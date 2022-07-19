Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
СССР в 1920-1930-е годы
Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) Индустриализация в СССР Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Коллективизация в СССР НЭП Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Образование СССР СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.
История современной России
Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны
Перестройка и распад СССР
Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике
Распад империи и революции 1917 года
Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны
Апогей сталинизма
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики
СССР во второй половине ХХ века
Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг.

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.

В 1990-е годы, после распада СССР, продолжались тенденции, заложенные в эпоху «Нового политического мышления»: разрядка и налаживание отношений с Западом.

В этот период происходят следующие события:

1993 год — заключается договор ОСНВ-2 (об ограничении стратегических наступательных вооружений);

1992 год — Россия присоединилась к «Конвенции о запрещении химического оружия»;

1994 год — был завершен вывод российских войск из Германии;

1994 года — Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира» (программа военного сотрудничества НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими республиками);

1996 год — Россия была принята в Совет Европы (организация, содействующая сотрудничеству ее членов в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности);

1997 год — Россия вступила в «Большую семерку» (международный клуб из самых сильных держав мира, который согласовывает подходы к актуальным международным проблемам).

Помимо налаживания отношений с Западом, Россия пыталась выстроить отношения со странами СНГ:

1992 год — создается Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – организация, целью которой является защита границ стран-членов СНГ (границы, установленные после распада СССР, признавались нерушимыми);

1993 год — принят Устав СНГ (подписали 7 стран);

1992 год — произошел вывод войск из Прибалтики, Грузии, Молдавии, Таджикистана, полностью — из Армении;

1994 год — Подписание договора между Россией и Украиной с участием США о полном выводе ракетно-ядерного оружия на российскую территорию.