Passive voice

В английском языке существует несколько залогов. В изъявительном наклонении их два – активный и пассивный.

Активный залог – это всем нам знакомые времена, т.е. предложения, в которых подлежащее совершает действие

I wrote the essay

Пассивный же залог – это такое предложение, в котором подлежащим становится объект, над которым совершается действие

The essay was written (by me)

Можно сказать, что активный и пассивный залог – это действительный и страдательный залог в русском языке.

Образование формы:

Нам нужен глагол to be в соответствующей видовременной форме, а также V3 (третья форма глагола)

To be + V3

Passive Voice Present Past Future Simple am/are/is done was/were done will be done Continuous am/are/is being done was/were being done — Perfect has/have been done had been done will have been done Perfect Continuous — — —

Отрицательная и вопросительная формы образуются по тем же правилам, что и формы действительного залога:

Для отрицания используем частицу not после вспомогательного глагола

This work was not finished!

Для вопроса – меняем порядок слов

Was this report done on time?

Предлоги в пассивном залоге

Если в страдательной конструкции указывается исполнитель действия, выраженный одушевлённым существительным или местоимением, ему предшествует предлог by:

The Lord of the Rings was directed by Peter Jackson

Если в конструкции указывается объект или материал, при помощи которого совершено действие, употребляется предлог with:

The window was broken with a stone