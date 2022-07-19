Уверенность ребенка: как повысить самооценку школьника

Уверенность ребенка складывается из отношения к себе в разных сферах жизни. Поскольку школа как социальная ситуация — это основное место пребывания большинства людей в возрасте от 6-7 до 17-18 лет, то и критерии, по которым ребята оценивают себя, во многом с ней связаны. Разбираемся в этих критериях по порядку, чтобы понять, как повысить самооценку школьника.

Уверенность ребенка в себе и учебный процесс

На эту сферу влияет оценка школьника преподавателями, одноклассниками и родителями. Важную роль здесь играет такая личностная черта, как «перфекционизм». Существенный компонент этой черты — склонность к «негативным сравнениями» себя с окружающими.

«Я недостаточно хорош, самый слабый в группе» — такое мнение может сложиться при частых негативных сравнениях себя с другими, более успешными школьниками. Причем это не всегда делает сам ученик: сравнивать его с кем-либо могут и учителя, и родители.

Что делать?

Попробуйте разузнать, как выглядит ситуация «изнутри»: например, с помощью классного руководителя или учителей-предметников. Ограничьте негативные сравнения, возьмите курс на поддержку и на пробуждение собственной удовлетворенности учебным процессом.

Часто именно мотивация становится ключом к успешной учебе и, как следствие, к росту уверенности ребенка в себе. Если он не понимает, зачем он учится и что ему дадут хорошие оценки или высокие баллы за экзамены, он вряд ли будет доволен собой и счастлив. Заставлять школьника и давить на него — тоже плохое решение. Либо ребенок сломается и будет учиться по инерции, без реальных результатов, либо взбунтует и вовсе перестанет появляться на уроках.

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Самооценка школьника и коммуникация со сверстниками

Хотим мы того или нет, но в общении с другими людьми мы склонны следить за реакциями, которые возникают в ответ на наше поведение. С самого детства мы начинаем ощущать себя определенным образом, эдаким «названием» для нашего образа в обществе: душа компании, тихоня, умник и прочие не всегда приятные ярлыки, которые используются для описания человека третьими лицами. Из суммы таких наблюдений складывается мнение человека о себе. Особенно чувствительны к этому подростки, потому что, согласно возрастной психологии, их основная задача — общение со сверстниками. Если с ним есть проблемы, уверенность ребенка в себе снижается.

«У меня нет друзей / со мной никто не хочет общаться, потому что я…» — это довольно трудный момент, потому что редко школьник сам придет с такой жалобой к родителям.

Что делать?

Никто, кроме родителя не заметит так явно, что с ребенком «что-то не так» (приходит грустный из школы, не хочет идти в школу…). Попробуйте в непринужденной беседе, например, на выходных, расспросить школьника, в чем дело. Если удалось дойти до фразы: «у меня нет друзей, потому что я…», то можно узнать, с чего школьник так решил, и вместе разобрать ситуацию.

Спросить у учителя — снова неплохой вариант, потому то, скорее всего, он наблюдает ребенка чаще, чем родитель. А если, к тому же, учитель ответственный, то обращает внимание и на взаимодействие одноклассников.

Взаимодействие с учителями и уверенность ребенка

Вероятнее всего, этот аспект не будет долго оставаться в тайне: если об этом не сообщит сам ученик («Не могу выносить математичку, она вечно занижает мне оценки»), то отношения проявят себя на родительском собрании или через личный звонок классного руководителя.

Что делать?

Все как всегда — делиться собственным опытом. Расскажите про свою «математичку» в школе и про то, как вы справились с ситуацией.

Кроме того, помогите школьнику взглянуть на ситуацию с точки зрения учителя: почему сложилась кажущаяся «ненависть»? Иногда причина бывает в систематическом нежелании выполнять требования, неподходящем поведении и т.д.

Но бывает, что учитель просто не является профессионалом… В таких случаях можно предложить ребенку стоически набраться жизненного опыта посредством этой ситуации. Ведь в жизни так бывает.

Общая удовлетворенность собой / самооценка

Эта структура складывается из всего вышеперечисленного, а также из оставшихся сфер жизни: семья, хобби и т.д. Уверенность ребенка тесно граничит с оценкой качества жизни, поскольку напрямую зависит от степени удовлетворенности потребности в самореализации. Эта одна из старших (высших) потребностей, поэтому показатель ее удовлетворенности зависит от всего, что происходит со школьником: в том числе и от того, «с какой ноги» он встал с утра, от погоды на улице, от времени года, ссоры с лучшим другом…

Что делать?

Самый простой способ косвенной оценки — задать себе вопрос: «Чего больше в моей жизни — хорошего или плохого?». Подумайте вместе с ребенком, что хорошее можно добавить в жизнь и чего плохого можно попробовать избежать.

Если подростку упорно кажется, что плохое настроение и самооценка у него без видимых на то причин, и это продолжается не одну неделю без «белых полос», то имеет смысл обратиться к психологу. К несчастью, подростковые депрессии — частое явление, которое, к тому же, осложняется не до конца сформированной способностью к рефлексии, то есть к анализу своего состояния, его причин и последствий.

К сожалению, среднестатистическая российская школа — это довольно агрессивная среда в силу необходимости показывать высокие результаты. Хотя в последнее время тенденция утешительная, тем не менее нередко встречаются учителя, пренебрегающие чувствами ученика в угоду стандартам образования и школьной репутации. Если же дом остается для школьника безопасной средой, где его любят и принимают вне зависимости от его успехов, то и с самооценкой с большой вероятностью все будет в порядке. К тому же, если ребята трезво оценивают свои способности, то и результаты не заставят себя ждать.