Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Физика
Молекулярная физика
МКТ Тепловая машина Фазовые переходы Газовые циклы Газовые процессы
Механика
Энергия Движение под углом к горизонту Алгоритм работы с силами Силы в природе Движение Статика Движение по окружности. Гравитация Импульс Законы Ньютона
Квантовая и ядерная физика
Квантовая механика Ядерные реакции
Электродинамика
Электромагнитная индукция Конденсатор Последовательное и параллельное соединение проводников Работа и мощность постоянного тока Магнитное поле Потенциальная энергия заряженного тела. Разность потенциалов Вещество в электрическом поле. Металлы и диэлектрики Электрическое поле и принцип суперпозиции полей Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Электрический ток

Движение по окружности

Период — время, за которое тело делает полный оборот по окружности.

Частота — равна количеству оборотов по окружности, совершенных за единицу времени.

\(\nu = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}\), где

v ― частота [Гц],

t ― время [c],

N ― количество оборотов.

T – период вращения тела

При движении по окружности часто удобно использовать не обычную скорость, а угловую скорость.

Угловая скорость численно равна углу поворота радиуса за единицу времени.

\(\omega = \frac{\mathrm{\Delta}\varphi}{\mathrm{\Delta}t}\), где

φ ― угол поворота [рад],

t ― промежуток времени [с],

ω ― угловая скорость \(\lbrack\frac{рад}{с}\rbrack\).

Линейную скорость точки на определенном расстоянии (радиусе) R от оси вращения можно считать как:

v = ωR.

Соответственно, чем больше будет радиус окружности, тем больше будет линейная скорость, при постоянной угловой скорости.

Таким образом, период может быть выражен как отношение длины описываемой окружности к линейной скорости

\(T = \frac{2\pi R}{v}\), где

T ― период [с],

R ― радиус окружности [м],

v ― скорость [м/с].

При движении по окружности тело в каждый момент времени меняет направление своей скорости, а, значит, двигается с ускорением.

Ускорение, которое испытывает тело, движущееся по окружности, называется нормальным или центростремительным и всегда направленно к центру окружности.

Нормальное ускорение характеризует изменение скорости по направлению и обозначается буквой \(a_{n}\):

\(a_{n} = \frac{v^{2}}{R} = \omega^{2}R\), где

R ― радиус окружности [м],

an ― нормальное ускорение [м/с2],

v ― скорость [м/с],

ω ― угловая скорость \(\lbrack\frac{рад}{с}\rbrack\).

Закон всемирного тяготения:

\(F = G\frac{m_{1}m_{2}}{R^{2}}\)

F – сила притяжения между двумя телами [Н]

m1, m2 – массы тел [кг]

R – расстояние между двумя телами [м]

G – гравитационная постоянная, 6,7 ⋅ 10–11 [Н⋅м2 /кг2 ]