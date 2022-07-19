Фазовые переходы

Энергия всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому.

Температура тел, находящихся в тепловом равновесии, одинакова.

Изменение состояния вещества (плавление, кристаллизация, кипение) происходит при постоянной температуре.

При плавлении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между ионами.

При кипении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между молекулами (совершается работа выхода).

При конденсации и кристаллизации энергия выделяется, и образовываются связи между молекулами и ионами.

Если веществу сообщают тепло, то внутренняя энергия увеличивается.

Если вещество отдаёт тепло, то внутренняя энергия уменьшается.

При изменении температуры тела оно выделяет или поглощает энергию: \(Q = cm(t_{2} - t_{1})\) \(Q\) — поглощенная или выделенная энергия [Дж] \(m\) — масса тела [кг] \(c\) — теплоёмкость тела [\(\frac{Дж}{кг \cdot К}\)] \(t_{2}\) — конечная температура тела [\(℃\)] \(t_{1}\) — начальная температура тела [\(℃\)]

Если вещество поглощает энергию, то \(Q > 0.\)

Если вещество отдаёт энергию, то \(Q < 0\).