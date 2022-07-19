Фазовые переходы

Энергия всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому.
Температура тел, находящихся в тепловом равновесии, одинакова.
Изменение состояния вещества (плавление, кристаллизация, кипение) происходит при постоянной температуре.
При плавлении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между ионами.
При кипении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между молекулами (совершается работа выхода).
При конденсации и кристаллизации энергия выделяется, и образовываются связи между молекулами и ионами.
Если веществу сообщают тепло, то внутренняя энергия увеличивается.
Если вещество отдаёт тепло, то внутренняя энергия уменьшается.
\(Q\) — поглощенная или выделенная энергия [Дж]
\(m\) — масса тела [кг]
\(c\) — теплоёмкость тела [\(\frac{Дж}{кг \cdot К}\)]
\(t_{2}\) — конечная температура тела [\(℃\)]
\(t_{1}\) — начальная температура тела [\(℃\)]
Если вещество поглощает энергию, то \(Q > 0.\)
Если вещество отдаёт энергию, то \(Q < 0\).
\(Q\) — энергия [Дж]
\(m\) — масса вещества [кг]
\(\lambda\) — удельная теплота плавления\ парообразования\ конденсации\ кристаллизации [Дж/кг]