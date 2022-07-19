Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.

В 1990-е годы, после распада СССР, продолжались тенденции, заложенные в эпоху «Нового политического мышления»: разрядка и налаживание отношений с Западом.

В этот период происходят следующие события:

1993 год — заключается договор ОСНВ-2 (об ограничении стратегических наступательных вооружений);

1992 год — Россия присоединилась к «Конвенции о запрещении химического оружия»;

1994 год — был завершен вывод российских войск из Германии;

1994 года — Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира» (программа военного сотрудничества НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими республиками);

1996 год — Россия была принята в Совет Европы (организация, содействующая сотрудничеству ее членов в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности);

1997 год — Россия вступила в «Большую семерку» (международный клуб из самых сильных держав мира, который согласовывает подходы к актуальным международным проблемам).

Помимо налаживания отношений с Западом, Россия пыталась выстроить отношения со странами СНГ:

1992 год — создается Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – организация, целью которой является защита границ стран-членов СНГ (границы, установленные после распада СССР, признавались нерушимыми);

1993 год — принят Устав СНГ (подписали 7 стран);

1992 год — произошел вывод войск из Прибалтики, Грузии, Молдавии, Таджикистана, полностью — из Армении;

1994 год — Подписание договора между Россией и Украиной с участием США о полном выводе ракетно-ядерного оружия на российскую территорию.