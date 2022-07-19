У ребенка проблемы с математикой. Что я могу сделать?

Математика – один из самых сложных предметов в школе, и поэтому его так не любят многие ученики. Но, к сожалению, он обязательный:
1. Каждый год с 5 по 8 классы пишется ВПР;
2. В 9 классе ОГЭ по математике – обязательный экзамен;
3. В 11 нужно выбрать уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный.
Кроме того, математика нужна в жизни, сейчас большинство людей говорят, что им не хватает финансовой грамотности. С одной стороны, можно сказать, что это ближе к экономике, но с другой, без базовых знаний в математике вам будет сложно освоить это направление.
А если обратиться к статистике, то можно увидеть удивительное противоречие. Опрос ВЦИОМ показывает: более 70% россиян считают математику полезным для жизни предметом. Одновременно математика — второй самый нелюбимый предмет в школе. Несмотря на это, средний балл ЕГЭ по математике все же вырос с 47 до 55 за последние 10 лет — но ее все равно сдают хуже, чем, например, английский. О чём это говорит?
О том, что дети не любят математику, плохо ее учат и понимают ее ценность только повзрослев. А это слишком поздно: времени закрывать пробелы уже нет. Поэтому чем раньше вы покажете ребенку, что математика — это классно, тем проще ему будет в жизни.
Это под силу любому взрослому, а ребёнок так сможет научиться быстрее считать, что поможет ему при решении разных заданий. Это необходимо, потому что на всех контрольных, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ нельзя пользоваться калькулятором. Разрешены только вычисления на бумаге, то есть черновике, или устно.
В математике нужно много считать, в геометрии нужно знать большое количество теории:
теоремы;
свойства;
признаки и так далее.
Всё это может путаться в голове ученика, поэтому важно уметь самостоятельно искать свои ошибки. Во время проверки домашнего задания вам стоит не просто показывать пальцем, где именно прячется ошибка, а говорить ребёнку, что ответ неверный и вы видите, где находится ошибка, но не скажете, потому что будет намного эффективнее, если он сам её найдёт.
Тут стоит отметить, что вы можете подсмотреть теорию в учебнике или посчитать на калькуляторе, но лучше этого не делать и своим примером показать, что задание несложное и ученик может самостоятельно с ним справиться.
Особенно если ребёнок вас об этом просит. Самое главное, именно помогайте, а не решайте задание вместо ученика. Я очень хорошо помню случаи, когда мои одноклассники не могли объяснить, как они решили задачу, потому что решали не они, а родители. Если ребёнок просит помощи, ваша задача — объяснить, что нужно сделать, вы можете опираться на записи вашего ученика, его рассказы о том, что было на уроке, и учебник.
Хорошо, если тема вам понятна, и вы сможете подробно объяснить её своему ребёнку. Однако не все умеют хорошо объяснять, потому что учитель — это действительно призвание.