Движение по окружности

Период — время, за которое тело делает полный оборот по окружности.

Частота — равна количеству оборотов по окружности, совершенных за единицу времени.

\(

u = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}\), где v ― частота [Гц], t ― время [c], N ― количество оборотов. T – период вращения тела

При движении по окружности часто удобно использовать не обычную скорость, а угловую скорость.

Угловая скорость численно равна углу поворота радиуса за единицу времени.

\(\omega = \frac{\mathrm{\Delta}\varphi}{\mathrm{\Delta}t}\), где ∆φ ― угол поворота [рад], ∆t ― промежуток времени [с], ω ― угловая скорость \(\lbrack\frac{рад}{с}\rbrack\).

Линейную скорость точки на определенном расстоянии (радиусе) R от оси вращения можно считать как:

v = ωR.

Соответственно, чем больше будет радиус окружности, тем больше будет линейная скорость, при постоянной угловой скорости.

Таким образом, период может быть выражен как отношение длины описываемой окружности к линейной скорости

\(T = \frac{2\pi R}{v}\), где T ― период [с], R ― радиус окружности [м], v ― скорость [м/с].

При движении по окружности тело в каждый момент времени меняет направление своей скорости, а, значит, двигается с ускорением.

Ускорение, которое испытывает тело, движущееся по окружности, называется нормальным или центростремительным и всегда направленно к центру окружности.

Нормальное ускорение характеризует изменение скорости по направлению и обозначается буквой \(a_{n}\):

\(a_{n} = \frac{v^{2}}{R} = \omega^{2}R\), где R ― радиус окружности [м], a n ― нормальное ускорение [м/с2], v ― скорость [м/с], ω ― угловая скорость \(\lbrack\frac{рад}{с}\rbrack\).

Закон всемирного тяготения: