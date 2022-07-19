Как правильно реагировать на нервные срывы подростка?

Что может спровоцировать подобное эмоциональное состояние?

1.Несправедливое отношение к себе

Придерживаться правил семьи, но корректировать их с учетом норм социального круга подростка

2.Чувство одиночества и непонимания

Как на это реагировать? Слушать подростка и не обесценивать его переживания и мысли. Обесценивать — это считать неважным и незначительным. Такой подход позволит ребёнку понять, что вы считаете его личностью и прислушиваетесь к его состоянию.

3.Переутомление

Не давите в бытовых вопросах: о сне или питании. Ни в коем случае не отбирайте телефон или компьютер — запреты здесь не сработают. Лучше договориться о том, от чего стоит отказаться, исходя из реальных приоритетов ребёнка и разумных требований.

Как отреагировать на истерику подростка в моменте?

Если подросток начал вести себя слишком возбудимо, нужно помочь ему выплеснуть эмоции максимально цивилизованно, например, пойти на спортивную секцию или предложить прогуляться.

Если ребёнок сдерживает агрессию и не склонен к сентиментальности, а начинает гневно кричать — не пытаться заставить замолчать, а выразить своё мнение в приемлимые формах. Агрессия — нормально, запрет на агрессию не помогает стать мягче или добрее.

После конфликта можно аккуратно сократить дистанцию: месть рядом и укрыть пледом. Если вы не можете быть в этот момент с подростком — лучше оставить его одного. Важно самому не срываться, а быть максимально спокойным.

Когда подросток придёт в себя, главное не осуждать его, не упрекать, не делать и не говорить того, что может вызвать у него чувство вины

И не накладывать запрет на проявление чувств. Лучше обсудить причины того, почему подростку плохо, и как он сам ощущает себя после истерики.