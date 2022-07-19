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Как помочь ребёнку определиться с профессией?

Ребенку сложно определиться с профессией в современном мире, поскольку разрыв между традиционными стратегиями выбора специальности и реалиями становится все больше. Рассказываем, как помочь выбрать профессию подросткам, а заодно и самому узнать много интересного о рынке труда.

Как помочь подростку выбрать профессию: современный подход

Многих родителей тревожит, когда подросток не может понять, кем хочет стать, хотя бы примерно. Родителей волнует, как выбрать профильную программу для подготовки к ЕГЭ, нужно ли участвовать в олимпиадах, собирать портфолио, а он ничего не хочет.

Решить за него не проучится, но можно направить ребёнка на выбор, помочь выбрать без давления и навязывания и сохраняя доверительные отношения.

Если ребёнку трудно определиться, можно пройти бесплатную профориентацию, чтобы определиться с направлением, а потом копать глубже и разбираться в нюансах.

В подростковом возрасте человек не понимает свои слабые и сильные стороны и не очень хорошо представляет, как устроен профессиональный мир и какие изменения его ждут в ближайшее время. Именно поэтому подросткам надо помогать в выборе профессии. Ведь есть две основные причины, по которым подростку трудно понять, кем быть.

Причина 1. Подросток плохо может оценить свои способности и возможности. У него пока неадекватная самооценка: завышенная или заниженная - не важно. Главное, что она не выдерживает столкновения с реальностью и ребенок испытывает разочарование. Одни подростки думают, что окружающие их недооценивают. Другие же со свойственным подростковому возрасту максимализмом считают себя ничтожеством. Здорово, если подросток продолжает пробовать новое и корректирует свою самооценку, но это удается не всем. А в итоге - мысли о будущей карьере далеки от реальных перспектив.

Причина 2. Подросток плохо себе представляет, как устроен мир и социальные институты. Что он знает о колледжах, вузах, профессиональной деятельности, профессиях будущего? Довольно мало и в основном со слов семьи и знакомых, которые опираются на личный опыт. Этого недостаточно, чтобы принять решение.

Вот почему подросткам необходима помощь взрослых, которые направляют их выбор профессии. Однако делать это нужно современными способами, которые соответствуют мировоззрению и образу жизни самого ребенка.

Как помочь ребенку разобраться в профессиях?

Родители - лучший помощник ребенка в выборе профессии и специальности. Младшие дети для нас хороший повод ходить на мультфильмы в кино. А подросток - отличный повод исследовать рынок труда и узнать много нового. С таким подходом можно и ребенку помочь, и самому получить массу новых открытий.

С чего начать поиски профессии и направления?

Самое сложное — сделать первый шаг, когда не знаешь, чего хочешь. Взрослые тоже часто не понимают, куда им двигаться по жизни, хотя у них больше опыта, чем у ребенка. Прежде чем заниматься профориентацией, психологи и карьерные консультанты рекомендуют различные методы “растуннеливания” сознания. Грубо говоря, когда кажется, что выхода нет, надо увидеть, что их - много, а все границы только у нас в голове. Это важно, потому что разные способы профориентации все равно построены на беседе или письменных ответах на вопросы. Чтобы тест по профориентации или встреча подростка с консультантом или наставником прошли успешно, ему нужно разобраться в себе и быть открытым к новым выборам.

Чтобы избежать страха перед первой пробой, можно найти и почитать в интернете биографии интересных людей, которые не сразу определились, кем они хотят быть. Из известных это Джоан Роулинг. Посмотрите с ребенком ее знаменитую Гарвардскую речь о полном провале — очень вдохновляет на то, чтобы не бояться ошибок в выборе профессии или специальности в вузе. В интернете можно найти и другие ролевые модели для ребенка, которые помогут ему понять, что это нормально - не знать, какую профессию или специальность ты хочешь освоить. Многие кумиры в подростковом возрасте не знали, кем хотят быть, но не боялись пробовать и ошибаться.

После этого можно начинать реальные поиски людей, источников информации и профессиональных проб.

Советы родителям: как избежать типичных ошибок?

Почему многие дети ничего не хотят, а другие легко сами находят контакты и работу уже в подростковом возрасте?

Конечно, есть более энергичные и менее энергичные люди по жизни. Но еще и важно, чтобы родители не совершали типичных ошибок в воспитании подростка. Если вы обесцениваете его увлечения и желания и лишаете его свободы выбора, он выпадает из ресурса и теряет мотивацию к обучению и развитию.

Хобби может помочь подростку подобрать профессию

Даже если это нелюбимые всеми компьютерные игры. Он там с незнакомыми людьми контактирует и знакомится. Вот и пусть заодно спросит у них совета или использует эти навыки для поиска новых контактов. На форумах геймеров куча взрослых, которые помогут. Если у подростка нет увлечения, стоит помочь выбрать интересное хобби.

Ходите на дни открытых дверей в вузах правильно

ДОД, выставки, ярмарки карьеры и другие подобные мероприятия на самом деле, погружают абитуриента не в реальную профессию, а в специальности вузов и колледжей. Поэтому они не так часто помогают понять, подходит ли такое направление или профессия конкретному юноше или конкретной девушке. Да, если ребенок увидит яркое шоу роботов, он может захотеть стать робототехником, и это неплохо. Но часто ребенок не получает важной и понятной для него информации о себе: ему-то лично это подойдет или нет?

Другое дело, что ребенок может увидеть людей, которые учатся в вузе и захотеть быть с ними. Поэтому имеет смысл посещать фестивали и прочие мероприятия, в которых активно участвуют сами студенты. Так подросток поймет. хочет ли он оказаться в этом месте и общаться с этими людьми. Прорваться на вузовский КВН в этом смысле полезней, чем подойти к стенду вуза на выставке.

требуйте выбрать профессию на всю жизнь

Подросток боится ответсвенности за принятые решения. В современных реалиях профессии быстро устаревают или меняются до неузнаваемости. Лучше предлагать попробовать и приводить пропиты того, что даже неправильный выбор не будет ошибочным.