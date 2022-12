(a) few / (a) little

Обозначение количества в английской языке

В английском языке выделяют следующие местоименные прилагательные:

much, many – “много”

little, few – “мало”

Much, little определяют неисчисляемые существительные:

There is much food to eat /There is little water in the kettle (Как много еды нужно съесть. Как мало воды в этом чайнике)

Many, few – ставятся перед исчисляемыми существительными:

There are many brave people, but only few can be heroes. (В мире много храбрый людей, но мало кто может стать героем)

Little, few в сочетании с неопределённым артиклем образуют устойчивые сочетания со следующими значениями:

a few – "несколько"

a little – "немного"

A little – "немного" и a few – "несколько" употребляются в смысле "некоторое, хотя и небольшое количество", в то время как little и few – "мало" употребляются в смысле "недостаточно, почти нет".

I've got little time.

У меня мало времени.

I've got a little time.

У меня есть немного времени.

He has few friends.

У него мало друзей.

He has a few friends.

У него есть несколько друзей.