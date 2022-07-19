Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Физика
Электродинамика
Электрическое поле и принцип суперпозиции полей Электромагнитная индукция Электрический ток Вещество в электрическом поле. Металлы и диэлектрики Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Конденсатор Магнитное поле Последовательное и параллельное соединение проводников Потенциальная энергия заряженного тела. Разность потенциалов Работа и мощность постоянного тока
Молекулярная физика
Тепловая машина Фазовые переходы Газовые циклы Газовые процессы МКТ
Механика
Статика Движение под углом к горизонту Импульс Законы Ньютона Алгоритм работы с силами Силы в природе Движение Энергия Движение по окружности. Гравитация
Квантовая и ядерная физика
Квантовая механика Ядерные реакции

Фазовые переходы

Энергия всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому.

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Температура тел, находящихся в тепловом равновесии, одинакова.

Изменение состояния вещества (плавление, кристаллизация, кипение) происходит при постоянной температуре.

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При плавлении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между ионами.

При кипении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между молекулами (совершается работа выхода).

При конденсации и кристаллизации энергия выделяется, и образовываются связи между молекулами и ионами.

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Если веществу сообщают тепло, то внутренняя энергия увеличивается.

Если вещество отдаёт тепло, то внутренняя энергия уменьшается.

При изменении температуры тела оно выделяет или поглощает энергию: \(Q = cm(t_{2} - t_{1})\)

\(Q\) — поглощенная или выделенная энергия [Дж]

\(m\) — масса тела [кг]

\(c\) — теплоёмкость тела [\(\frac{Дж}{кг \cdot К}\)]

\(t_{2}\) — конечная температура тела [\(℃\)]

\(t_{1}\) — начальная температура тела [\(℃\)]

Если вещество поглощает энергию, то \(Q > 0.\)

Если вещество отдаёт энергию, то \(Q < 0\).

При всех переходах вещества из одного состояния в другое (при плавлении, парообразовании, конденсации и кристаллизации) выделяется или поглощается энергия, равная: \(Q = \lambda m\)

\(Q\) — энергия [Дж]

\(m\) — масса вещества [кг]

\(\lambda\) — удельная теплота плавления\ парообразования\ конденсации\ кристаллизации [Дж/кг]