Что делать, если ребёнок мало читает?

Почему подростки читают меньше или не читают совсем, чем поколение родителей?

Одним людям читать легко — другим трудно. Один ребёнок начал читать быстро, едва взглянув на алфавит, а другой долго и с трудом учился и при первой возможности предпочтёт фильм книге! Кому-то объективно чтение даётся тяжелее, чем другим людям. И тогда человек при первой же возможности меняет книгу на что-то другое.

Что делать, чтобы подросток стал больше читать?

Совет 1: Будьте честны с собой по теме чтения

Много ли вы читаете сами и что предпочитаете делать в свободное время? Когда вы сами прочли длинный роман?

Совет 2: Избегайте избитых аргументов в пользу чтения

Не приводите аргументы, которые легко опровергнуть «Я в твоём возрасте», «Ты не поступишь в вуз», «Ты ничего не добьёшься»—ЕГЭ сдают за счёт знания структуры экзамена и курсов, а не за счёт глубокого и вдумчивого чтения. Оно даже мешает, если речь не про олимпиады.

Совет 3: Выясните, почему ему трудно много читать?

Поговорите с подростком о том, как он читает. Вспомните с ним вместе, был ли у него период, когда он читал много и с удовольствием. Если был, то проблема не в сложностях с мамой операцией дешифровки печатаного текста, — это решить проще.

Если же такого периода не было, спросите подростка, хотел бы он научиться читать быстрее и лучше понимать текст?

Совет 4: обеспечьте подростку психологический комфорт и устойчивость

Попробуйте разрешить проблемы со сном, с самооценкой и неуверенностью к себе, проблемы со школьной нагрузкой.

Как убедить подростка, что нужно читать книги?

1. Чтение — критическое мышление и защита от манипуляций

Человеком, который мало читает, всегда легко манипулировать. Картинки, видео, Музыка во-действуют на нашу эмоциональную сферу и мы поддаёмся чувствам. А текст имеет логику, в которой легко найти изъяны и понять, что нами пытаются манипулировать.

2. Чтение развивает интеллект

Без чтения человек плохо усваивает абстрактные понятия. Поговорите с ребёнком об интеллекте животных и чем он отличается от человеческого.

3. Чтение и развитие речи — психологическое благополучие

Попробуйте называть его эмоции и чувства словами, формулировать то, что он чувствует. Ощущение облегчения, которое даёт перевод эмоций в слова, сложно переоценить. Дополните это наблюдение тем, что понимать себя и других без чтения книг невозможно.

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