всевеликое войско Донское во главе с атаманом П. Н. Красновым, войска под предводительством Деникина начали называться ВСЮР (Вооруженные силы Юга России).



При поддержке интервенции весной 1919 года Деникин переходит в наступление.

К лету, после разгрома основных сил на Востоке, красные переносят центр борьбы с Восточного фронта на юг.

В мае – июне 1919 года Добровольческая армия занимает Дон, Кубань, Северный Кавказ, Южную Украину.

3 июля 1919 года Деникин издает Московскую директиву – приказ наступать на Москву.

23 августа 1919 года была взята Одесса, 31 августа 1919 года — Киев.

В начале осени он взял Орел (13 октября 1919 года), Курск и Воронеж.

Против Деникина были брошены лучшие части Красной Армии.

Армия Н. Махно, состоящая из украинских партизан, вступив в союз с большевиками, наносила удары по белым на юге Украины.

20 октября 1919 года красные освободили Орел, 24 октября 1919 года — Воронеж.

С ноября 1919 года начинается общее наступление Красной Армии, в результате которого части армии Деникина были отброшены к Черному морю.

В начале 1920 года красные заняли Донбасс, Ростов-на-Дону, Таганрог.

4 апреля 1920 года Деникин передает свои полномочия П. Н. Врангелю и уезжает за границу.

3. Наступление войск Н. Н. Юденича на Петроград:

Весной 1919 года войска Н. Н. Юденича перешли в наступление (одновременно с Колчаком).

15 мая 1919 года был занят Псков.

13 июня 1919 года начался мятеж в крепости Красная горка в поддержку белого движения, который был подавлен через три дня.

Красная Армия переходит в наступление, но при поддержке интервентов в октябре Юденич начинает наступление на Петроград (одновременно с Деникиным). Белые заняли Гатчину, Красное село. Большевики получают подкрепление, и в ноябре Юденич был разгромлен.

1920 год. Разгром П. Н. Врангеля в Крыму и Советско-польская война.

1. Военные действия П. Н. Врангеля в Крыму.



После своего неудачного наступления на Москву Деникин отступил в Крым, передал руководство ВСЮР П. Н. Врангелю, а сам эмигрировал.

В сентябре 1920 года для наступления на Крым против Врангеля был образован Южный фронт под командованием М. В. Фрунзе.

Тяжелые бои шли около месяца, и в итоге 28 октября 1920 года началось наступление на Крым.

В середине ноября 1920 года, пользуясь численным превосходством и лучшим снаряжением, красные захватили Перекопские укрепления и ворвались на полуостров.

К концу ноября 1920 года Крым был освобожден от белогвардейцев.



2. Советско-польская война.

25 апреля 1920 года лидер буржуазной Польши Юзеф Пилсудский, имевший планы по созданию «Великой Польши» начал поход на Россию.

К тому же, по секретному военному договору он мог рассчитывать на помощь С. В. Петлюры, который пытался захватить власть на Украине. Поляки признавали его главой независимой Украины и обещали освободить Киев от большевиков.

На первом этапе войны три польские армии при поддержке двух украинских дивизий разбили и оттеснили части Красной Армии. Были захвачены Житомир и Коростень.

6 – 7 мая 1920 года поляки практически без боя заняли Киев.

Было создано Особое совещание при Главнокомандующем Вооруженными Силами республики, в состав которого вошел генерал А. А. Брусилов, призвавший всех бывших офицеров записаться в армию. Польское вторжение произвело в России патриотический подъем.

5 июня 1920 года 1-я конная армия С. М. Буденного прорвала польский фронт и перешла в наступление.

12 июня 1920 года поляки оставили Киев.

Войска Западного и Юго-Западного фронтов Красной Армии двинулись на Варшаву и уже 13 августа 1920 года были в ее пригородах.

В это время советское руководство решило выдвинуть лозунг революции в Польше и далее по всей Европе. Но идея создания Польской Республики Советов не нашла отклика у большинства поляков.



12 июля 1920 года министр иностранных дел Великобритании Д. Керзон послал ноту Советскому правительству с требованием приостановить наступление на Польшу. Временная разделительная полоса должна была пройти по Бугу, по границе этнической Польши.

Командование Западного фронта решило начать штурм Варшавы (руководил войсками М. Н. Тухачевский). Но неожиданно польской армией под руководством В. Сикорского был нанесен успешный контрудар, в результате которого поляки перешли в наступление. Красная Армия с большими потерями отступила.

18 октября 1920 года война была прекращена. Оба противника были сильно истощены. В марте 1921 года был подписан Рижский мирный договор, в соответствии с которым государственная граница теперь прошла восточнее «линии Керзона», при этом значительная часть Украины и Белоруссии оказались отторгнутой от России.

Заключительный этап войны. Кронштадтский мятеж и Тамбовское восстание.





В 1920 году в Тамбове началось крестьянское восстание, которое в историографии носит название «Антоновщины» (по имени лидера восстания эсера Александра Антонова). Восстание носило антибольшевистский характер и было вызвано политикой «военного коммунизма». Выступления были жестоко подавлены М. Н. Тухачевским.В марте 1921 году произошёл мятеж в Кронштадте против диктатуры большевиков и проводимой политики «военного коммунизма». Кронштадтские моряки были против однопартийного правительства и выступали за создание коалиции из всех социалистических сил страны. Мятеж был жестоко подавлен.

Гражданская война. Итоги и последствия

Итоги и последствия:

победа партии большевиков и утверждение советской власти по всей стране; разгром белых армий и войск интервентов, их изгнание за пределы страны (сохранение суверенитета государства); свержение независимых правительств в национальных регионах и на окраинах страны; разгром политических партий, оппозиционных большевикам (поражение эсеров, меньшевиков, «демократической контрреволюции»); раскол населения на два враждующих лагеря – белых и красных, братоубийственная война внутри российского общества; привычка к насилию и террору, готовность и способность большой части населения участвовать в репрессиях; разрыв исторических духовных традиций общества, распространение апатии, депрессии, отчаяния среди населения; огромная (более 3 млн) эмиграция из страны; трагедия целых социальных слоёв, выбитых из своей страны или из нового общества (дворянства, интеллигенции, духовенства, офицерства, казачества); нарушение конфессиональных связей и традиций народов России.

Причины победы красных и проигрыша белых:

Белое движение не имело четкой программы политических и социальных преобразований, особенно по аграрной проблеме: белые не решались отдать землю крестьянам; большевики хотя и отбирали хлеб (посредством продразверстки), но они оставляли землю, а белые отбирали и то, и другое.

Внутри белого движения не было единства ни по одной из проблем (были различные взгляды на политическое устройство России – от монархии до республики, разные взгляды на территориальное устройство страны – от «единой и неделимой России» до отделения от государства значительных территорий, были различные взгляды на будущее помещичьей земли – от сохранения земли за крестьянами до возвращения ее помещикам). Не было лидера. Действия на политической и военной арене были нескоординированными и нерешительными.

Хотя белое движение и было направлено против большевизма, оно не было однородно по социальной принадлежности и политическим воззрениям. Оно состояло из зажиточных крестьян и рабочих, помещиков и торговцев, верхних слоев интеллигенции, офицеров и казачества. У всех этих социальных групп были свои интересы, что, несомненно, служило фактором разобщения.

Сотрудничество белых с силами интервенции очень ослабило их идейно-политический авторитет в глазах обычного народа.

Большевики же, в свою очередь, смогли предложить стратегию, нашедшую поддержку миллионов людей по всей стране (идеи раздачи земель крестьянам и фабрик рабочим).

Политика «военного коммунизма» и массового террора смогли локализовать проявления недовольства, поддержать дисциплину в армии.

У Красной Армии не возникало серьезных проблем со снабжением боеприпасами, амуницией и продовольствием. Под контролем большевиков находились центральные промышленные губернии. Также большевики располагали стратегическими запасами еще царской эпохи.

Национальная политика советского руководства с обещаниями независимости смогла привлечь на свою сторону население национальных окраин. Лозунг белого движения «Единая и неделимая Россия» не находил такой поддержки.

Итогом поражения Белого движения стала массовая эмиграция всех несогласных с новой властью, в историографии данное явление получило название «Белой эмиграции».