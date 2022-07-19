Лучшие профессии без высшего образования: 25 идей

После получения диплома некоторые студенты понимают, что выбросили время и деньги на ветер. Треть выпускников вузов не работает по специальности. В современном мире можно учиться в интернете, а тренды постоянно меняются. Поэтому диплом не всегда нужен, чтобы построить успешную карьеру.

Намного важнее две вещи: мотивация работать в этой сфере и желание обучаться. Да, плохая новость: учиться все равно придется. Без курсов или среднего специального образования вы не обойдетесь.

Хотите выбрать востребованную профессию? Тогда разберитесь, что именно вам нравится делать и чему вы готовы посвятить свою жизнь. Невозможно зарабатывать много, когда ненавидишь свою работу. Успешные люди — те, кто занимается любимым делом. Но на поиск занятия по душе можно потратить всю жизнь. Чтобы найти свое призвание быстрее, проходите бесплатную профориентацию в MAXIMUM Education. Вы узнаете, в какой сфере вам будет комфортно работать и какие у вас сильные стороны. Но это еще не все: вы увидите 3 конкретных профессии, в которых вы преуспеете с высокой вероятностью, и поймете, в каком вузе или колледже их можно получить и какие экзамены придется сдавать. Идеально, правда?

Социальные сети и интернет-маркетинг

Эта категория сегодня активно развивается. Каждая успешная компания должна иметь хорошие социальные сети, чтобы продвигать свои услуги. Главное качество для работника — не «корочка», а опыт и креативность. Веб-дизайнер поможет создать уникальный логотип, а SMM-менеджер сделает компанию узнаваемой в соцсетях. Средняя зарплата — 80 тысяч в офисе, 50 тысяч удаленно.

Для качественной рекламы нужен таргетолог. Это специалист, который занимается настройкой таргетированной рекламы для целевой аудитории в поисковых системах, социальных сетях. Это перспективная профессия, в которой есть и аналитика, и творчество. Ведение проектов на фрилансе может приносить от 30-50 тысяч стабильного дохода, в офисе — до 100 тысяч.

Продажи

Менеджер по продажам — одна из наиболее популярных профессий без высшего образования. Кстати, именно этот специалист обеспечивает финансовое благополучие компании. Основная задача такого менеджера — продажи товаров и услуг компании, расширение круга клиентов и поддержание партнерских отношений с ними. Большую часть своего рабочего времени специалист отдела продаж проводит в переговорах (телефонных или личных). Средняя зарплата — 40 тысяч.

Есть вариант попроще — продавец-консультант. Да-да, тот самый человек, который подбегает к вам в магазине. Не разочаровывайтесь раньше времени: эта профессия может быть очень престижной. Например, если вы любите автомобили — хороший продавец в автосалоне всегда пригодится. Отдельно отметим работу риэлторов. Люди не хотят сами разбираться в тонкостях законов, связанных с покупкой квартир, к тому же на рынке много мошенников. Хороший агент по недвижимости, который может определить реальную цену квартиры и знает все подводные камни, сегодня на вес золота. А научиться это можно только на собственном опыте.

Профессии без высшего образования в кулинарии

Чтобы стать поваром, достаточно получить среднее специальное образование. В дальнейшем необходимо развивать полученные навыки и экспериментировать. Чтобы стать выдающимся поваром, необходимо либо делать что-то лучше всех, либо делать это в своей уникальной манере. К профессии повара можно отнести и такие популярные увлечения, как выпечка и украшение тортов, пряников и кексов. Средняя зарплата — от 30 до 60 тысяч.

Еще одна профессия без высшего образования — дегустатор. Она не так распространена, как повар, но работодатели ее высоко ценят. Дегустациям могут «подвергаться» вино (характеристику составляет сомелье), чай (тестировщику чая, или титестру, необходимо не только пробовать различные сорта чая, но и путешествовать в страны-производители), другие продукты. Дегустаторы неплохо зарабатывают — от 30 до 70 тысяч.

Еще одно направление в сфере кулинарии — диетолог, или коуч по правильному питанию. Такие люди составляют меню, подходящее для здоровья клиентов. Желательно получить медицинское образование хотя бы в какой-то форме. Хороший диетолог, например, может получить от 100 тысяч в месяц.

Профессии без высшего образования в авиации

Сложно поверить, но для трудоустройства авиадиспетчером, пилотом или стюардессой не нужно высшее образование. Достаточно окончить курсы и пройти стажировку. Должность сопряжена с высоким уровнем ответственности, концентрацией внимания и стрессоустойчивостью. В некоторых европейских странах эта специальность входит в топ самых высокооплачиваемых профессий. Средняя зарплата бортпроводника — 45 тысяч, стюардессы в России получают до 120 тысяч.

С профиссией пилота все чуть сложнее. Для пассажирских и крупногабаритных судов нужно высшее образование. Можно стать пилотом легких судов после колледжа. Другой вариант — обучение пилотированию в аэроклабах, там можно получить сертификат по часам налета.

https://blog.maximumtest.ru/post/kuda-vse-budut-postupat-v-2020-godu.html

Творческие специальности и бьюти-индустрия

Для творческих людей есть множество профессий без высшего образования. Одна из них — фотограф. Он отвечает за все съемочные процессы: правильно устанавливает осветительные приборы, настраивает камеры, работает с моделью, корректирует изображения на компьютере. За магией красивого снимка стоят не только творческие способности, но и кропотливый труд. Заработок зависит от сочетания этих качеств — от 15 до 200 тысяч.

Райтер — это автор информационных или рекламных текстов, слоганов, сценариев рекламных роликов, текстов для сайтов. Данная специальность требует таланта, усердия и трудолюбия. Если рассматривать работу в офисе, зарплата копирайтера без опыта начинается от 25-30 тысяч в месяц и сильно растет в дальнейшем. Средний заработок фрилансеров в этой сфере составляет 40-60 тысяч. Топовые специалисты зарабатывают от 80-100 тысяч.

К специалистам индустрии красоты относятся мастера маникюра (наращивание, дизайн), специалисты по наращиванию ресниц, визажисты. Каждое из направлений сегодня очень востребовано. Для получения работы достаточно окончить специализированные курсы и иметь минимальный опыт работы. Работая в студии, такие специалисты могут получать от 30 до 50 тысяч, а профессионалы зарабатывают от 100 тысяч.

Профессий в индустрии красоты много. Например, стилисты и костюмеры, которые подбирают для клиентов предметы одежды. Или тату-мастера, которые занимаются татуировками. Опытные специалисты могут зарабатывать от 50 тысяч в месяц.

На грани сфер здоровья и красоты также находятся востребованные специалисты: инструктор по йоге или стретчингу, массажист. Большинству обеспеченных людей не хватает в жизни физической активности, и они обращаются за помощью к этим специалистам. Кстати, хороший массажист может зарабатывать от 100 тысяч в месяц.

Это лишь несколько специальностей, каждая из которых требует определенных талантов, навыков и амбиций. Выбор профессий без высшего образования широк — остается лишь определиться со своими желаниями. Сделать это можно на нашей бесплатной профориентации: вы получите подробный анализ ваших сильных и слабых сторон, а также поймете, в какой профессии вы точно проявите себя. А еще вас ждет приятный бонус: консультация с экспертом по обучению, который поможет выстроить выгодную стратегию поступления в вуз или колледж.