Квантовая механика

Оказалось, что свет проявляет двойственную природу. В некоторых явлениях он ведёт себя как электромагнитная волна (дифракция, интерференция, дисперсия), а в некоторых ― как поток частиц, которые получили название фотонов.

Свет ― это поток фотонов. Фотоны обладают энергией и импульсом, но не обладают массой.

Длина волны фотона: \(\lambda = \frac{c}{v}\)

c ― скорость света [м/с]

λ ― длина волны света [м]

v ― частота света [Гц] или [1/c].

Энергия фотона прямо пропорциональна частоте света и равна \(Е = hv\) , где

Е ― энергия фотона [Дж];

\(v\) ― частота света [Дж];

h ― постоянная Планка равная \(6,6 \bullet 10^{- 34}\) [Дж/с].

Импульс фотона: \(p = \frac{h}{\lambda}\) p ― импульс фотона [кг∙м/с]; λ ― длина волны фотона [м]; h ― постоянная Планка равная \(6,6 \bullet 10^{- 34}\) [Дж/с].

Постулаты Бора:

Электрон, вращаясь вокруг ядра, может находиться только на стационарных орбитах. Вращаясь на стационарной орбите, электрон не испускает свет, и не теряют энергию. Электрон испускает свет, только переходя с уровня с большей энергией на уровень с меньшей энергией. Поглощая свет, электрон переходит с уровня с меньшей энергией на уровень с большей энергией.

\(E_{

u} = |E_{k} - E_{m}|\) Энергия фотона, который излучается (или поглощается) при переходя электрона с уровня на уровень, равна разности энергий этих уровней: \(E_{

u}\) ― энергия фотона, [Дж] или [эВ]; \(E_{k}\) ― энергия электрона до того, как он поглотил или излучил фотон, [Дж] или [эВ] \(E_{m}\) ― энергия электрона после того, как он поглотил или излучил фотон, [Дж] или [эВ] Энергия атомов и фотонов выражается в джоулях [Дж] или электронвольтах: \(1\ \lbrack эВ\rbrack\ = \ 1,6 \cdot 10^{- 19}\) [Дж].

Переход электронов с уровня на уровень в планетарной модели атома

Так как подобное изображение уровней громоздко, в задачах принято показать энергетические уровни, расположенные линейно друг над другом:

Поскольку энергия фотона прямо пропорциональна его частоте, по частоте поглощенного или излученного кванта света, можно определить с какого на какой уровень переходил электрон:

\(\ hv_{k - m} = |E_{k} - E_{m}|\) , где: \(E_{

u} = |E_{k} - E_{m}|\) , где: \(v_{k - m}\) ― частота фотона, который поглощается (или излучается) при переходе с уровня k на уровень m, [Гц] h ― постоянная Планка равная \(6,6 \bullet 10^{- 34}\) [Дж∙с] \(E_{k}\) ― энергия электрона до того, как он поглотил или излучил фотон, [Дж] \(E_{m}\) ― энергия электрона после того, как он поглотил или излучил фотон, [Дж]

Химические элементы отличаются количеством протонов в ядре ― а, следовательно, и электронов, вращающихся вокруг ядра. Поэтому у каждого химического элемента уникальный набор энергетических уровней, на которых могут находиться электроны. Переходя с одного уровня на другой, электроны излучают строго определенную порцию энергию ― т. е. квант с определенной длинной волны. Измерив длину волны фотонов, которые испускает разогретый атомарный газ, можно определить природу этого газа.

Энергетические уровни атома водорода

\(E_{n} = - \ \frac{13,6}{n^{2}}\) Энергию уровней энергии атомов водорода может быть записан как \(E_{n}\) ― энергия электрона в атоме водорода, находящегося на уровне n, [эВ] n ― номер уровня –13,6 эВ ― энергия ионизации, т. е. энергия, которую необходимо затратить, чтобы отортвать электрон от атома.

При переходе электронов в атоме водорода на уровень n = 3 в спектре излучения наблюдается характерная картина линий излучения ― «серия Пашена», при переходе электронов на уровень n = 2 ― серия Бальмера, при переходе на уровень n = 1 ― серия Лаймана.

Ионизация — это процесс покидания электроном ядра при поглощении достаточного количества энергии.

Рассмотрим электрон, находящийся на 1 орбитали в атоме водорода. Энергия этого уровня \(Е\ = \ –13,6\ эВ\). Это значит, что если сообщать электрону как минимум 13,6 эВ энергии, он переместится на нулевой уровень — расстояние от ядра, на котором электрон может вырваться от сил, притягивающих его обратно. Следовательно, получив такую энергию, электрон покидает ядро, иными словами — ионизируется.

Минимальная энергия, которая требуется на ионизацию, всегда равна энергии уровня, на котором находится электрон (для первого уровня в атоме водорода: 13,6 эВ; для второго: 3,4 эВ и так далее).

Если электрон поглотит фотон с энергией большей, чем требуется на ионизацию, то часть энергии будет потрачена на ионизацию, а остатки — на кинетическую энергию электрона вдали от ядра: