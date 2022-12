Past Tenses

Narrative Tenses - это те времена, с помощью которых мы можем полноценно рассказать какую-либо историю. Обычно это все времена группы Past – Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous

Вспомним, как образуются эти времена и что означают:

Past Simple

Последовательность действий в прошлом — I woke up, brushed my teeth and went to the office

Повторяющееся действие в прошлом — Betty phoned her family every day when she was in Rome

Past Continuous

Ситуация, которая продолжалась определенный период в прошлом — I was sleeping at 5 o’clock

Временные действия в прошлом — We were living in New York at that time (we don’t live there any more)

Ситуации, которые происходили одновременно — I was doing my homework while my sister was playing the piano