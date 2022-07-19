Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Профессии будущего 25 идей профессий Как помочь ребенку определиться с профессией
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Мой ребенок новенький в школе Как подростку достигать целей? Что делать, если ребенок мало читает Как повысить уверенность ребенка? Как правильно реагировать на истерики ребенка

Как правильно реагировать на нервные срывы подростка?

Что может спровоцировать подобное эмоциональное состояние?

1.Несправедливое отношение к себе

Придерживаться правил семьи, но корректировать их с учетом норм социального круга подростка

2.Чувство одиночества и непонимания

Как на это реагировать? Слушать подростка и не обесценивать его переживания и мысли. Обесценивать — это считать неважным и незначительным. Такой подход позволит ребёнку понять, что вы считаете его личностью и прислушиваетесь к его состоянию.

3.Переутомление

Не давите в бытовых вопросах: о сне или питании. Ни в коем случае не отбирайте телефон или компьютер — запреты здесь не сработают. Лучше договориться о том, от чего стоит отказаться, исходя из реальных приоритетов ребёнка и разумных требований.

Как отреагировать на истерику подростка в моменте?

Если подросток начал вести себя слишком возбудимо, нужно помочь ему выплеснуть эмоции максимально цивилизованно, например, пойти на спортивную секцию или предложить прогуляться.

Если ребёнок сдерживает агрессию и не склонен к сентиментальности, а начинает гневно кричать — не пытаться заставить замолчать, а выразить своё мнение в приемлимые формах. Агрессия — нормально, запрет на агрессию не помогает стать мягче или добрее.

После конфликта можно аккуратно сократить дистанцию: месть рядом и укрыть пледом. Если вы не можете быть в этот момент с подростком — лучше оставить его одного. Важно самому не срываться, а быть максимально спокойным.

Когда подросток придёт в себя, главное не осуждать его, не упрекать, не делать и не говорить того, что может вызвать у него чувство вины

И не накладывать запрет на проявление чувств. Лучше обсудить причины того, почему подростку плохо, и как он сам ощущает себя после истерики.